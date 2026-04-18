Viitorul muncii va fi unul hibrid, bazat pe colaborarea dintre oameni și inteligența artificială, în care agenții AI vor prelua între 20% și 40% din sarcinile de rutină. În același timp, ideea unui AI complet autonom rămâne un mit, fiind nevoie de reguli clare și de control uman, arată compania românească Life in Codes, care va dezbate subiectul la Work Evolution Summit 2026, unul dintre cele mai importante evenimente din Europa de Est dedicate viitorului muncii în era AI, organizat la București.

Life in Codes anunță cea de-a treia ediție a Work Evolution Summit, care va avea loc în perioada 28–29 mai 2026, la Novotel Bucharest City Centre. Evenimentul de două zile reunește executivi, practicieni și experți Atlassian din întreaga Europă și din Statele Unite pentru a răspunde la întrebarea care se află astăzi pe agenda fiecărui lider: cum ar trebui să lucreze companiile în era inteligenței artificiale.

Potrivit Life in Codes, schimbarea este deja vizibilă în companii. Astăzi, agenții AI preiau sarcinile repetitive, colectarea de context și primele versiuni de lucru — de la rezumarea ticketelor, redactarea răspunsurilor și căutarea în baze de date, până la generarea de cod și conectarea informațiilor din sisteme disparate.

În echipele cu care lucrează compania, aceste activități reprezentau anterior între 20% și 40% din timpul dedicat sarcinilor de rutină. Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste procente nu trebuie interpretate ca înlocuire a muncii umane. Organizațiile care obțin cele mai bune rezultate sunt cele care își redesenează fluxurile de lucru astfel încât oamenii și agenții AI să colaboreze natural, eliberând timpul uman pentru decizii, relații și creativitate.

„Nu vorbim despre un scenariu în care AI înlocuiește oamenii, ci despre o transformare profundă a modului de lucru. În următorii ani, inteligența artificială va prelua o parte tot mai mare din sarcinile de rutină — posibil până la 50–60% în anumite procese — dar valoarea reală va veni din modul în care oamenii și AI-ul vor lucra împreună. Companiile care vor înțelege acest echilibru vor câștiga un avantaj competitiv major”, spune Alex Constantinescu, CEO Life in Codes.

În România, utilizarea AI este încă la început la nivel organizațional. Potrivit datelor publice, aproximativ 6% dintre angajații români folosesc zilnic instrumente de AI generativă (media globală fiind de 14%), iar doar circa 2% folosesc zilnic agenți AI, comparativ cu 6% la nivel global, unde tehnologia este deja mai bine integrată în procesele de lucru.

Odată cu expansiunea AI în piața muncii, România are propria sa dinamică. Companiile mari, în special cele cu operațiuni internaționale, sunt deja la un nivel intermediar de automatizare și testează agenți AI în domenii precum IT service management, onboarding, guvernanță de proiect, livrare software sau managementul cunoștințelor. În schimb, companiile medii sunt în plină mișcare, iar aici apare cea mai mare oportunitate: pot să sară direct la modele moderne de lucru, construite de la început în jurul colaborării dintre oameni și AI.

Deși piața muncii trece printr-o transformare vizibilă, specialiștii de la Work Evolution Summit subliniază că ideea unui AI complet autonom este încă un mit. Agenții AI au nevoie de context, reguli și ajustare constantă: cineva trebuie să stabilească ce au voie să facă, la ce date au acces, cum sunt evaluate rezultatele și cum este măsurat succesul. Pe măsură ce tehnologia devine mai ușor de implementat, disciplina umană în guvernanța acesteia devine din ce în ce mai importantă — conturând un rol nou, la intersecția dintre IT, operațiuni și leadership.

Atunci când există guvernanță și măsurare corectă, creșterile de productivitate de 20–35% pe fluxuri specifice — precum service desk, livrare software, acces la informații sau raportare — sunt realiste și replicabile. Fără măsurare, companiile implementează tehnologia, se simt mai ocupate și concluzionează că nu s-a schimbat nimic. Tocmai această diferență este una dintre temele centrale ale Summitului din 28-29 mai 2026.

Când Life in Codes a lansat Work Evolution Summit în 2024, discuția despre schimbarea modului de lucru era peste tot și, în același timp, nicăieri concret. Doi ani mai târziu, lucrurile s-au schimbat. Ajungerea la a treia ediție marchează momentul în care Summitul nu mai este un eveniment nou, ci devine un reper de categorie — punctul anual de întâlnire în Europa Centrală și de Est pentru executivi C-level, manageri IT și de proiect, product owners și practicieni Atlassian care caută răspunsuri concrete, nu predicții.

Agenda din 2026 urmărește patru direcții principale: Intelligent Service Experience, Teamwork și AI Agents, Connected Knowledge și Strategy and Execution. Fiecare temă este relevantă în sine, însă centrul de greutate al ediției din acest an este clar: inteligența artificială. În loc să fie tratată separat, AI este integrată în toate sesiunile, panelurile și deciziile pe care participanții le vor duce înapoi în organizațiile lor.

„Atingerea celei de-a treia ediții a Work Evolution Summit confirmă, pentru noi, că această conversație avea nevoie de un spațiu dedicat. În fiecare an vedem mai mulți executivi și echipe venind la București nu pentru a asculta predicții despre viitorul muncii, ci pentru a lua decizii concrete. Asta este miza acestui summit și asta va livra ediția din acest an”, spune Alex Constantinescu, CEO Life in Codes.

Evenimentul de la București îl aduce în prim-plan pe Sven Peters, AI Evangelist la Atlassian, una dintre cele mai importante companii globale de software pentru managementul proiectelor și colaborarea în echipe, ale cărei produse sunt utilizate de milioane de organizații din întreaga lume.

Originar din Germania, cu peste 20 de ani de experiență în software și tehnologie, Sven Peters este unul dintre cei mai cunoscuți speakeri internaționali pe teme precum productivitatea echipelor, AI, DevOps și viitorul muncii.

Expertul va prezenta rezultatele implementării interne a Rovo — colegul AI care combină căutarea, chatul și agenții autonomi în platforma Atlassian. Sesiunea se concentrează pe deciziile pe care echipele trebuie să le ia înainte de a folosi AI, provocările reale care apar în timp și modul în care activitatea AI poate fi conectată la rezultate relevante: viteză de livrare, calitate și satisfacția clienților.