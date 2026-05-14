Energia electrică din România, a doua cea mai scumpă din Europa. Piața spot de energie electrică din România resimte puternic lipsa capacităților de producție disponibile. După ce timp de trei zile consecutive România a avut cel mai mare preț al energiei din Europa, piața de la București a coborât acum pe locul al doilea pe continent.

Prețul mediu al energiei electrice tranzacționate pe piața pentru ziua următoare (PZU) pentru data de 14 mai a ajuns la 630 de lei/MWh, echivalentul a 121 de euro/MWh. Deși este mai mic decât în ziua precedentă, când s-a situat la 137 de euro/MWh, acesta rămâne cel mai mare preț din Uniunea Europeană și al doilea din Europa, după Elveția, unde energia este mai scumpă cu doar un euro/MWh.

Datele operatorului pieței de energie OPCOM arată diferențe foarte mari între intervalele orare ale zilei. Cel mai mic preț din piața pentru ziua următoare este înregistrat la ora 14:00, când energia costă doar 42 de lei/MWh, pe fondul producției ridicate din parcurile fotovoltaice.

La polul opus, cel mai mare preț este înregistrat la ora 21:00, când energia ajunge la 1.354 de lei/MWh, în contextul dispariției producției solare și al creșterii dependenței de importuri.

Prețul energiei din România este foarte apropiat de cel din Ungaria, fiind cu doar un euro/MWh mai mic. Ungaria și Bulgaria sunt cele două piețe europene cu care România este cuplată și are conexiuni fizice directe.

În Bulgaria, energia este ceva mai ieftină, la 117 euro/MWh. Pe parcursul tuturor intervalelor orare din 14 mai, sistemul energetic românesc importă energie din Bulgaria, iar în cele mai multe ore exportă spre Ungaria. O situație similară s-a înregistrat și în data de 13 mai.

Principalul motiv pentru creșterea prețurilor este lipsa capacităților de producție disponibile în această perioadă. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost deconectată de la rețea în dimineața zilei de duminică, în timp ce Unitatea 2 era deja oprită de mai mult timp.

Astfel, România a rămas fără producție nucleară în sistem, iar Unitatea 2 este programată să fie resincronizată cu Sistemul Electroenergetic Național abia la 1 iunie.

Cele două reactoare de câte 700 MW de la Cernavodă reprezintă cele mai mari grupuri generatoare din sistemul energetic românesc, iar lipsa celor aproximativ 1.400 MW de producție constantă se resimte mai ales în intervalele în care parcurile fotovoltaice nu produc energie. În aceste momente, sistemul energetic ajunge să depindă puternic de importuri.

Centrala pe gaze în ciclu combinat de la Brazi, deținută de Petrom și cu o capacitate de 860 MW, funcționează doar la jumătate din capacitate până la 30 iunie, în cadrul unei opriri programate.

La Electrocentrale București, o capacitate de 186 MW de la CET Vest este oprită până în august pentru lucrări de reparații după incendiul produs luna trecută.

La CET Sud sunt oprite două grupuri de câte 100 MW, unul pentru lucrări programate și celălalt din cauza unei avarii.

De asemenea, este oprit până la finalul lunii și singurul grup funcțional de la vechea centrală Iernut a Romgaz, cu o capacitate de 188 MW, tot din cauza unor reparații necesare după o avarie.

În plus, un grup hidro de la Lotru este oprit programat pentru câteva zile, iar alte două grupuri hidro, unul de la Porțile de Fier și unul de la Râul Mare, sunt indisponibile de mai mult timp.

Transelectrica a transmis miercuri dimineață că Sistemul Electroenergetic Național funcționează într-un context de solicitare ridicată după oprirea completă a centralei nucleare de la Cernavodă.

Operatorul de transport și sistem arată că specialiștii monitorizează permanent parametrii rețelei și aplică toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea funcționării în siguranță a sistemului și a echilibrului dintre producție și consum.

Potrivit companiei, în acest moment Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții de siguranță și respectă standardele de operare. Transelectrica subliniază că rețeaua României funcționează interconectat cu sistemele energetice europene, iar această interconectare contribuie la creșterea rezilienței și la reducerea riscului unor perturbări majore.

Operatorul precizează că, în perioadele cu consum ridicat și producție internă redusă, utilizarea schimburilor transfrontaliere de energie reprezintă un mecanism normal de funcționare a pieței europene interconectate.

Transelectrica mai arată că se află în coordonare permanentă cu producătorii, operatorii de distribuție și partenerii europeni pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a consumatorilor din România.