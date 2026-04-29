Program bănci în România de 1 Mai. Raiffeisen Bank a anunțat programul de funcționare al agențiilor pentru ziua de 1 mai 2026, zi declarată nelucrătoare la nivelul unităților bancare, cu excepția locațiilor aflate în centre comerciale, care vor funcționa după un program adaptat.

În data de 1 mai 2026, majoritatea agențiilor Raiffeisen Bank din țară nu vor avea program de lucru. Excepție fac doar unitățile situate în centre comerciale, care vor funcționa cu program redus sau extins, în funcție de locație.

Pentru clienți, Departamentul Servicii Clienți (Call Center) va asigura permanență pentru situații urgente, inclusiv pentru:

probleme legate de carduri

servicii Smart Mobile

Raiffeisen Online

clienți Premium și FWR

Astfel, operațiunile esențiale vor rămâne accesibile chiar și în ziua liberă.

Localitate Agenție Centru comercial 1 Mai 2026 (VINERI) Arad Ag. Atrium Atrium Mall închis Bacău Ag. Milcov Supernova 09:00-17:00 Brașov Ag. Bartolomeu Altex ÎNCHIS București Ag. Promenada (mall) Promenada Mall 10:00 – 16:00 București Ag. Colentina 1 (Carrefour) Carrefour 10:00 – 14:00 București Ag. Vergului Esplanada 10:00 – 16:00 București Ag. Militari Supernova Lujerului 10:10 – 19:00 București Ag. Cotroceni (mall) AFI Cotroceni Mall 10:00 – 22:00 București Ag. Feeria Băneasa Shopping City 10:00 – 19:00 București Ag. Sun Plaza Sun Plaza Mall 10:00 – 19:00 București Ag. Titan Mall Titan Mall 09:00 – 17:00 București Ag. Vulcan Vulcan 10:00 – 19:00 Iași Ag. Palas Mall Palas Mall Iași 10:00 – 20:00 Oradea Ag. Lotus Park Galerie comercială închis Ploiești Ag. Orient Shopping City Ploiești 10:00 – 18:00 Ploiești Ag. Bucov (AFI Mall) AFI Mall 10:00 – 22:00 Târgu Mureș Ag. Maris Mall NEPI 11:00 – 19:30 Timișoara Ag. Șagului Shopping City închis Timișoara Ag. Iulius Mall Timișoara Iulius Mall Timișoara 10:00 – 20:00

În data de 1 Mai 2026, unitățile BRD vor fi închise la nivel național, cu excepția agențiilor amplasate în centre comerciale, care vor funcționa conform unui program special adaptat acestei zile nelucrătoare.

Banca precizează că programul poate varia în funcție de locație, unele agenții putând fi închise temporar, iar altele funcționând cu orar modificat, în special în zonele cu trafic comercial ridicat.

Lista completă a agențiilor cu program afectat, potrivit BRD:

Denumire unitate Localitate Program de funcționare Pauză Aiud Aiud L-V 09:15 – 16:45 13:00 – 13:30 Amaradia Târgu Jiu L-V 08:15 – 16:15 13:00 – 13:30 Aramis Baia Mare L-V 08:45 – 16:15 13:00 – 13:30 Astra Brașov L-V 08:45 – 16:15 12:30 – 13:00 Bartolomeu Brașov L-V 08:45 – 16:15 12:30 – 13:00 Boemia Timișoara L-V 08:45 – 16:15 13:00 – 13:30 Bolintin Vale Bolintin Vale L-V 08:45 – 16:30 12:30 – 13:00 Bucur Obor București L-V 08:15 – 15:45 13:00 – 13:30 Eminescu Timișoara L-V 08:45 – 16:15 13:00 – 13:30 Flora Miercurea Ciuc L-V 08:30 – 16:00 12:00 – 12:30 Florilor Brașov L-V 08:45 – 16:15 12:30 – 13:00 Gheorghe Lazăr Timișoara L-V 08:15 – 15:45 13:00 – 13:30 Ineu Ineu L-V 08:45 – 16:15 12:30 – 13:00 Kogălniceanu Mihail Kogălniceanu L-V 08:15 – 15:45 13:00 – 13:30 Mureșenilor Brașov L-V 09:30 – 17:00 13:30 – 14:00 Pâncota Pâncota L-V 08:15 – 15:45 12:30 – 13:00 Piața Morii Bistrița L-V 08:15 – 15:45 13:00 – 13:30 Politehnica București L-V 08:15 – 15:45 13:00 – 13:30 Reghin Reghin L-V 08:30 – 16:15 fără pauză Rusca Deva L-V 08:30 – 16:00 13:00 – 13:30 Sever Bocu Timișoara L-V 08:45 – 16:15 13:00 – 13:30 Titan București L-V 09:45 – 17:15 13:00 – 13:30 Tractorul Brașov Brașov L-V 08:45 – 16:15 12:30 – 13:00 Vișeu de Sus Vișeu de Sus L-V 09:30 – 16:45 13:00 – 13:30 Ziridava Arad L-V 09:45 – 17:15 13:00 – 13:30

Banca Comercială Română (BCR) a anunțat modul de funcționare al rețelei sale în data de 1 mai 2026, zi nelucrătoare la nivelul unităților bancare. În această zi, majoritatea agențiilor și centrele de afaceri corporate vor fi închise, însă clienții vor avea în continuare acces la servicii prin canale alternative și la anumite unități din centre comerciale.

Chiar dacă unitățile fizice sunt închise, BCR confirmă că operațiunile bancare pot fi realizate în continuare prin:

platformele de online banking

serviciile telefonice

rețeaua de echipamente multifuncționale din teritoriu

Astfel, clienții pot efectua majoritatea operațiunilor fără a fi necesară prezența într-o agenție.

Excepție de la închiderea generală fac agențiile situate în mall-uri și centre comerciale, care vor funcționa conform programului propriu al acestora, în general între 10:00 și 20:00.

Locații deschise:

Polus Cluj

IKEA Timișoara

Timișoara Shopping City

ParkLake București

IKEA Pallady București

Iris Titan București

Plaza Mall București

Băneasa Shopping City

IKEA Băneasa București

CEC Bank anunță că, în zilele declarate nebancare, clienții pot utiliza în continuare fără întrerupere principalele servicii bancare, datorită infrastructurii digitale și rețelei extinse de echipamente disponibile la nivel național.

Pentru a asigura continuitatea operațiunilor financiare, banca pune la dispoziția clienților:

platforma de Internet Banking

aplicația de Mobile Banking

Prin aceste servicii, utilizatorii pot efectua operațiuni bancare esențiale în orice moment, fără a depinde de programul agențiilor.

CEC Bank dispune de o rețea de peste 1.400 de bancomate și aparate multifuncționale (MFM-uri), disponibile permanent, inclusiv în zilele nebancare.

Echipamentele sunt de generație nouă și includ:

ecrane tactile de mari dimensiuni

tehnologie contactless pentru retrageri de numerar

plăți și operațiuni cu cardul

utilizare prin telefon, ceas smart sau alte dispozitive contactless

citire cod QR pentru diverse operațiuni

Această infrastructură permite clienților să realizeze rapid operațiuni uzuale fără a merge în agenție.

Deținătorii de carduri CEC Bank pot efectua plăți la toți comercianții care acceptă carduri, atât în România, cât și în străinătate, beneficiind astfel de acces continuu la fondurile proprii.

Pentru suport și informații, serviciul Call Center este disponibil în intervalul 07:00 – 22:00, la numărul TelVerde 0 800 800 848.