CEC Bank a anunțat că agenția internațională Fitch Ratings a revizuit ratingurile acordate instituției financiare, după actualizarea metodologiei de evaluare a băncilor publicată în luna mai 2026. Potrivit comunicatului transmis de bancă, Fitch a îmbunătățit ratingul de emitent pe termen lung (IDR) al CEC Bank de la BB la BB+, cu perspectivă stabilă.

În același timp, agenția de rating a atribuit pentru depozitele băncii ratinguri de BBB- pe termen lung și F3 pe termen scurt, ceea ce reflectă nivelul ridicat de protecție a deponenților și capacitatea instituției de a face față unor eventuale șocuri economice sau financiare.

CEC Bank susține că aceste decizii reprezintă o validare externă importantă a strategiei prudente adoptate în ultimii ani și a profilului financiar conservator al instituției.

Potrivit comunicatului, Fitch Ratings a decis revizuirea ratingurilor acordate CEC Bank în urma publicării noii metodologii privind ratingurile bancare, anunțată pe 8 mai 2026.

Ca urmare a noilor criterii de evaluare, agenția a îmbunătățit ratingul de emitent pe termen lung al băncii de la BB la BB+, menținând perspectiva stabilă.

De asemenea, Fitch a acordat:

rating BBB- pentru depozitele pe termen lung;

rating F3 pentru depozitele pe termen scurt.

Potrivit băncii, ratingul pentru depozite pe termen lung este poziționat cu două trepte peste ratingul de viabilitate al CEC Bank, ceea ce arată nivelul ridicat de protecție acordat deponenților.

CEC Bank susține că una dintre principalele concluzii ale evaluării Fitch vizează poziția solidă de capital și nivelul ridicat al amortizorului de datorie de rezoluție (MREL).

Potrivit comunicatului, aceste elemente oferă băncii:

o capacitate ridicată de absorbție a pierderilor;

reziliență în scenarii de stres;

protecție suplimentară pentru deponenți și creditorii seniori.

Instituția financiară afirmă că agenția de rating a recunoscut astfel stabilitatea modelului său de funcționare și politica prudentă de administrare a riscurilor.

Reprezentanții băncii consideră că noile ratinguri reprezintă o confirmare a strategiei bazate pe menținerea unor niveluri ridicate de capital și lichiditate.

„Aceste decizii reprezintă o validare externă importantă a profilului financiar conservator al CEC Bank, a managementului prudent al riscurilor și a focusului constant pe menținerea unor niveluri solide de capital și lichiditate, ca elemente esențiale ale strategiei Băncii care susțin încrederea, stabilitatea și creșterea durabilă.”

Banca susține că poziția actuală de capital îi permite să continue investițiile în:

digitalizare;

transformare operațională;

eficientizare;

modernizarea serviciilor pentru clienți.

Totodată, instituția afirmă că își păstrează capacitatea de a absorbi eventuale șocuri economice sau de piață.

În comunicat, CEC Bank subliniază că obiectivul principal rămâne menținerea unui bilanț rezilient și susținerea economiei românești prin finanțare sustenabilă.

„CEC Bank rămâne angajată în menținerea unui bilanț rezilient, protejând depozitele clienților săi și sprijinind economia românească prin finanțare sustenabilă și crearea de valoare pe termen lung.”

În ultimii ani, instituția a accelerat investițiile în servicii digitale și în extinderea produselor destinate persoanelor fizice, IMM-urilor și companiilor mari.

CEC Bank precizează că este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România, fiind fondată în anul 1864. În prezent, banca operează cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

Instituția oferă servicii și produse pentru:

persoane fizice;

IMM-uri;

corporații mari.

Canalele de distribuție includ:

unități bancare;

rețele ATM și POS;

aplicația de mobile banking CECapp;

platforma online CEC_IN.

În comunicat se arată că Grupul CEC Bank a fost extins în anul 2023 prin preluarea pachetului majoritar de acțiuni al Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

FGCR are ca obiect principal acordarea de garanții pentru creditele și finanțările destinate:

producătorilor agricoli;

procesatorilor agroalimentari;

investițiilor în agricultură și procesare.

Potrivit comunicatului, garanțiile sunt acordate atât din surse proprii, cât și prin fonduri puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ce înseamnă creșterea ratingului pentru o bancă

În general, îmbunătățirea ratingului unei bănci de către o agenție internațională precum Fitch poate influența:

costurile de finanțare;

încrederea investitorilor;

percepția pieței asupra stabilității financiare;

capacitatea instituției de a atrage resurse financiare.

Un rating mai bun indică, de regulă, o evaluare mai favorabilă privind stabilitatea și capacitatea băncii de a-și respecta obligațiile financiare.

Pentru clienți, astfel de evaluări sunt adesea interpretate ca un semnal privind soliditatea financiară și nivelul de siguranță al depozitelor.