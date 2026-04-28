Diferența dintre Pilonul 2 și Pilonul 3. Pilonul 3, cunoscut drept pensia privată facultativă, este un sistem de economisire pe termen lung care îți permite să îți completezi veniturile de la pensionare. Acesta funcționează în paralel cu pensia de stat (Pilonul 1) și pensia privată obligatorie (Pilonul 2), oferindu-ți un plus de stabilitate financiară la vârsta retragerii din activitate.

Spre deosebire de sistemele obligatorii, Pilonul 3 este opțional, ceea ce înseamnă că tu decizi dacă, cât și cum economisești.

Mecanismul este simplu: contribui periodic cu o sumă de bani într-un fond de pensii administrat privat, iar acești bani sunt investiți în instrumente financiare reglementate.

Pe termen lung, contribuțiile tale:

se acumulează într-un cont individual;

sunt investite de administratori autorizați;

generează randament în funcție de performanța piețelor financiare;

se transformă într-un capital disponibil la pensionare.

Unul dintre principalele avantaje ale acestui sistem este accesibilitatea largă.

Poate contribui orice persoană care obține venituri profesionale, inclusiv:

salariați;

persoane cu activități independente;

profesii liberale;

antreprenori.

Contribuția este flexibilă și poate ajunge până la 15% din venitul brut lunar, în funcție de decizia fiecărui participant.

În plus, angajatorii pot contribui suplimentar în numele angajaților, ca beneficiu extrasalarial.

Un avantaj important al Pilonului 3 este tratamentul fiscal favorabil. Contribuțiile sunt deductibile fiscal în limita a 400 EUR/an (echivalent în lei), atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Acest mecanism stimulează economisirea pe termen lung și reduce costul net al contribuțiilor.

Categorie Descriere Titluri de stat Instrumente financiare emise de stat, considerate investiții cu risc scăzut și stabilitate ridicată. Acțiuni listate Investiții în companii listate pe bursă, cu potențial de creștere pe termen lung, dar cu risc mai ridicat. Fonduri de investiții Portofolii diversificate administrate profesional, care combină mai multe tipuri de active. Alte instrumente financiare reglementate Include obligațiuni corporative și alte active permise de legislația financiară.

Principiu Explicație Diversificare Distribuirea investițiilor în mai multe tipuri de active pentru reducerea riscului. Prudență Gestionarea investițiilor într-un mod controlat, cu accent pe stabilitate și siguranță. Protecția capitalului pe termen lung Obiectivul principal este conservarea și creșterea graduală a economiilor până la pensionare.

Numărul participanților la fondurile de pensii private facultative a înregistrat o creștere semnificativă în perioada 2007–2025, potrivit datelor furnizate de apapr.ro.

La începutul sistemului, în 2007, fondurile aveau doar câteva sute sau mii de participanți, însă în timp acestea au cunoscut o dezvoltare accelerată. În prezent, principalele fonduri au ajuns la sute de mii de contribuabili.

De exemplu, fondul NN Optim a depășit pragul de 296.000 de participanți la finalul anului 2025, în timp ce BCR Plus a ajuns la peste 175.000. De asemenea, Pensia Mea (BT Pensii) a înregistrat o creștere puternică, atingând peste 173.000 de participanți.

Și alte fonduri, precum Raiffeisen Acumulare, au avut o evoluție constantă, depășind 130.000 de participanți până la finalul perioadei analizate.

Datele arată un interes tot mai mare al românilor pentru economisirea pe termen lung prin pensii facultative, pe fondul nevoii de siguranță financiară la pensionare.

Fond de pensii Număr participanți (2025) NN Optim peste 296.000 BCR Plus peste 175.000 Pensia Mea (BT Pensii) peste 173.000 Raiffeisen Acumulare peste 130.000

Pilonul 2 reprezintă sistemul de pensii private obligatorii din România, conceput pentru a completa pensia de stat (Pilonul 1). Scopul său este de a crea un capital individual pentru fiecare participant, astfel încât veniturile la pensionare să fie mai stabile și mai ridicate.

Acest mecanism funcționează prin direcționarea unei părți din contribuțiile sociale către un cont personal de pensie privată, administrat de fonduri specializate.

Participarea la Pilonul 2 este obligatorie pentru toate persoanele care plătesc contribuții la asigurările sociale de stat (CAS), inclusiv:

angajați;

persoane care desfășoară activități independente;

profesii liberale.

Sistemul a fost introdus în perioada 2007–2008 și este utilizat în prezent de peste 8 milioane de români, reprezentând majoritatea populației active.

La nivel internațional, modele similare sunt utilizate în statele UE și în țările OECD, multe dintre acestea având sisteme obligatorii sau semi-obligatorii de economisire privată pentru pensie.

Dacă ești la începutul activității profesionale și ai sub 35 de ani, intri automat în sistem și trebuie să alegi unul dintre fondurile de pensii disponibile.

Dacă nu faci o alegere în termen de 4 luni, ești repartizat automat la un fond prin sistemul național de distribuire aleatorie.

Reguli importante:

poți contribui la un singur fond de Pilon 2;

alegerea fondului este obligatorie în momentul intrării pe piața muncii;

participarea este automată odată cu plata CAS.

Contribuția la Pilonul 2 este de 4,75% din venitul brut lunar, sumă inclusă în CAS-ul total de 25% plătit pentru pensia de stat.

Important:

nu plătești nimic în plus;

banii sunt direcționați automat din contribuțiile existente;

suma ajunge lunar în contul tău individual.

Angajatorul este responsabil de:

calcularea contribuției;

reținerea sumei;

virarea către stat și fondul de pensii.

Pentru PFA și profesii independente:

Responsabilitatea depunerii declarațiilor și a virării contribuțiilor poate reveni fie contribuabilului, fie plătitorului de venit, în funcție de situația fiscală.

Fondurile de pensii private investesc contribuțiile într-un mod prudent, reglementat și diversificat.

Portofoliile includ:

titluri de stat;

acțiuni listate;

fonduri de investiții;

alte instrumente financiare autorizate.

Numărul participanților la fondurile de pensii private obligatorii din România a înregistrat o creștere constantă în perioada 2008–2025, potrivit datelor analizate.

La începutul sistemului, în anul 2008, principalele fonduri administrau deja milioane de participanți, însă evoluția ulterioară arată o consolidare și o extindere continuă a acestui pilon de pensii.

Cel mai mare fond de pe piață, administrat de NN, a pornit cu aproximativ 1,26 milioane de participanți în ianuarie 2008 și a ajuns la peste 2,13 milioane la finalul anului 2025. Evoluția reflectă atât aderările constante, cât și stabilitatea portofoliului.

Un trend similar se observă și în cazul Allianz-Țiriac (AZT Viitorul Tău), care a crescut de la circa 980.000 de participanți în 2008 la peste 1,71 milioane în 2025.

Metropolitan Life a înregistrat, de asemenea, o evoluție semnificativă, depășind pragul de 1,16 milioane de participanți la finalul perioadei analizate, comparativ cu aproximativ 240.000 în 2008.

În același timp, fondul Vital (Carpathia) a avut o creștere constantă, ajungând la peste 1,07 milioane de participanți în 2025, de la puțin peste 120.000 la începutul sistemului.

Datele arată că, în aproape două decenii, sistemul pensiilor private obligatorii a devenit un pilon solid al economisirii pe termen lung în România. Creșterea numărului de participanți indică atât extinderea bazei de contribuabili, cât și consolidarea încrederii în acest tip de instrument financiar.

Pe termen lung, această tendință ar putea contribui semnificativ la echilibrarea presiunilor asupra sistemului public de pensii.