Procesul pe care îl parcurgem este, de altfel, cel mai riguros din istoria OCDE – implicând evaluarea în cadrul a 25 de comitete, comparativ cu doar trei în cazul statelor care au aderat în anii ’90 – ceea ce garantează că reformele sunt profunde, sustenabile și ancorate juridic. Banca Națională a României a fost implicată în mod activ în acest demers strategic, contribuind, în cadrul domeniilor sale de competență, la eforturile de aliniere la standardele și bunele practici promovate de OCDE.

Efortul de pregătire pentru aderarea la OCDE reflectă tranziția de la statutul de piață emergentă la cel de partener strategic pentru companiile și investitorii care acționează în economia globală. Acest parcurs oferă României instrumentele necesare pentru a depăși „capcana veniturilor medii” și menține parcursul de dezvoltare economică. Prin aderarea la OCDE, țara noastră își consolidează un set de reguli care protejează proprietatea și stimulează inovația, transformând creșterea economică dintr-un fenomen conjunctural într-un proces structural sustenabil.

Beneficiul esențial nu este simpla apartenență la un club select, ci internalizarea unor mecanisme și bune practici, care au ca rezultat reducerea riscului de țară și, implicit, a costul capitalului. Experiența Cehiei și a Poloniei confirmă acest fenomen – după aderarea la OCDE, ambele state au înregistrat o scădere constantă a primelor de risc, facilitând finanțarea la costuri mai reduse (atât a statului, cât și a sectorului privat – companii și populație), comparabile cu cele suportate de economiile mature. În mod similar, alinierea la standardele internaționale de guvernanță, transparență și prudență reclasifică activele românești în categorii investiționale mai favorabile, făcându-le mai atractive pentru marii investitori globali și asigurând fluxuri de capital pe termen lung, vitale pentru întreaga economiei și inclusiv pentru marile proiecte de infrastructură și energie care ne sunt imperios necesare.

Integrarea în OCDE funcționează ca un catalizator pentru productivitate, impunând standarde riguroase de guvernanță corporativă și transparență în sectorul public. Pentru investitorii din economiile dezvoltate, aceste reforme nu sunt doar cerințe formale, ci garanții ale unui mediu de afaceri predictibil, care reduce costurile de tranzacționare și riscul operațional. Alinierea structurală pregătește terenul pentru criteriile de convergență nominală, demonstrând că economia românească poate funcționa eficient sub presiunea competitivă a pieței unice, fără a se baza pe mecanisme de ajustare monetară externă. Această transformare structurală se bazează pe stimularea productivității totale a factorilor (TFP), pilonul care permite decuplarea creșterii economice de simplul consum extensiv de resurse. Profesionalizarea managementului în companiile cu capital de stat și digitalizarea profundă a interfeței dintre sectorul public și cel privat funcționează ca un motor de eficiență invizibil.

Slovenia reprezintă un reper în acest sens, unde adoptarea liniilor directoare OCDE privind guvernanța corporativă a dus la o creștere a valorii adăugate în sectorul întreprinderilor de stat, reducând dependența de subvenții publice. Aceste reforme depășesc sfera cerințelor tehnice, vizând eliminarea fricțiunilor instituționale care au frânat anterior convergența reală. Prin facilitarea circulației inovației și a capitalului, România realizează tranziția de la un model bazat pe arbitrajul costurilor forței de muncă către o economie competitivă, centrată pe cunoaștere și valoare adăugată ridicată.

Din perspectiva fluxurilor de capital, aderarea la OCDE deschide accesul către fonduri de investiții a căror activitate se conformează unor mandate stricte privind ratingul de țară și apartenența la organizații multilaterale. Această infuzie de capital de calitate este esențială pentru finanțarea proiectelor de infrastructură și tehnologie, accelerând convergența reală a veniturilor. Astfel, decalajul economic dintre România și media Zonei Euro se poate reduce într-un ritm sustenabil, minimizând șocurile asimetrice care ar putea apărea într-o uniune monetară fără o bază industrială și de servicii suficient de solidă. O componentă vitală a acestei noi etape este atragerea investițiilor străine directe (ISD) în sectoare de înaltă tehnologie. Statutul de membru OCDE acționează ca un magnet pentru capitalul calitativ, interesat de proiecte de cercetare-dezvoltare și producție cu intensitate tehnologică ridicată.

Datele istorice sunt elocvente: în cazul Cehiei, stocul de ISD raportat la PIB a crescut spectaculos de la aproximativ 12% la momentul aderării la peste 70% în deceniile următoare, proces alimentat de încrederea investitorilor în predictibilitatea cadrului OCDE. Prin adoptarea standardelor înalte în protecția proprietății intelectuale și în guvernarea digitală, România devine un refugiu reglementat pentru giganții tehnologici și industriile de vârf. Această infuzie de expertiză nu doar că modernizează baza industrială, dar creează ecosisteme de inovație unde firmele autohtone pot evolua de la simpli furnizori la parteneri de dezvoltare, consolidând poziția țării în segmentele superioare ale lanțurilor valorice globale.

