Program bănci în România de 1 Mai. Programul Raiffeisen Bank
Program bănci în România de 1 Mai. Raiffeisen Bank a anunțat programul de funcționare al agențiilor pentru ziua de 1 mai 2026, zi declarată nelucrătoare la nivelul unităților bancare, cu excepția locațiilor aflate în centre comerciale, care vor funcționa după un program adaptat.
În data de 1 mai 2026, majoritatea agențiilor Raiffeisen Bank din țară nu vor avea program de lucru. Excepție fac doar unitățile situate în centre comerciale, care vor funcționa cu program redus sau extins, în funcție de locație.
Pentru clienți, Departamentul Servicii Clienți (Call Center) va asigura permanență pentru situații urgente, inclusiv pentru:
- probleme legate de carduri
- servicii Smart Mobile
- Raiffeisen Online
- clienți Premium și FWR
Astfel, operațiunile esențiale vor rămâne accesibile chiar și în ziua liberă.
|Localitate
|Agenție
|Centru comercial
|1 Mai 2026 (VINERI)
|Arad
|Ag. Atrium
|Atrium Mall
|închis
|Bacău
|Ag. Milcov
|Supernova
|09:00-17:00
|Brașov
|Ag. Bartolomeu
|Altex
|ÎNCHIS
|București
|Ag. Promenada (mall)
|Promenada Mall
|10:00 – 16:00
|București
|Ag. Colentina 1 (Carrefour)
|Carrefour
|10:00 – 14:00
|București
|Ag. Vergului
|Esplanada
|10:00 – 16:00
|București
|Ag. Militari
|Supernova Lujerului
|10:10 – 19:00
|București
|Ag. Cotroceni (mall)
|AFI Cotroceni Mall
|10:00 – 22:00
|București
|Ag. Feeria
|Băneasa Shopping City
|10:00 – 19:00
|București
|Ag. Sun Plaza
|Sun Plaza Mall
|10:00 – 19:00
|București
|Ag. Titan Mall
|Titan Mall
|09:00 – 17:00
|București
|Ag. Vulcan
|Vulcan
|10:00 – 19:00
|Iași
|Ag. Palas Mall
|Palas Mall Iași
|10:00 – 20:00
|Oradea
|Ag. Lotus Park
|Galerie comercială
|închis
|Ploiești
|Ag. Orient
|Shopping City Ploiești
|10:00 – 18:00
|Ploiești
|Ag. Bucov (AFI Mall)
|AFI Mall
|10:00 – 22:00
|Târgu Mureș
|Ag. Maris
|Mall NEPI
|11:00 – 19:30
|Timișoara
|Ag. Șagului
|Shopping City
|închis
|Timișoara
|Ag. Iulius Mall Timișoara
|Iulius Mall Timișoara
|10:00 – 20:00
Program BRD de 1 Mai
În data de 1 Mai 2026, unitățile BRD vor fi închise la nivel național, cu excepția agențiilor amplasate în centre comerciale, care vor funcționa conform unui program special adaptat acestei zile nelucrătoare.
Banca precizează că programul poate varia în funcție de locație, unele agenții putând fi închise temporar, iar altele funcționând cu orar modificat, în special în zonele cu trafic comercial ridicat.
