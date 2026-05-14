Curs valutar joi, 14 mai. Trendul descendent al monedei europene se menține de câteva zile. Miercuri, euro a fost cotat la 5,2056 lei, după ce marți ajunsese la 5,2103 lei, în scădere cu 0,0119 lei față de ziua anterioară.
Curs valutar joi, 14 mai. Cursul euro pierde teren pentru a patra zi consecutiv
Luni, euro a fost cotat la 5,2222 lei, valoare mai mică decât cea de vineri, ceea ce confirmă tendința de depreciere a monedei europene în raport cu leul.
Și dolarul american a înregistrat o scădere joi în raport cu moneda națională. Potrivit cursului BNR, dolarul a fost cotat la 4,4455 lei, comparativ cu 4,4479 lei miercuri.
Spre deosebire de euro și dolar, francul elvețian a înregistrat o ușoară creștere. Acesta a ajuns la 5,6863 lei, în urcare cu 0,0012 lei față de evaluarea precedentă.
Lira sterlină a fost cotată joi la 6,0089 lei. Moneda britanică a scăzut cu 0,0011 lei comparativ cu ziua anterioară.
Prețul gramului de aur a crescut ușor, ajungând la 671,7496 lei. Față de evaluarea precedentă, aurul s-a apreciat cu 0,0387 lei.
|Valută / Activ
|Cod
|Curs
|Dolarul australian
|AUD
|3,2217
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2435
|Francul elvețian
|CHF
|5,6863
|Coroana cehă
|CZK
|0,2141
|Coroana daneză
|DKK
|0,6965
|Lira egipteană
|EGP
|0,0841
|Euro
|EUR
|5,2052
|Lira sterlină
|GBP
|6,0089
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4561
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8154
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2587
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4834
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2279
|Rubla rusească
|RUB
|0,0607
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4769
|Lira turcească
|TRY
|0,0976
|Dolarul american
|USD
|4,4455
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2708
|Realul brazilian
|BRL
|0,8870
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6552
|Rupia indiană
|INR
|0,0464
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2980
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2586
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6391
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0443
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1011
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2104
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1375
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5675
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5295
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0255
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0721
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6248
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1307
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,4920
|Gramul de aur
|XAU
|671,7496
|DST
|XDR
|6,1006
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
Banca Națională a României (BNR) a publicat valorile ratelor dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11 pentru datele de 14 și 13 mai 2026. În data de 14 mai 2026, indicele ROBID a fost de 5,40% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,49% pentru o lună (1M), 5,56% pentru trei luni (3M), 5,61% pentru șase luni (6M) și 5,66% pentru 12 luni.
În aceeași zi, ROBOR a fost cotat la 5,69% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,77% pentru o lună, 5,86% pentru trei luni, 5,94% pentru șase luni și 6,00% pentru 12 luni.
Comparativ, la data de 13 mai 2026, valorile ROBID au fost identice cu cele din 14 mai pentru toate scadențele: 5,40% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,49% pentru 1M, 5,56% pentru 3M, 5,61% pentru 6M și 5,66% pentru 12M.
În cazul ROBOR, valorile din 13 mai 2026 au fost de 5,68% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,78% pentru 1M, 5,86% pentru 3M, 5,94% pentru 6M și 6,00% pentru 12M.
Astfel, față de ziua precedentă, ROBOR overnight și tomorrow/next au crescut ușor de la 5,68% la 5,69%, în timp ce ROBOR la o lună a scăzut marginal de la 5,78% la 5,77%. Celelalte scadențe au rămas nemodificate.
|Data
|ROBID O/N
|ROBID T/N
|ROBID 1W
|ROBID 1M
|ROBID 3M
|ROBID 6M
|ROBID 12M
|ROBOR O/N
|ROBOR T/N
|ROBOR 1W
|ROBOR 1M
|ROBOR 3M
|ROBOR 6M
|ROBOR 12M
|14.05.2026
|5,40
|5,40
|5,42
|5,49
|5,56
|5,61
|5,66
|5,69
|5,69
|5,71
|5,77
|5,86
|5,94
|6,00
|13.05.2026
|5,40
|5,40
|5,42
|5,49
|5,56
|5,61
|5,66
|5,68
|5,68
|5,71
|5,78
|5,86
|5,94
|6,00