În plan fiscal, adoptarea liniilor directoare OCDE privind prețurile de transfer și a mecanismelor de soluționare a disputelor fiscale oferă multinaționalelor o predictibilitate similară celei din piețele occidentale dezvoltate. Aceasta, împreună cu eliminarea riscurilor arbitrare de audit, consolidează poziția României ca hub de afaceri regional, securizat, pe flancul estic al NATO, unde stabilitatea economică OCDE se împletește cu parteneriatul strategic de securitate.

Un element distinctiv al acestei viziuni este utilizarea incluziunii sociale ca rezervă de productivitate. Prin reconectarea segmentelor de populație aflate în afara pieței muncii și prin eficientizarea investițiilor în educație și sănătate, România își fortifică reziliența internă.

Modelul polonez a demonstrat că politicile de activare a forței de muncă aliniate la recomandările OCDE pot susține ritmuri de creștere a PIB-ului pe locuitor peste media europeană, chiar și în perioade de volatilitate externă. Această abordare transformă vulnerabilitățile demografice în oportunități de creștere sustenabilă, asigurând că prosperitatea generată de aderare este distribuită pe baze meritocratice. O societate mai echitabilă nu este doar un imperativ etic, ci devine fundamentul unei stabilități macroeconomice care poate absorbi șocurile externe fără a destabiliza echilibrele interne.

Finalizarea procesului de aderare la OCDE, sperăm cât mai curând, va crea premise solide pentru continuarea ajustării și consolidării economiei românești, oferind un cadru instituțional și de politici publice mai robust. În același timp, acest demers trebuie privit și ca o etapă pregătitoare pentru următorul obiectiv strategic major — aderarea la zona euro — un proiect de importanță fundamentală, pe care Banca Națională a României îl susține în mod activ și cu deplină implicare, în concordanță cu mandatul său și ținând seama în permanență de necesitatea asigurării unei convergențe sustenabile.

Efectele transformatoare ale reformelor realizate de România în procesul de aderare la OCDE alcătuiesc o veritabilă rampă de lansare pentru continuarea consolidării cadrului macro-financiar în vederea adoptării monedei unice. Exemplul recent al Croației este revelator: succesul trecerii la euro a fost pavat de un proces riguros de aliniere la standarde ridicate de guvernanță și transparență, în contextul obiectivului de aderare la OCDE, ceea ce a permis o tranziție fără turbulențe inflaționiste majore. O economie care funcționează deja sub disciplina standardelor globale este o economie care poate face față presiunilor competitive din interiorul uniunii monetare. Menținerea ritmului de reformă sub egida OCDE, chiar și după finalizarea procesului de aderare, va funcționa ca un suport solid pentru ambiția strategică de a intra în Zona Euro.

O componentă critică a acestui parcurs este consolidarea fiscală și disciplina bugetară, piloni centrali în arhitectura ambelor organizații. Expertiza OCDE în materie de politici fiscale și combaterea erodării bazei de impozitare oferă României instrumentele necesare pentru a echilibra finanțele publice. O gestiune responsabilă a deficitului, sub supravegherea acestui for de elită, reprezintă cel mai puternic semnal de stabilitate pe care România îl poate transmite, atestând maturitatea necesară pentru a se alătura clubului euro.

Totuși, transformarea acestui parcurs într-o reușită istorică depinde de capacitatea de a gestiona tensiunile inerente proceselor de reformă profundă, într-un context internațional marcat de o volatilitate ridicată. Dincolo de alinierea tehnică la standardele OCDE, marea provocare rezidă în menținerea unei consistențe strategice care să traverseze diferitele cicluri politice și economice, evitând riscul de a trata aceste recomandări ca pe niște obiective pur formale.

Realitatea economică recentă subliniază importanța unor arbitraje echilibrate între nevoia de stimulare a investițiilor și imperativul consolidării fiscale. În acest sens, sustenabilitatea drumului către Zona Euro va fi garantată nu doar de adoptarea normelor, ci de internalizarea unei culturi a responsabilității.

Instrumente precum mecanismele de monitorizare independentă a politicilor publice, transparența decizională și digitalizarea administrativă devin astfel piloni esențiali. Aceștia asigură faptul că rigoarea OCDE nu este doar o etapă tranzitorie, ci devine fundamentul unei economii reziliente, capabile să convertească presiunile externe în oportunități de modernizare continuă.

Continuarea implementării principiilor OCDE după momentul aderării formale este garanția că România vizează Zona Euro ca pe o destinație naturală a unei economii mature. Așa cum Polonia și Cehia au folosit statutul de membru OCDE pentru a-și consolida competitivitatea, România poate clădi astăzi propria reziliență. Succesul acestui parcurs transformă trecerea la euro dintr-o provocare administrativă într-o opțiune firească, fundamentată pe o capacitate instituțională verificată. Prin această succesiune strategică, România își securizează locul în comunitatea europeană, convertind încrederea piețelor internaționale într-o prosperitate durabilă pentru toți cetățenii săi.

