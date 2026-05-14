Curs valutar joi, 14 mai. Trendul descendent al monedei europene se menține de câteva zile. Miercuri, euro a fost cotat la 5,2056 lei, după ce marți ajunsese la 5,2103 lei, în scădere cu 0,0119 lei față de ziua anterioară.

Curs valutar joi, 14 mai. Cursul euro pierde teren pentru a patra zi consecutiv

Luni, euro a fost cotat la 5,2222 lei, valoare mai mică decât cea de vineri, ceea ce confirmă tendința de depreciere a monedei europene în raport cu leul.

Și dolarul american a înregistrat o scădere joi în raport cu moneda națională. Potrivit cursului BNR, dolarul a fost cotat la 4,4455 lei, comparativ cu 4,4479 lei miercuri.

Spre deosebire de euro și dolar, francul elvețian a înregistrat o ușoară creștere. Acesta a ajuns la 5,6863 lei, în urcare cu 0,0012 lei față de evaluarea precedentă.

Lira sterlină a fost cotată joi la 6,0089 lei. Moneda britanică a scăzut cu 0,0011 lei comparativ cu ziua anterioară.

Prețul gramului de aur a crescut ușor, ajungând la 671,7496 lei. Față de evaluarea precedentă, aurul s-a apreciat cu 0,0387 lei.

Valută / Activ Cod Curs
Dolarul australian AUD 3,2217
Dolarul canadian CAD 3,2435
Francul elvețian CHF 5,6863
Coroana cehă CZK 0,2141
Coroana daneză DKK 0,6965
Lira egipteană EGP 0,0841
Euro EUR 5,2052
Lira sterlină GBP 6,0089
100 Forinți maghiari HUF 1,4561
100 Yeni japonezi JPY 2,8154
Leul moldovenesc MDL 0,2587
Coroana norvegiană NOK 0,4834
Zlotul polonez PLN 1,2279
Rubla rusească RUB 0,0607
Coroana suedeză SEK 0,4769
Lira turcească TRY 0,0976
Dolarul american USD 4,4455
Randul sud-african ZAR 0,2708
Realul brazilian BRL 0,8870
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6552
Rupia indiană INR 0,0464
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2980
Peso-ul mexican MXN 0,2586
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6391
Dinarul sârbesc RSD 0,0443
Hryvna ucraineană UAH 0,1011
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2104
Bahtul thailandez THB 0,1375
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5675
Shekelul israelian ILS 1,5295
100 Rupii indoneziene IDR 0,0255
Pesoul filipinez PHP 0,0721
100 Coroane islandeze ISK 3,6248
Ringgitul malaysian MYR 1,1307
Dolarul singaporez SGD 3,4920
Gramul de aur XAU 671,7496
DST XDR 6,1006

 

Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR

Banca Națională a României (BNR) a publicat valorile ratelor dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11 pentru datele de 14 și 13 mai 2026. În data de 14 mai 2026, indicele ROBID a fost de 5,40% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,49% pentru o lună (1M), 5,56% pentru trei luni (3M), 5,61% pentru șase luni (6M) și 5,66% pentru 12 luni.

În aceeași zi, ROBOR a fost cotat la 5,69% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,77% pentru o lună, 5,86% pentru trei luni, 5,94% pentru șase luni și 6,00% pentru 12 luni.

Comparativ, la data de 13 mai 2026, valorile ROBID au fost identice cu cele din 14 mai pentru toate scadențele: 5,40% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,49% pentru 1M, 5,56% pentru 3M, 5,61% pentru 6M și 5,66% pentru 12M.

În cazul ROBOR, valorile din 13 mai 2026 au fost de 5,68% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,78% pentru 1M, 5,86% pentru 3M, 5,94% pentru 6M și 6,00% pentru 12M.

Astfel, față de ziua precedentă, ROBOR overnight și tomorrow/next au crescut ușor de la 5,68% la 5,69%, în timp ce ROBOR la o lună a scăzut marginal de la 5,78% la 5,77%. Celelalte scadențe au rămas nemodificate.

Data ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
14.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,69 5,69 5,71 5,77 5,86 5,94 6,00
13.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,68 5,68 5,71 5,78 5,86 5,94 6,00