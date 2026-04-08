Programul băncilor de Paște în 2026. Vinerea Mare și primele două zile de Paște sunt nelucrătoare, iar în acest context programul de funcționare al băncilor a fost adaptat corespunzător. În acest context, Banca Comercială Română (BCR) a anunțat că va rămâne disponibilă permanent prin canale digitale, telefonice și prin echipamentele multifuncționale din rețeaua sa extinsă la nivel național.

Astfel, clienții vor avea acces non-stop la servicii bancare, chiar dacă programul unităților fizice a fost modificat.

Unitățile BCR și centrele de afaceri corporate nu vor avea program cu publicul în intervalul 10-13 aprilie 2026. Există însă și excepții, respectiv unitățile amplasate în centrele comerciale Timișoara Shopping City, Park Lake București, IKEA Pallady București, Iris Titan București, Mall Plaza București, Mall Băneasa și IKEA Băneasa București, care vor funcționa după programul acestor locații, în general între orele 10:00 și 20:00.

„Banca Comercială Română anunță că, în perioada Sărbătorilor de Paște, este disponibilă permanent, online, telefonic și prin echipamentele multifuncționale instalate în rețeaua sa extinsă teritorială. Unitățile BCR şi centrele de afaceri corporate, în schimb, nu vor fi deschise în perioada 10-13 aprilie. Excepție fac unitățile din centrele comerciale Timișoara Shopping City, Park Lake București, IKEA Pallady București, Iris Titan București, Mall Plaza București, Mall Băneasa și IKEA Băneasa București, care vor funcționa după programul acestora, în general fiind deschise în intervalul 10:00-20:00”, a transmis BCR într-un comunicat.

Serviciile bancare online prin aplicația George rămân disponibile permanent, permițând clienților să efectueze o gamă largă de operațiuni. Printre acestea se numără deschiderea de conturi, verificarea contului curent, vizualizarea portofoliului de produse, generarea extraselor bancare, administrarea cardurilor, transferuri interne și internaționale, plăți instant sau cu telefonul prin NFC, plata utilităților, setarea plăților automate, schimb valutar și alimentarea instant din conturi deschise la alte bănci.

De asemenea, utilizatorii pot deschide depozite și conturi de economii, accesa credite de consum sau ipotecare, refinanța împrumuturi, obține carduri de credit, descoperit de cont și încheia diverse tipuri de asigurări.

BCR este disponibilă non-stop și telefonic, prin numărul scurt *2227, apelabil din rețelele Telekom, Orange, Vodafone și RDS-RCS, precum și la numărul +4.021.407.42.00 pentru apeluri internaționale. În același timp, serviciul digital de asistență video funcționează zilnic, între orele 8:30 și 22:00, oferind acces la o gamă extinsă de servicii, de la coaching financiar gratuit până la produse de economisire, asigurări, pensii private, credite, deschidere de conturi, inclusiv pentru copii, precum și suport pentru utilizarea aplicației George și realizarea operațiunilor fără numerar.

ATM-urile și echipamentele multifuncționale din zonele Easy 24 Banking vor fi alimentate și vor funcționa permanent, permițând depuneri și retrageri de numerar, inclusiv în euro, schimb valutar, plata facturilor, transferuri, interogarea soldului, schimbarea PIN-ului și emiterea de mini-extrase pentru cardurile BCR.

Zonele Easy 24 Banking, disponibile în cadrul multor unități BCR, sunt accesibile 24 de ore din 24, fiind complet automatizate și echipate pentru efectuarea de operațiuni bancare cu sau fără numerar pentru orice deținător de card bancar. Clienții pot consulta amplasarea acestora în rețeaua băncii pe site-ul oficial.

În această perioadă, deținătorii de carduri BCR pot efectua plăți la toți comercianții care acceptă plata cu cardul, iar serviciul de asistență de urgență pentru carduri rămane disponibil permanent, pe toată durata Sărbătorilor de Paște.

În cazul Băncii Transilvania, unitățile din centrele comerciale au un program diferențiat. Pe 10 aprilie funcționează între orele 12:00 și 18:00, pe 11 aprilie au program normal, pe 12 aprilie sunt închise, iar pe 13 aprilie funcționează din nou între 12:00 și 18:00. Programul poate varia în funcție de fiecare mall, fiind recomandată verificarea acestuia înainte de deplasare.

BRD are unitățile închise în perioada 10-13 aprilie, cu excepția agențiilor din centrele comerciale, care sunt deschise pe 10, 11 și 13 aprilie.

CEC Bank are toate unitățile închise între 10 și 13 aprilie. În această perioadă, clienții pot utiliza în continuare serviciile de Internet și Mobile Banking, rețeaua de ATM-uri și aparate multifuncționale, precum și Call Center-ul disponibil între orele 07:00 și 22:00.

UniCredit Bank are, de asemenea, unitățile închise în intervalul 10-13 aprilie 2026, fără mențiuni privind excepții în programul sucursalelor.

Raiffeisen Bank funcționează cu program redus în perioada sărbătorilor. Pe 12 și 13 aprilie, unitățile sunt închise, cu excepția celor din centrele comerciale. Acestea din urmă sunt deschise pe 13 aprilie între orele 09:00 și 18:00.

Bancă Program sucursale (10–13 aprilie 2026) Excepții Servicii alternative disponibile Context general Majoritatea unităților sunt închise în perioada 10–13 aprilie Unitățile își reiau activitatea din 14 aprilie 2026 Servicii digitale, ATM-uri și call center disponibile Banca Transilvania Program adaptat pentru unitățile din mall-uri: 10 aprilie (12:00–18:00), 11 aprilie (program normal), 12 aprilie (închis), 13 aprilie (12:00–18:00) Programul poate varia în funcție de mall Nu sunt specificate explicit, dar funcționează canalele standard BRD Închise în perioada 10–13 aprilie Agențiile din centre comerciale sunt deschise pe 10, 11 și 13 aprilie Canalele uzuale ale băncii (implicite pentru funcționare) CEC Bank Toate unitățile închise între 10 și 13 aprilie Nu sunt menționate excepții Internet & Mobile Banking, ATM-uri, Call Center (07:00–22:00) UniCredit Bank Toate unitățile închise în perioada 10–13 aprilie Nu sunt menționate excepții Canale digitale și servicii standard (implicite) Raiffeisen Bank 12 aprilie (închis), 13 aprilie (închis, cu excepții) Unitățile din centre comerciale sunt deschise pe 13 aprilie (09:00–18:00) Canale alternative standard și servicii digitale

Excepții există pentru agențiile din centre comerciale, care funcționează, de regulă, după programul mall-urilor, însă în duminica de Paște, 12 aprilie, acestea au fost în general închise.

În ansamblu, perioada Paștelui a adus un program restricționat pentru sucursalele bancare din România, însă serviciile digitale, rețelele de ATM-uri și canalele de suport au rămas disponibile pentru a asigura continuitatea operațiunilor esențiale.