Analiza parcursului către moneda unică evidențiază un contrast sistematic între convergența reală și cea nominală. România a recuperat rapid decalajele, atingând un PIB pe locuitor de peste 78% din media UE, o performanță comparabilă cu cea a Poloniei. Totuși, această dinamică maschează disparități teritoriale profunde, iar o convergență fragmentată creează o economie cu două viteze – un sector tehnologizat, integrat global, și unul de subzistență, care riscă să fie marginalizat într-o uniune monetară riguroasă. Vaste regiuni semi-rurale rămân captive într-o subdezvoltare structurală, cu acces limitat la infrastructură de bază și piețe de muncă competitive. În acest context, rolul autorităților este cel de facilitator instituțional, oferind predictibilitatea și infrastructura necesară pentru ca dinamismul mediului de afaceri să penetreze zonele rămase în urmă. Aceste regiuni reprezintă, în fapt, veritabile rezervoare de creștere neexploatate, a căror revigorare depinde de capacitatea capitalului privat de a genera valoare dincolo de polii urbani tradiționali. Astfel, maturitatea economiei se măsoară inclusiv prin capacitatea sa de a difuza productivitatea către periferie, transformând creșterea izolată într-o reziliență națională solidă, capabilă să reziste presiunilor competitive ale pieței unice.

Într-un context global volatil, respectarea criteriilor nominale de la Maastricht nu mai este un simplu exercițiu de bifare a unor norme tehnice, ci o metodă de a construi imunitate macroeconomică. O îndeplinire sistematică a standardelor nominale ne-ar îndepărta de tentația politicilor pro-ciclice și ar consolida puterea de cumpărare a cetățenilor. Fără această ancoră de stabilitate, adoptarea Euro ar rămâne un obiectiv vulnerabil, transformând beneficiile pieței unice în riscuri de contagiune pentru o economie nepregătită structural.

Drumul către moneda unică nu este un simplu exercițiu de conformare, ci procesul prin care economia își construiește capacitatea de a absorbi șocurile asimetrice bazându-se într-o mai mare măsură pe competitivitate reală. Această reziliență structurală nu poate fi decretată administrativ, ea depinde fundamental de vitalitatea sectorului privat și de încrederea investitorilor care își alocă capitalul pe termen lung.

Succesul tranziției rezidă în capacitatea companiilor de a transforma stabilitatea oferită de standardele OCDE în avantaje competitive reale, iar apetitul pentru risc al antreprenorilor și capacitatea lor de inovare devin singurii garanți ai creșterii. Prin reducerea incertitudinii instituționale, susținută de disciplina fiscală riguroasă (pentru stabilitate nominală) și investițiile masive în capital uman și infrastructură digitală (pentru robustețe structurală), România pregătește terenul pentru ca investițiile private să migreze către proiecte cu valoare adăugată ridicată.

În ultimă instanță, nivelul de pregătire pentru adoptarea Euro va fi validat nu de statisticile oficiale, ci de densitatea și performanța capitalului care alege România ca hub de stabilitate într-o regiune marcată de incertitudine.

În acest context, un proces de aderare a României la Zona Euro trebuie privit nu ca un proiect izolat, ci ca o continuare firească a transformărilor instituționale și economice generate de parcursul OCDE. Standardele de guvernanță, transparență și disciplină economică internalizate vor contribui în timp la reducerea vulnerabilităților structurale, la creșterea competitivității și la sporirea capacității de a se ajusta ca răspuns la șocurile viitoare.

Cadrul economic fundamental care stă la baza mecanismului de funcționare a zonei euro a fost formulat cu 40 de ani înaintea introducerii monedei unice. În 1961, economistul canadian Robert Mundell, elabora lucrarea A Theory of Optimum Currency Areas, care introduce în literatura de specialitate teoria zonelor monetare optime. Pentru contribuția sa, Robert Mundell obține Premiul Nobel pentru economie în 1999, același an în care euro a fost introdus ca monedă scripturală, fiind utilizat pentru plăți între bănci, piețe financiare și contabilitate. Teoria zonelor monetare optime oferă un reper fundamental pentru evaluarea costurilor și beneficiilor integrării monetare. Potrivit acestui cadru teoretic, adoptarea unei monede comune este optimă doar în prezența unor mecanisme suficiente de ajustare, precum mobilitatea forței de muncă și a capitalului, transferurile fiscale sau sincronizarea ciclurilor economice, care să compenseze pierderea politicii monetare independente și a flexibilității cursului de schimb. Din această perspectivă, zona euro poate fi privită drept o zonă monetară optimă parțială, având în vedere gradul limitat de integrare fiscală și eterogenitatea persistentă a structurilor economice și a pozițiilor ciclice între statele membre.

