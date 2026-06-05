Schimbare pentru clienții CEC Bank. Retragerile, depunerile și plățile intră într-o nouă etapă

CEC Bank face un nou pas în procesul de digitalizare și anunță lansarea primelor cinci Agenții Digitale, un concept care combină operațiunile self-service cu asistența umană la distanță. Noul model urmărește să ofere clienților acces mai rapid la servicii bancare, mai multă flexibilitate și posibilitatea de a beneficia de consultanță specializată fără a mai depinde de prezența fizică a unui consilier în sucursală.

CEC Bank a anunțat lansarea primelor Agenții Digitale, prin care își propune să schimbe modul în care clienții interacționează cu banca. Noul concept combină utilizarea echipamentelor self-service pentru operațiunile uzuale cu accesul la suport uman prin intermediul soluțiilor de videobanking pentru situațiile mai complexe.

Reprezentanții băncii susțin că noul model oferă mai multă autonomie clienților și contribuie la simplificarea proceselor bancare.

„Prin lansarea Agențiilor Digitale facem un nou pas în transformarea modului în care interacționăm cu clienții noștri. Am construit un model care îmbină avantajele tehnologiei cu accesul la suport uman specializat, oferind atât autonomie și rapiditate în realizarea operațiunilor curente, cât și asistență la distanță pentru servicii mai complexe. Ne dorim ca serviciile bancare să fie cât mai accesibile, indiferent de comunitatea în care se află clienții noștri, iar acest proiect reflectă angajamentul CEC Bank de a combina inovația cu proximitatea și relația de încredere construită de-a lungul timpului. Continuăm să investim în digitalizare pentru a oferi experiențe bancare simple, moderne și adaptate nevoilor actuale ale românilor”, a declarat Bogdan Neacșu, președintele CEC Bank.

În prima etapă, banca a deschis cinci astfel de unități în zone diferite ale țării, respectiv la Simeria (Hunedoara), Țibănești (Iași), Mioveni (Argeș), Jurilovca (Tulcea) și Florești (Cluj). Potrivit reprezentanților instituției financiare, alegerea unor localități cu profiluri diferite urmărește obținerea unui feedback relevant privind modul în care clienții utilizează noile servicii.

Proiectul este considerat o etapă importantă în strategia de modernizare a băncii și are rolul de a adapta serviciile la noile obiceiuri de consum și la cererea tot mai mare pentru soluții digitale.

În cadrul Agențiilor Digitale, clienții vor avea acces la o gamă extinsă de operațiuni bancare prin intermediul echipamentelor self-service. Aceștia vor putea efectua retrageri și depuneri de numerar, schimburi valutare, plăți și transferuri, actualizarea datelor personale și alte operațiuni curente.

Pentru serviciile care necesită consultanță sau documentație suplimentară, noul model include acces la experți ai băncii prin videobanking. Astfel, clienții vor putea beneficia de asistență pentru deschiderea conturilor, accesarea creditelor, semnarea electronică a documentelor și pentru alte operațiuni care presupun o interacțiune personalizată.

Lansarea celor cinci Agenții Digitale reprezintă, deocamdată, o etapă pilot. CEC Bank va analiza rezultatele și reacțiile clienților înainte de a decide extinderea conceptului în alte localități din România.

Instituția financiară precizează că inițiativa face parte din programul amplu de transformare digitală și urmărește să aducă serviciile bancare moderne mai aproape de comunități, oferind acces facil la produse și servicii financiare într-un format flexibil și adaptat nevoilor actuale.

Fondată în 1864, CEC Bank este cea mai veche instituție financiară din România și dispune în prezent de cea mai extinsă rețea bancară din țară, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.