EY Ripples și organizația Older Adults Technology Services din cadrul American Association of Retired Persons au realizat un sondaj în rândul a 2.515 persoane cu vârste între 60 și 85 de ani din 16 țări.

Studiul, intitulat Understanding Older Generations’ Adoption of AI, oferă o perspectivă nuanțată care pune sub semnul întrebării percepțiile comune privind relația persoanelor în vârstă cu tehnologia.

Potrivit studiului Offline and Overlooked 2025, realizat de Age UK, mai mult de o treime dintre persoanele din Marea Britanie cu vârsta de peste 65 de ani nu dețin competențe digitale de bază, multe dintre acestea nefiind capabile să realizeze operațiuni simple precum configurarea unei rețele Wi-Fi sau gestionarea parolelor.

În același timp, o cercetare realizată de EY Ripples arată că 24% dintre respondenții din generația baby boomers se declară familiarizați sau foarte familiarizați cu inteligența artificială. Mai mult, 38% afirmă că învață activ despre această tehnologie prin resurse online, materiale video educaționale și rețele sociale.

Doar 15% dintre respondenți au spus că nu sunt deloc interesați să învețe despre inteligența artificială, ceea ce indică un interes real pentru adoptare și educație, în ciuda decalajelor digitale existente.

Gillian Hinde, lider EY Global Corporate Responsibility, a declarat: „Organizația EY este dedicată reducerii decalajului digital prin dezvoltarea unor programe de educație incluzivă în domeniul inteligenței artificiale, care să permită persoanelor în vârstă să interacționeze cu tehnologia cu ușurință. Pentru valorificarea potențialului acestei categorii demografice importante în era AI, este esențial să acționăm pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă”.

Atunci când folosesc inteligența artificială, persoanele din generațiile mai în vârstă raportează în mare parte experiențe pozitive, în special în activități profesionale (84%), de învățare (83%) și creative (80%). Principala utilizare a AI este legată de educație și dezvoltare personală, indicată de 79% dintre respondenți.

În ceea ce privește preferințele de învățare, 44% își doresc ghiduri simple și ușor de utilizat, iar 32% preferă cursuri online oferite de furnizorii de soluții AI. Deși există o dorință clară de învățare independentă, este evidentă și nevoia de sisteme de sprijin mai accesibile.

Totuși, persistă anumite bariere, în special îngrijorările legate de confidențialitatea datelor, menționate de 41% dintre respondenți. În plus, 80% consideră că nu toate rezultatele generate de AI sunt verificate, ceea ce indică un nivel sănătos de scepticism față de informațiile produse de aceste sisteme.

Pentru companii, generațiile mai în vârstă reprezintă un segment demografic important, aflat în creștere și încă insuficient valorificat. Organizațiile care investesc în design incluziv, integrare simplificată a utilizatorilor și guvernanță transparentă a datelor pot construi relații solide de încredere cu acest public.

Cercetarea arată, de asemenea, că persoanele încă active profesional utilizează inteligența artificială de trei ori mai mult decât cele pensionate, ceea ce sugerează că mediul de lucru rămâne principalul motor al adoptării AI, inclusiv pentru generațiile mai în vârstă. În acest context, persoanele care au părăsit piața muncii înainte de apariția pe scară largă a acestor tehnologii devin o categorie prioritară pentru sprijin educațional.

Pentru accelerarea incluziunii digitale, autoritățile și educatorii pot dezvolta trasee de formare accesibile în domeniul inteligenței artificiale, prin biblioteci, centre comunitare și programe dedicate adulților. În paralel, companiile sunt încurajate să simplifice produsele AI și să le facă mai intuitive și mai accesibile.

În acest sens, EY Ripples derulează programe pilot împreună cu organizații precum Arist, o platformă specializată în formarea competențelor AI prin conținut accesibil, inclusiv prin mesagerie instant. Programul este conceput pentru a ajuta utilizatorii să integreze AI în activitățile zilnice, de la comunicare și organizarea bugetului, până la gestionarea sănătății și explorarea hobby-urilor.

Proiectul pilot va fi lansat în Germania și Indonezia la mijlocul anului 2026.

Alex Glazebrook, vicepreședinte pentru operațiuni comerciale al organizației OATS din cadrul AARP, a declarat: „Persoanele în vârstă integrează din ce în ce mai mult tehnologia și inteligența artificială în viața lor, în moduri care răspund nevoilor și preferințelor lor specifice. Prin programul nostru, Senior Planet, oferim cursuri gratuite în domeniul inteligenței artificiale pentru persoanele în vârstă, iar acestea se numără constant printre cele mai căutate programe ale noastre. Datele din acest raport sunt clare: în ceea ce privește inteligența artificială, persoanele în vârstă sunt curioase și își doresc să învețe mai mult”.