În anii ’90, economiștii implicați în redactarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene au analizat nivelurile medii ale datoriei publice în statele membre ale Comunității Economice Europene, constatând că, în majoritatea țărilor caracterizate prin disciplină fiscală, aceasta se situa, de regulă, în intervalul 50–60% din PIB. Pe această bază, s-a apreciat că o economie cu un nivel al datoriei publice de aproximativ 60% din PIB și un deficit bugetar de cel mult 3% din PIB își poate menține datoria stabilă pe termen mediu, în condițiile unei creșteri nominale de circa 5% anual. Cu alte cuvinte, o rată de creștere nominală de 5% poate fi interpretată ca rezultând dintr-o creștere economică reală de aproximativ 3%, combinată cu o inflație de 2%.

Este foarte important ca aceste criterii să fie îndeplinite în mod sustenabil, nu episodic, adică să poată fi menținute ulterior aderării când noi șocuri ar putea apărea, iar economia nu va mai avea aceleași pârghii de ajustare. Îndeplinirea acestei importante condiționalități este sprijinită de existența unei ample și profunde convergențe reale.

Experiența aranjamentelor de curs de schimb din cadrul mecanismului european ERM (Exchange Rate Mechanism) de la începutul anilor ’90 oferă o ilustrare relevantă a limitărilor integrării monetare în absența unor condiții apropiate de cele ale unei zone monetare optime. Episodul crizei din 1992, culminând cu ieșirea Marii Britanii din ERM, evidențiază dificultățile menținerii unui regim de curs fix în condițiile unor cicluri economice nesincronizate și ale unor fundamente macroeconomice divergente față de economia de referință, în acest caz Germania. Necesitatea alinierii politicii monetare la condițiile din economia dominantă a generat costuri semnificative pentru economiile aflate în recesiune, amplificând tensiunile macroeconomice și vulnerabilitățile financiare. Din această perspectivă, experiența ERM confirmă intuițiile teoretice ale lui Robert Mundell (1961), potrivit cărora absența mecanismelor alternative de ajustare poate transforma regimurile de curs fix într-o sursă de instabilitate. Mai mult, acest episod subliniază importanța interacțiunii dintre constrângerile de politică monetară și condițiile financiare, aspect deosebit de relevant pentru economiile mici și deschise, unde rigiditatea regimului valutar poate amplifica dezechilibrele și poate genera costuri macroeconomice semnificative.

Comparativ cu ERM, ERM II a introdus un aranjament mai flexibil, bazat pe ancorarea monedelor față de euro și pe benzi de fluctuație mai largi, fiind conceput ca un mecanism de tranziție către adoptarea monedei unice, care să evite rigiditățile și vulnerabilitățile sistemului anterior.

Un pas intermediar în procesul de aderare îl constituie participarea la mecanismul ERM II, considerat o etapă pregătitoare înainte de adoptarea monedei unice. În cadrul acestui mecanism, care funcționează ca o anticameră pentru aderarea la Uniunea Economică şi Monetară, autoritatea monetară își pierde, în mare măsură, capacitatea de a utiliza cursul de schimb ca instrument de ajustare. Ca urmare, politica monetară nu mai poate funcționa ca principal instrument de stabilizare macroeconomică pentru corectarea dezechilibrelor. Practic, ERM II testează capacitatea economiei de a face față șocurilor fără a recurge la ajustări prin cursul de schimb, asigurând astfel o integrare coerentă în uniunea monetară.

De asemenea, este relevant faptul că Tratatul de la Maastricht nu prevede mecanisme de ieșire din Uniunea Economică și Monetară. În aceste condiții, după aderarea la Uniunea Europeană, economii precum cea a României, aflate într-un stadiu de dezvoltare emergentă, au urmărit apropierea de standardele zonei euro, atât în termeni nominali, cât și reali.

Transformările instituționale asociate acestui proces au generat, însă, și provocări suplimentare, în lipsa unei experiențe anterioare de gestionare a acestora. Un exemplu relevant îl constituie impactul liberalizării complete a contului de capital asupra economiei și asupra mecanismelor de funcționare ale acesteia.

Deprecierea accentuată și de durată a leului din intervalul 1989–2003 a fost determinată atât de dificultățile economice specifice începutului tranziției către economia de piață, cât și de impactul negativ pe care l-a generat asupra mediului de afaceri aflat în formare și, în mod special, asupra populației.

Primul deceniu al tranziției a fost caracterizat de instabilitate profundă și transformări structurale ample, în cadrul unui proces complex de reformă economică postcomunistă. Acesta a inclus restructurări industriale masive, privatizări dificile și dezvoltarea unui sector financiar încă fragil. În același timp, inflația se situa la niveluri ridicate, iar încrederea populației în instituțiile nou create, în funcționarea economiei și în sistemul financiar era limitată, ceea ce a generat presiuni persistente asupra cursului de schimb.

Din punct de vedere social, această perioadă a fost marcată de incertitudine și tensiuni crescânde. Implementarea reformelor structurale a fost însoțită de costuri semnificative, precum pierderi importante de locuri de muncă, reducerea puterii de cumpărare și intensificarea fenomenului migrației. Aceste evoluții au contribuit la diminuarea încrederii în perspectivele economice și au încurajat orientarea populației către valută, în detrimentul monedei naționale.