Lista completă a agențiilor cu program afectat, potrivit BRD:
|Denumire unitate
|Localitate
|Program de funcționare
|Pauză
|Aiud
|Aiud
|L-V 09:15 – 16:45
|13:00 – 13:30
|Amaradia
|Târgu Jiu
|L-V 08:15 – 16:15
|13:00 – 13:30
|Aramis
|Baia Mare
|L-V 08:45 – 16:15
|13:00 – 13:30
|Astra
|Brașov
|L-V 08:45 – 16:15
|12:30 – 13:00
|Bartolomeu
|Brașov
|L-V 08:45 – 16:15
|12:30 – 13:00
|Boemia
|Timișoara
|L-V 08:45 – 16:15
|13:00 – 13:30
|Bolintin Vale
|Bolintin Vale
|L-V 08:45 – 16:30
|12:30 – 13:00
|Bucur Obor
|București
|L-V 08:15 – 15:45
|13:00 – 13:30
|Eminescu
|Timișoara
|L-V 08:45 – 16:15
|13:00 – 13:30
|Flora
|Miercurea Ciuc
|L-V 08:30 – 16:00
|12:00 – 12:30
|Florilor
|Brașov
|L-V 08:45 – 16:15
|12:30 – 13:00
|Gheorghe Lazăr
|Timișoara
|L-V 08:15 – 15:45
|13:00 – 13:30
|Ineu
|Ineu
|L-V 08:45 – 16:15
|12:30 – 13:00
|Kogălniceanu
|Mihail Kogălniceanu
|L-V 08:15 – 15:45
|13:00 – 13:30
|Mureșenilor
|Brașov
|L-V 09:30 – 17:00
|13:30 – 14:00
|Pâncota
|Pâncota
|L-V 08:15 – 15:45
|12:30 – 13:00
|Piața Morii
|Bistrița
|L-V 08:15 – 15:45
|13:00 – 13:30
|Politehnica
|București
|L-V 08:15 – 15:45
|13:00 – 13:30
|Reghin
|Reghin
|L-V 08:30 – 16:15
|fără pauză
|Rusca
|Deva
|L-V 08:30 – 16:00
|13:00 – 13:30
|Sever Bocu
|Timișoara
|L-V 08:45 – 16:15
|13:00 – 13:30
|Titan
|București
|L-V 09:45 – 17:15
|13:00 – 13:30
|Tractorul Brașov
|Brașov
|L-V 08:45 – 16:15
|12:30 – 13:00
|Vișeu de Sus
|Vișeu de Sus
|L-V 09:30 – 16:45
|13:00 – 13:30
|Ziridava
|Arad
|L-V 09:45 – 17:15
|13:00 – 13:30
Program BCR de 1 Mai
Banca Comercială Română (BCR) a anunțat modul de funcționare al rețelei sale în data de 1 mai 2026, zi nelucrătoare la nivelul unităților bancare. În această zi, majoritatea agențiilor și centrele de afaceri corporate vor fi închise, însă clienții vor avea în continuare acces la servicii prin canale alternative și la anumite unități din centre comerciale.
Chiar dacă unitățile fizice sunt închise, BCR confirmă că operațiunile bancare pot fi realizate în continuare prin:
- platformele de online banking
- serviciile telefonice
- rețeaua de echipamente multifuncționale din teritoriu
Astfel, clienții pot efectua majoritatea operațiunilor fără a fi necesară prezența într-o agenție.
Excepție de la închiderea generală fac agențiile situate în mall-uri și centre comerciale, care vor funcționa conform programului propriu al acestora, în general între 10:00 și 20:00.
Locații deschise:
- Polus Cluj
- IKEA Timișoara
- Timișoara Shopping City
- ParkLake București
- IKEA Pallady București
- Iris Titan București
- Plaza Mall București
- Băneasa Shopping City
- IKEA Băneasa București
Program CEC Bank de 1 Mai
CEC Bank anunță că, în zilele declarate nebancare, clienții pot utiliza în continuare fără întrerupere principalele servicii bancare, datorită infrastructurii digitale și rețelei extinse de echipamente disponibile la nivel național.
Pentru a asigura continuitatea operațiunilor financiare, banca pune la dispoziția clienților:
- platforma de Internet Banking
- aplicația de Mobile Banking
Prin aceste servicii, utilizatorii pot efectua operațiuni bancare esențiale în orice moment, fără a depinde de programul agențiilor.
CEC Bank dispune de o rețea de peste 1.400 de bancomate și aparate multifuncționale (MFM-uri), disponibile permanent, inclusiv în zilele nebancare.
Echipamentele sunt de generație nouă și includ:
- ecrane tactile de mari dimensiuni
- tehnologie contactless pentru retrageri de numerar
- plăți și operațiuni cu cardul
- utilizare prin telefon, ceas smart sau alte dispozitive contactless
- citire cod QR pentru diverse operațiuni
Această infrastructură permite clienților să realizeze rapid operațiuni uzuale fără a merge în agenție.
Deținătorii de carduri CEC Bank pot efectua plăți la toți comercianții care acceptă carduri, atât în România, cât și în străinătate, beneficiind astfel de acces continuu la fondurile proprii.
Pentru suport și informații, serviciul Call Center este disponibil în intervalul 07:00 – 22:00, la numărul TelVerde 0 800 800 848.
