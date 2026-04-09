Visa a anunțat lansarea Intelligent Commerce Connect, o soluție destinată să faciliteze conectarea și participarea companiilor la comerțul asistat de inteligența artificială, potrivit unui comunicat de presă.

Noua platformă este concepută pentru a răspunde nevoilor tot mai mari ale dezvoltatorilor de agenți AI, comercianților și furnizorilor de tehnologie, oferindu-le o modalitate simplificată de a accesa ecosistemul emergent al comerțului agentic.

Intelligent Commerce Connect funcționează ca o poartă de acces compatibilă cu multiple rețele, protocoale și furnizori de stocare a datelor tokenizate.

În contextul în care consumatorii utilizează din ce în ce mai frecvent agenți AI pentru a face cumpărături, companiile implicate în acest lanț – fie că dezvoltă agenți, vând produse prin intermediul lor sau procesează plăți – au nevoie de soluții eficiente pentru integrare. Platforma lansată de Visa vine să acopere această cerință, fiind inclusă în portofoliul Visa Intelligent Commerce.

Prin intermediul unei singure integrări realizate prin Visa Acceptance Platform, soluția permite inițierea securizată a plăților, tokenizarea datelor, stabilirea limitelor de cheltuieli și autentificarea tranzacțiilor.

De asemenea, platforma integrează atât API-urile Visa pentru procesarea plăților efectuate de agenți AI cu carduri Visa, cât și API-uri ale altor rețele, ceea ce oferă flexibilitate în utilizarea diverselor tipuri de carduri. Această abordare, potrivit companiei, contribuie la creșterea opțiunilor de plată și sprijină adoptarea pe scară largă a comerțului bazat pe agenți AI.

Comerțul trece printr-o transformare rapidă, iar agenții AI joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care consumatorii cumpără și efectuează plăți, a explicat Mandy Lamb, responsabilă pentru serviciile cu valoare adăugată în Europa în cadrul Visa.

„Comerţul se schimbă rapid, iar agenţii AI încep să joace un rol tot mai important în modul în care oamenii fac cumpărături şi plăţi. Această schimbare poate avea succes doar dacă oamenii au încredere să lase tehnologia să acţioneze în numele lor. Plăţile se bazează pe încredere, securitate şi libertatea de alegere. Intelligent Commerce Connect oferă această bază pentru comerţul asistat de agenţi AI, permiţând companiilor să inoveze fără a pierde controlul sau a pune în pericol siguranţa”, a precizat Mandy Lamb.

Conform comunicatului, soluția este compatibilă cu principalii furnizori de stocare a datelor tokenizate, permițând platformelor de agenți AI să se conecteze la infrastructura existentă de gestionare a credențialelor fără a depinde de un singur furnizor.

În plus, comercianții pot accepta plăți inițiate de agenți AI prin protocoale consacrate din industrie, precum Trusted Agent Protocol, Machine Payments Protocol, Agentic Commerce Protocol și Universal Commerce Protocol.

Platforma permite și accesul direct al agenților AI la cataloagele comercianților, simplificând procesul de achiziție. Visa asigură gestionarea fluxurilor de tranzacții și respectarea standardelor de securitate PCI pentru partenerii care procesează plăți în numele comercianților.

Intelligent Commerce Connect este disponibil printr-o integrare unică în Visa Acceptance Platform, o suită modulară utilizată la nivel global de milioane de comercianți pentru plăți online, în aplicații și pe platforme de comerț electronic.