În același timp, mediul financiar internațional a fost afectat de episoade de instabilitate, inclusiv criza asiatică din 1997 și criza rusă din 1998, care au amplificat vulnerabilitățile interne ale economiei românești. Aceste șocuri externe au favorizat ieșiri de capital, au crescut costurile finanțării externe și au accentuat presiunile de depreciere asupra leului.

Un moment important a fost reprezentat de deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, la 14 februarie 2000, în cadrul Conferinței Interguvernamentale de la Bruxelles. În această etapă au fost inițiate reformele necesare alinierii la acquis-ul comunitar și a început pregătirea capitolelor de negociere. În perioada 2000–2003, economia a intrat treptat într-un proces de stabilizare, susținut de politici monetare și fiscale mai coerente, de reluarea creșterii economice și de reducerea inflației. Consolidarea fiscală (deficitul bugetar coborând sub 1% din PIB în 2005, conform Eurostat), relansarea reformelor structurale și intrările consistente de capital străin, inclusiv investiții directe, au contribuit la creșterea încrederii în moneda națională. Acești factori explică, în mare măsură, aprecierea relativ susținută a leului în perioada 2004–2007. Această evoluție a fost susținută de perspectivele clare de integrare europeană, de îmbunătățirea ratingurilor suverane și de influxurile semnificative de capital, în special către sectorul bancar și cel imobiliar. În plus, liberalizarea treptată a contului de capital a stimulat intrările de fonduri din partea investitorilor atrași de randamentele încă ridicate și de potențialul de convergență economică.

Această tendință de apreciere a fost întreruptă în a doua parte a anului 2007, odată cu izbucnirea crizei financiare globale, care a reprezentat un șoc extern major pentru economia României, deja integrată în fluxurile financiare și comerciale internaționale. În acest context, scăderea încrederii în piețele emergente și turbulențele internaționale au generat ieșiri semnificative de capital. Pe parcursul următorilor aproximativ doi ani, cursul de schimb a cunoscut din nou episoade de depreciere accentuată, într-un tipar de volatilitate comparabil, în anumite privințe, cu cel din perioada anterioară anului 2000.

Abia începând cu anul 2009, pe fondul apariției primelor semne de corectare a dezechilibrelor fiscale și externe acumulate în timpul crizei, cursul de schimb a intrat într-un regim mai stabil. Fluctuațiile au devenit mai moderate și mai ușor de absorbit de către economie și populație, fără a mai genera distorsiuni semnificative sau disfuncționalități majore în mecanismele economiei de piață.

Dincolo de cerințele nominale, adoptarea monedei unice presupune și existența unui proces solid de convergență reală. Privind înapoi la perioada scursă de la aderarea la Uniunea Europeană până în prezent, indicatorii relevă un avans semnificativ în direcția convergenței reale. PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare (PPS), a urcat de la aproximativ 10.800 euro în 2007 la aproape 31.000 euro în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ trei ori în interval de 17 ani. Alegerea acestui indicator exprimat în PPS este justificată de faptul că surprinde mai adecvat puterea efectivă de cumpărare a populației, permițând comparații relevante între statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de diferențele de nivel al prețurilor și al costului vieții.

Pe parcursul aceleiași perioade, media PIB-ului pe locuitor la nivelul Uniunii Europene a crescut de la 24.700 euro la 39.700 euro. În consecință, România a înregistrat un ritm de convergență superior mediei europene, evoluând de la aproximativ 44% din media UE în 2007 la circa 79% în 2024, ceea ce, totuși, o plasează doar pe poziția a 18-a din cele 27 de state membre. În același timp, evoluțiile de după criza financiară, au evidențiat importanța unei creșteri economice fundamentate pe baze sustenabile. Pentru România și pentru alte economii similare din Europa Centrală și de Est, acest aspect capătă o relevanță sporită în contextul obiectivului de aderare la zona euro.

Efectul Balassa–Samuelson influențează modul în care se manifestă procesul de convergență în economii emergente, precum România sau alte state din Europa Centrală și de Est, din cadrul Uniunii Europene. Potrivit mecanismului descris de Balassa–Samuelson, economiile emergente înregistrează, în general, ritmuri mai rapide de creștere a productivității în sectorul tranzacționabil comparativ cu economiile dezvoltate. În aceste condiții, teoria sugerează următoarele implicații:

țările mai dezvoltate tind să aibă niveluri mai ridicate ale productivității în sectorul bunurilor tranzacționabile;

cursul real de schimb este, de regulă, mai apreciat în economiile bogate;

nivelul general al prețurilor este mai ridicat în aceste economii;

economiile emergente manifestă, în mod obișnuit, rate ale inflației mai mari decât cele avansate;

prețurile serviciilor sunt, în general, mai reduse în țările mai puțin dezvoltate.

