Cât plătesc românii pentru chirie în 2026. Presiunea pe prețuri s-a redus după o perioadă de creșteri mai vizibile în unele orașe, iar piața se îndreaptă spre echilibru, potrivit datelor înregistrate de Storia. La nivel de orașe, evoluțiile anuale sunt mixte. Singura creștere semnificativă este înregistrată în Timișoara, unde chiriile au urcat cu 8%. În București, piața este relativ stabilă, cu excepția Sectorului 1, unde prețurile au crescut cu 3%.

În schimb, scăderi anuale au fost raportate în Iași (-3%), Constanța (-2%) și Craiova (-1%). În celelalte orașe analizate, nivelul chiriilor a rămas apropiat de cel din aprilie 2025.

Raportat la luna martie 2026, piața chiriilor a înregistrat scăderi importante în mai multe zone. Cele mai mari ajustări au fost în Sectorul 2 și Sectorul 5 din București (-7% fiecare), urmate de Iași (-6%), Arad (-5%), Brașov și Sectorul 4 (-4%).

Singurul oraș cu creștere lunară a fost Oradea, unde chiriile au urcat cu 5%. În restul piețelor importante, inclusiv Cluj-Napoca, Constanța și Craiova, prețurile au rămas stabile.

„Datele din aprilie indică o temperare a dinamicii pieței chiriilor, după o perioadă în care presiunea pe prețuri a fost mai vizibilă în unele orașe. Conform datelor de pe platforma Storia, evoluția rămâne una echilibrată, cu un avans de aproximativ +1% de la un an la altul și o scădere de -1,9% față de luna martie, ceea ce confirmă această tendință de stabilizare. În același timp, trebuie avut în vedere că există diferențe între indicatorii oficiali, precum cei publicați de Institutul Național de Statistică, ce includ toate tipurile de chirii din economie (inclusiv pe cele pentru locuințele din domeniul public sau privat al statului), și evoluțiile observate în marile centre urbane bazate pe prețurile din ofertele existente pe platforma Storia, unde vedem mai degrabă stagnări și ajustări punctuale de la o lună la alta. Scăderile observate în mai multe piețe locale, alături de numărul ridicat de orașe în care prețurile au rămas stabile, sugerează o schimbare în comportamentul chiriașilor, care devin mai atenți la buget, dar și o flexibilitate mai mare din partea proprietarilor în stabilirea prețurilor”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).

În București, piața chiriilor a rămas relativ stabilă, cu un preț mediu de aproximativ 609 euro în aprilie 2026, în scădere ușoară de 2,7% față de luna precedentă.

Sectorul 1 rămâne cel mai scump din București, cu un preț mediu de aproximativ 806 euro, dar în scădere cu 6% față de anul trecut. Urmează Sectorul 2 (669 euro), Sectorul 3 (537 euro), Sectorul 5 (531 euro), Sectorul 4 (506 euro) și Sectorul 6 (484 euro), acesta din urmă fiind cel mai accesibil.

Pe tipuri de locuințe, garsonierele au avut un preț mediu de aproximativ 397 euro (+4% anual), apartamentele cu două camere aproximativ 582 euro (-2%), iar cele cu trei camere aproximativ 843 euro (-2%).

În aprilie 2026, utilizatorii au vizualizat cu 6% mai multe anunțuri imobiliare față de anul precedent. Cele mai multe căutări au fost în București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Timișoara.

La nivel național, apartamentele cu două camere rămân cele mai căutate, cu aproape jumătate din totalul vizualizărilor. Garsonierele au o pondere de 31,5%, iar apartamentele cu trei camere 18,6%, însă acest segment a înregistrat cea mai mare creștere anuală (+12%), indicând un interes mai mare pentru spații mai mari.

În București, cele mai vizualizate zone au fost Sectorul 3 și Sectorul 6, în timp ce Sectorul 1 a înregistrat cea mai mare creștere a interesului (+21%), urmat de Sectorul 5 (+12,5%) și Sectorul 4 (+9%).

În Arad, garsonierele au costat în medie 250 de euro (+14% anual), apartamentele cu două camere 350 de euro, iar cele cu trei camere 450 de euro.

Oradea a rămas printre cele mai accesibile piețe, cu 275 de euro pentru garsoniere (-2%), 400 de euro pentru două camere și 500 de euro pentru trei camere (+4% lunar).

În Craiova, garsonierele au costat 300 de euro (+3%), apartamentele cu două camere 430 de euro, iar cele cu trei camere 500 de euro (-9% anual pe segmentul mare).

În Sibiu, garsonierele au scăzut la 306 euro (-6% anual și -4% lunar), iar apartamentele cu trei camere au coborât la 500 de euro (-6%), în timp ce două camere au rămas la 400 de euro.

În Iași, garsonierele au fost la 340 de euro (+3% anual, -3% lunar), două camere la 450 de euro, iar trei camere la 540 de euro (-2%).

Cluj-Napoca rămâne printre cele mai scumpe piețe, cu garsoniere la 400 de euro (+5%), două camere la 575 de euro (-3%) și trei camere la 700 de euro.

În Constanța, garsonierele au costat 350 de euro (stabil), două camere 500 de euro, iar trei camere 680 de euro (+1% anual, -3% lunar).

În Brașov, garsonierele au ajuns la 358 de euro (+2%), două camere la 500 de euro, iar trei camere la 650 de euro, cu scăderi lunare pe unele segmente.

În Timișoara, garsonierele au fost 300 de euro (+7%), două camere 420 de euro (stabil anual, -7% lunar), iar trei camere 500 de euro.

Datele arată că piața chiriilor din România traversează o perioadă de echilibrare, cu variații moderate de preț, creșteri punctuale și scăderi locale, în funcție de oraș și tipul locuinței. Interesul pentru închiriere rămâne ridicat, dar comportamentul chiriașilor devine mai atent la buget, iar proprietarii ajustează mai flexibil prețurile.