Situația amintește de modelul promovat de startup-ul american Mercor, care a recrutat în ultimii ani persoane bine pregătite, dar fără locuri de muncă stabile, pentru a antrena sisteme de inteligență artificială capabile, în timp, să le preia sarcinile.

În prezent, un scenariu similar pare să prindă contur în Asia. Potrivit unor relatări publicate de MIT Technology Review, angajați din China susțin că li se cere să documenteze în detaliu activitățile zilnice de la locul de muncă, astfel încât procesele să poată fi ulterior automatizate cu ajutorul agenților AI.

Printre instrumentele utilizate se numără OpenClaw, un program open-source care a devenit extrem de popular în China.

Angajații din China au avut deja o primă imagine a modului în care ar putea arăta un viitor dominat de agenți de inteligență artificială. Proiectul „Colleague Skill”, apărut inițial ca o glumă pe platforma GitHub, analizează conversațiile și profilul unui angajat, generând automat „manuale” detaliate despre felul în care acesta își desfășoară activitatea.

Deși a fost conceput cu intenție satirică, proiectul a devenit viral și a declanșat o dezbatere serioasă privind viitorul muncii. Unii utilizatori susțin că rezultatele generate sunt surprinzător de precise.

„Este incredibil de bun. Surprinde chiar și micile obiceiuri ale unei persoane, cum reacționează sau cum folosește punctuația”, a declarat un angajat din Shanghai pentru MIT Technology Review.

Popularitatea acestor tehnologii a crescut atât de rapid încât unele instituții guvernamentale și companii de stat din China au început să avertizeze angajații să nu instaleze astfel de aplicații pe dispozitivele de serviciu, invocând riscuri de securitate, inclusiv posibile scurgeri de date sau ștergeri accidentale de informații.

În timp ce companiile privesc automatizarea ca pe o soluție pentru eficientizare și reducerea costurilor, reacția angajaților este mult mai rezervată. Unii au început chiar să dezvolte metode prin care să îngreuneze transformarea muncii lor în procese automatizate.

De exemplu, Koki Xu, manager de produs în domeniul AI, a creat un instrument care rescrie documentațiile de lucru într-un limbaj dificil de interpretat de sistemele automate, tocmai pentru a împiedica transformarea acestora în „instrucțiuni” pentru inteligența artificială.

Deși experții nu au ajuns la un consens privind capacitatea reală a AI de a înlocui complet oamenii, angajații își doresc tot mai mult să aibă un rol activ în modul în care această tehnologie le influențează activitatea profesională.