Chiar dacă unele economii din zona euro, precum Grecia sau Portugalia, prezentau un nivel de dezvoltare considerabil mai ridicat comparativ cu țările din ultimul val de aderare, inclusiv România, acest fapt nu garantează atingerea potențialului maxim de dezvoltare. În același timp, dacă nivelul potențial al unei economii este inferior celui caracteristic economiilor avansate, nu este realist să ne așteptăm la o convergență completă către aceste standarde. În plus, în cazul economiilor emergente, evoluțiile favorabile reflectă atât tendințele generale de creștere la nivel european, cât și efectele de recuperare (catching-up), alături de influența unor factori specifici fiecărei economii sau etape de dezvoltare.

Decizia de adoptare a monedei euro nu este determinată exclusiv de îndeplinirea criteriilor economice, ci reflectă, în egală măsură, opțiuni de natură politică și strategică. Cazurile Cehiei, Poloniei și Ungariei sunt ilustrative în acest sens. Deși aceste economii au atins, în diverse momente din trecut, grade de convergență nominală și reală comparabile sau chiar superioare României, ele au ales să nu accelereze procesul de aderare. Motivația nu ține de incapacitatea economică, ci de preferința pentru menținerea autonomiei politicii monetare și a cursului de schimb, instrumente considerate utile pentru gestionarea ciclurilor economice și pentru susținerea unor modele de creștere mai flexibile. Este așadar dincolo de orice dubiu că aderarea la zona euro este o decizie care reflectă o anumită viziune asupra suveranității economice, a rolului statului și a poziționării în cadrul proiectului european.

Această realitate sugerează că procesul de aderare trebuie înțeles ca unul dual: tehnic și politic. Din perspectivă tehnică, criteriile de la Maastricht stabilesc un set clar de condiții cuantificabile. Din perspectivă politică, însă, aderarea presupune asumarea unei discipline permanente și a unei integrări ireversibile în mecanismele economice și decizionale ale Zonei Euro. Prin urmare, momentul aderării nu este determinat doar de gradul de pregătire al economiei, ci și de disponibilitatea și angajamentul clasei politice de a renunța definitiv la unele instrumente de ajustare și de a se încadra permanent într-o conduită mai restrictivă.

Experiențele favorabile ale Croației și (mai recent) Bulgariei oferă repere actuale utile pentru evaluarea beneficiilor. Croația este un exemplu de utilizare eficientă a obiectivului de aderare la euro ca ancoră de politică economică. Corecțiile macroeconomice necesare — în special, în plan fiscal și al stabilității externe — au fost realizate gradual și consecvent. Rezultatul a fost creșterea credibilității, îmbunătățirea spectaculoasă a ratingului suveran (de la sub investment grade până la nivel A), scăderea costului de finanțare, eliminarea riscului valutar, investiții străine, afaceri în creștere pentru companiile locale și mai multă bunăstare pentru populație. Ținta adoptării euro a funcționat ca un mecanism de disciplinare a politicilor publice și de coordonare a așteptărilor, reducând incertitudinea și facilitând o tranziție ordonată, fără episoade majore de instabilitate.

Procesul de ajustare macroeconomică a Croației în vederea adoptării euro a parcurs mai multe etape. Prima, cuprinsă între 2014 și 2016, a fost marcată de o consolidare fiscală relativ amplă, în condițiile în care țara se afla sub incidența Procedurii de Deficit Excesiv a Comisiei Europene. În acest interval de timp, deficitul guvernamental a scăzut de la 5,5% din PIB la sub un procent. A doua etapă a demarat în 2017, când guvernul croat a inclus aderarea la euro în programul de guvernare, iar ulterior, împreună cu Banca Națională a Croației a publicat Strategia de adoptare a euro. Trecerea la a treia etapă, esențială din perspectivă instituțională, s-a făcut în iulie 2019, prin transmiterea scrisorii de intenție adresate BCE, semnată de ministrul de finanțe și guvernatorul băncii centrale. Intrarea efectivă în ERM II a avut loc în iulie 2020, fixând cursul kuna/euro la 7,53450 și declanșând perioada obligatorie de doi ani de stabilitate a cursului de schimb. În fine, la 1 ianuarie 2023, Croația a devenit al douăzecilea membru al zonei euro. Ancorarea în procesul de aderare la zona euro a contribuit în mod semnificativ la orientarea reformelor și la întărirea disciplinei de politică economică, permițând Croației să realizeze ajustări macroeconomice consistente: datoria publică a scăzut în zece ani de la 83,2% din PIB până la 57,4% din PIB în 2024; la finele aceluiași an, deficitul guvernamental era de 1,9% din PIB; soldul contului curent a oscilat în anii 2023-2024 între un ușor surplus și un deficit de circa 2,2% din PIB, iar creșterea economică s-a menținut peste 3% (susținută, în special, de sectoarele HORECA și IT&C).

