Curs valutar joi, 14 mai. Trendul descendent al monedei europene se menține de câteva zile. Miercuri, euro a fost cotat la 5,2056 lei, după ce marți ajunsese la 5,2103 lei, în scădere cu 0,0119 lei față de ziua anterioară.

Luni, euro a fost cotat la 5,2222 lei, valoare mai mică decât cea de vineri, ceea ce confirmă tendința de depreciere a monedei europene în raport cu leul.

Și dolarul american a înregistrat o scădere joi în raport cu moneda națională. Potrivit cursului BNR, dolarul a fost cotat la 4,4455 lei, comparativ cu 4,4479 lei miercuri.

Spre deosebire de euro și dolar, francul elvețian a înregistrat o ușoară creștere. Acesta a ajuns la 5,6863 lei, în urcare cu 0,0012 lei față de evaluarea precedentă.

Lira sterlină a fost cotată joi la 6,0089 lei. Moneda britanică a scăzut cu 0,0011 lei comparativ cu ziua anterioară.

Prețul gramului de aur a crescut ușor, ajungând la 671,7496 lei. Față de evaluarea precedentă, aurul s-a apreciat cu 0,0387 lei.

Valută / Activ Cod Curs Dolarul australian AUD 3,2217 Dolarul canadian CAD 3,2435 Francul elvețian CHF 5,6863 Coroana cehă CZK 0,2141 Coroana daneză DKK 0,6965 Lira egipteană EGP 0,0841 Euro EUR 5,2052 Lira sterlină GBP 6,0089 100 Forinți maghiari HUF 1,4561 100 Yeni japonezi JPY 2,8154 Leul moldovenesc MDL 0,2587 Coroana norvegiană NOK 0,4834 Zlotul polonez PLN 1,2279 Rubla rusească RUB 0,0607 Coroana suedeză SEK 0,4769 Lira turcească TRY 0,0976 Dolarul american USD 4,4455 Randul sud-african ZAR 0,2708 Realul brazilian BRL 0,8870 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6552 Rupia indiană INR 0,0464 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2980 Peso-ul mexican MXN 0,2586 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6391 Dinarul sârbesc RSD 0,0443 Hryvna ucraineană UAH 0,1011 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2104 Bahtul thailandez THB 0,1375 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5675 Shekelul israelian ILS 1,5295 100 Rupii indoneziene IDR 0,0255 Pesoul filipinez PHP 0,0721 100 Coroane islandeze ISK 3,6248 Ringgitul malaysian MYR 1,1307 Dolarul singaporez SGD 3,4920 Gramul de aur XAU 671,7496 DST XDR 6,1006

Banca Națională a României (BNR) a publicat valorile ratelor dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11 pentru datele de 14 și 13 mai 2026. În data de 14 mai 2026, indicele ROBID a fost de 5,40% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,49% pentru o lună (1M), 5,56% pentru trei luni (3M), 5,61% pentru șase luni (6M) și 5,66% pentru 12 luni.

În aceeași zi, ROBOR a fost cotat la 5,69% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,77% pentru o lună, 5,86% pentru trei luni, 5,94% pentru șase luni și 6,00% pentru 12 luni.

Comparativ, la data de 13 mai 2026, valorile ROBID au fost identice cu cele din 14 mai pentru toate scadențele: 5,40% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru 1W, 5,49% pentru 1M, 5,56% pentru 3M, 5,61% pentru 6M și 5,66% pentru 12M.

În cazul ROBOR, valorile din 13 mai 2026 au fost de 5,68% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru 1W, 5,78% pentru 1M, 5,86% pentru 3M, 5,94% pentru 6M și 6,00% pentru 12M.

Astfel, față de ziua precedentă, ROBOR overnight și tomorrow/next au crescut ușor de la 5,68% la 5,69%, în timp ce ROBOR la o lună a scăzut marginal de la 5,78% la 5,77%. Celelalte scadențe au rămas nemodificate.