Cazul Bulgariei, deși mai recent, indică o altă dinamică relevantă. Chiar dacă nivelul de pregătire structurală a fost perceput ca fiind mai redus comparativ cu alte state, aderarea a fost urmată de o reevaluare pozitivă a activelor financiare și reale. Primele semnale din piață — inclusiv evoluția indicilor bursieri după 1 ianuarie 2026 — sugerează o creștere a încrederii investitorilor și o reducere a primei de risc, de asemenea cu efecte pozitive directe asupra avuției și bunăstării. Acest mecanism, prin care integrarea monetară conduce la recalibrarea percepției asupra riscului de țară, este bine documentat și a fost observat și în alte episoade de extindere a zonei euro.

Exemplele de țări din CEE menționate mai sus evidențiază așadar două tipuri de opțiuni politice strategice: fie prudență strategică (în care aderarea este amânată pentru a conserva flexibilitatea politicilor economice), fie integrare accelerată (în care obiectivul aderării este utilizat ca instrument de disciplinare și accelerare a reformelor). Alegerea unuia dintre cele două modele nu este doar o decizie pur tehnică, ci reprezintă în egală măsură o opțiune politică și de poziționare strategică în cadrul Uniunii Europene.

În acest context, economiile din regiune s-au confruntat cu dilema accelerării sau amânării îndeplinirii criteriilor de convergență necesare adoptării euro. Ambele opțiuni implică avantaje și costuri. Amânarea aderării oferă un interval suplimentar pentru implementarea reformelor structurale, consolidarea convergenței și menținerea controlului asupra politicii monetare și a cursului de schimb, contribuind totodată la o sincronizare economică mai bună. În schimb, această strategie presupune menținerea riscului valutar, posibile întârzieri în reforme, relaxarea disciplinei macroeconomice și o eventuală diminuare a încrederii investitorilor internaționali.

Opțiunea Greciei de a adopta moneda unică în acel context a fost justificată prin avantajele imediate asociate unei integrări rapide în Uniunea Economică și Monetară. Evaluarea raportului cost–beneficiu depinde, în esență, de faptul că aderarea la zona euro implică pierderea autonomiei politicii monetare, un instrument esențial de stabilizare macroeconomică, mai ales în cazul economiilor emergente, în funcție de gradul de sincronizare existent între acestea și restul uniunii.

Literatura de specialitate subliniază importanța sincronizării ciclurilor economice și a structurii economiilor, considerată adesea o condiție esențială pentru funcționarea coerentă a uniunii monetare. Evoluțiile de după criza datoriilor suverane din zona euro, în special cele asociate unor economii precum Grecia, Portugalia sau Cipru, au readus în prim-plan această temă. Dacă înainte de 2008 aceste discuții aveau mai degrabă un caracter teoretic, legat de riscurile unei integrări insuficient pregătite, criza economică și financiară le-a transformat într-o problemă concretă de politică economică. În acest context, autoritățile au fost nevoite să adopte combinații de politici menite să restabilească echilibrele macroeconomice, exemplul Greciei fiind relevant. În consecință, corelarea ciclurilor economice cu cele ale principalilor parteneri comerciali devine o condiție importantă pentru menținerea stabilității macroeconomice.

Revitalizarea obiectivului și a strategiei României de aderare la Zona Euro poate funcționa ca o ancoră credibilă pentru menținerea unei traiectorii coerente de ajustare macroeconomică. Într-un context caracterizat de numeroase constrângeri și de volatilitate ridicată, obiectivul adoptării monedei unice reduce riscul derapajelor de politică economică și susține continuitatea reformelor. Mai mult decât o simplă țintă formală, acest obiectiv poate structura o foaie de parcurs clară pentru consolidarea echilibrelor interne și externe, favorizând o convergență sustenabilă.

Un efect esențial al acestui proces este ancorarea așteptărilor investitorilor. Angajamentul credibil față de integrarea monetară transmite semnalul că România își asumă un parcurs predictibil, bazat pe stabilitate și disciplină economică. Acesta este și motivul pentru care în majoritatea întâlnirilor din ultimii ani cu investitori instituționali străini aceștia au întrebat despre stadiul proiectului de adoptare a monedei euro, despre angajamentele politice și instituționale în raport cu acesta și despre termenul vizat. Așadar, revitalizarea acestui obiectiv ar avea efecte favorabile din perspectiva fluxurilor de capital străin.

În ceea ce privește condițiile financiare, intrarea în Zona Euro este, în mod structural, asociată cu o reducere a costurilor de finanțare. Eliminarea riscului valutar și comprimarea primelor de risc conduc, în mod tipic, la scăderea ratelor dobânzilor, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat. Pentru companii, acest lucru se traduce în acces mai facil și mai ieftin la finanțare pentru investiții, iar pentru populație, în condiții mai favorabile de creditare și, implicit, într-o creștere a bunăstării. Această ieftinire a capitalului nu este doar un beneficiu conjunctural, ci reflectă integrarea într-un spațiu financiar caracterizat de stabilitate și lichiditate ridicată. În paralel, îmbunătățirea percepției investitorilor conduce la o reevaluare favorabilă a activelor financiare și reale — de la acțiuni și obligațiuni, până la active imobiliare — reflectând integrarea într-un spațiu economic mai stabil și mai predictibil.

În același timp, adoptarea monedei unice facilitează o integrare mai profundă a sistemului financiar și bancar românesc în arhitectura europeană. Participarea deplină la mecanismele Uniunii Economice și Monetare — inclusiv la Uniunea Bancară — consolidează reziliența sectorului financiar și sporește eficiența alocării capitalului.

Este important de avut în vedere faptul că adoptarea euro este o alegere strategică și politică, nu doar una economică, fiindcă dacă ar fi fost necesară doar îndeplinirea criteriilor strict economice, atunci, de exemplu, Cehia și Polonia ar fi fost deja în zona Euro. Totuși, acestea (deși au un PIB pe locuitor mai ridicat față de celelalte din zona CEE) preferă să-și păstreze autonomia monetară, urmărind să mențină pârghia flexibilității cursului de schimb pentru a răspunde la șocuri economice, deoarece moneda proprie este văzută ca instrument central de politică economică și un element de suveranitate.

Pentru țările mai mici însă, cum este cazul țărilor baltice, Sovaciei, Sloveniei, Croației și Bulgariei, trecerea la euro este văzută ca finalizarea cu succes a procesului de integrare economică și, totodată, ca o garanție politică și geostrategică. Statele mai mici aleg mai ușor euro deoarece urmăresc eliminarea riscului valutar, costuri mai mici de finanțare și integrarea mai profundă în fluxurile comerciale globale. În cazul țărilor baltice, o motivație la fel de importantă a fost ancorarea fermă în societatea democratică occidentală, alegere influențată și de contextul istoric care a dus la decizia de a ieși definitiv din sfera de influență a Rusiei.

Este așadar evident că, dincolo de criteriile economice, care sunt obligatorii, există o serie de alți factori importanți care influențează decizia de adoptare a monedei euro. În particular, succesul unui astfel de proiect este condiționat de existența în plan național a unui consens politic suficient de larg și stabil. Experiența europeană arată că, în absența unei susțineri transpartinice, procesul devine vulnerabil la schimbări de guvern, la cicluri electorale și la repoziționări ideologice în politica internă, ceea ce poate conduce fie la amânări repetate, fie la blocaje instituționale. În cazul unor economii din Europa Centrală, precum Cehia sau Polonia, rămânerea deocamdată în afara zonei euro nu reflectă exclusiv constrângeri economice, ci mai ales absența unui acord politic durabil asupra oportunității și momentului aderării. Acest fapt este determinat în principal de reticența de a renunța la instrumente importante de politică economică ale statului, precum politica monetară și cursul de schimb, care pot facilita ajustări și pot ameliora, cel puțin temporar, povara pentru mediul economic și pentru populație în cazul unor șocuri externe de amploare.

Pe de altă parte, exemplele recente sugerează că acolo unde există o majoritate politică suficient de coerentă, procesul poate avansa substanțial. În Croația, adoptarea euro a fost susținută printr-un angajament instituțional clar și continuu, reflectat inclusiv în parcursul etapizat (ajustarea macroeconomică, intrarea în ERM II, asumarea Uniunii Bancare), ceea ce a permis menținerea direcției strategice indiferent de fluctuațiile conjuncturale.

În cazul României, un proiect de o asemenea natură nu poate fi imaginat fără un larg suport politic din partea partidelor care însumează o amplă majoritate în Parlament, pentru că el presupune o succesiune de angajamente care depășesc orizontul unui ciclu electoral: consolidare fiscală, menținerea stabilității macroeconomice, reforme structurale și participarea la mecanismele europene premergătoare adoptării euro. Consensul politic ar reduce riscul de revenire la politici prociclice sau de relaxare fiscală, care ar anula câștigurile de convergență obținute în perioada de ajustare. În acest sens, susținerea politică nu este doar o condiție de oportunitate, ci una de credibilitate. Ea contribuie la ancorarea așteptărilor, la reducerea percepției de risc și la transformarea obiectivului adoptării euro dintr-o aspirație declarativă într-un angajament efectiv. În lipsa acesteia, chiar și progresele economice semnificative pot rămâne insuficiente pentru a declanșa sau susține procesul de integrare monetară.

Adoptarea euro poate fi așadar o opțiune importantă în procesul de maturizare economică, care necesită o amplă susținere politică pe termen lung. Dacă s-ar realiza, ea ar oferi României stabilitate, susținând continuarea convergenței și consolidând progresul obținut până în prezent într-un câștig durabil.

În viziunea mea, euro nu este doar o monedă; este expresia economică a unei apartenențe strategice. Pentru România, adoptarea sa ar marca trecerea de la statutul de economie care depune eforturi pentru menținerea convergenței la cel de participant deplin la mecanismele decizionale ale arhitecturii economice europene.