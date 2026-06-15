Visa si OpenAI dezvolta infrastructura pentru plati securizate prin agenti AI

Visa (NYSE: V), companie globală din domeniul plăților digitale, și OpenAI au inițiat o colaborare strategică orientată către construirea infrastructurii necesare tranzacțiilor realizate cu ajutorul agenților bazați pe inteligență artificială. Parteneriatul urmărește integrarea tehnologiilor de plată și securitate ale rețelei Visa în soluțiile dezvoltate de OpenAI, cu scopul de a susține un comerț digital asistat de AI, caracterizat prin securitate și accesibilitate pentru utilizatori și companii.

Utilizarea inteligenței artificiale în activități precum căutarea informațiilor, compararea produselor și deciziile de achiziție este în creștere. Odată cu dezvoltarea sistemelor capabile să finalizeze acțiuni concrete, inclusiv plăți, devine necesară implementarea unor mecanisme de control și securizare a tranzacțiilor. Visa Intelligent Commerce este elementul de bază prin care compania își propune să susțină aceste noi tipuri de interacțiuni comerciale.

„Inteligența artificială va transforma comerțul într-un mod mai profund decât au făcut-o vreodată internetul sau tehnologia mobilă. Pe măsură ce agenții AI devin participanți activi în economie, obiectivul nostru este să ne asigurăm că tranzacțiile rămân sigure, transparente și ușor de utilizat. Acesta este tipul de infrastructură pe care îl dezvoltăm împreună cu parteneri precum OpenAI”, a declarat Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer, Visa.

Prin această colaborare, dezvoltatorii și comercianții vor putea integra plăți Visa inițiate de agenți AI direct în aplicațiile lor. Compania va pune la dispoziție tehnologii de tokenizare a plăților, autorizare a tranzacțiilor, identificare a agenților și monitorizare a activităților suspecte. Aceste mecanisme sunt concepute pentru a permite tranzacții sigure, menținând în același timp controlul utilizatorilor asupra procesului de plată.

Sistemul include și posibilitatea configurării unor limite și reguli de utilizare, precum plafoane de cheltuieli sau niveluri de aprobare pentru acțiunile agenților AI. Tranzacțiile sunt securizate prin credențiale tokenizate, care înlocuiesc datele sensibile ale cardului cu identificatori digitali unici, asociați unor agenți sau scenarii specifice.

„Prin integrarea cu Visa Intelligent Commerce construim infrastructura necesară pentru tranzacții agentice sigure, transparente și controlate de utilizatori. Astfel, oamenii vor putea realiza mai multe activități cu ajutorul agenților AI, având în continuare încredere că plățile sunt gestionate în condiții de securitate”, a declarat Marco Mahrus, Head of Partnerships, Commerce, OpenAI.

Integrarea tehnologiilor Visa și OpenAI are potențialul de a modifica modul în care utilizatorii interacționează cu procesele de cumpărare. Agenții AI pot simplifica identificarea produselor și finalizarea achizițiilor, inclusiv în cazul cumpărăturilor recurente, menținând în același timp transparența și controlul asupra deciziilor.

Pentru comercianți și dezvoltatori, soluția deschide accesul către noi modalități de interacțiune cu clienții și către sisteme de plată asistate de inteligență artificială. De asemenea, pot fi create experiențe comerciale automatizate, bazate pe identificarea agenților autorizați și integrarea acestora în fluxurile de vânzare.

Pentru sectorul financiar, tehnologiile de tokenizare și autorizare în timp real extind mecanismele existente de securitate și gestionare a riscului către tranzacțiile realizate de agenți AI. În același timp, companiile pot utiliza aceste capabilități pentru optimizarea proceselor interne, inclusiv achiziții, facturare, reconciliere și procesarea plăților.

Inițiativa Visa Intelligent Commerce reprezintă cadrul mai larg în care se desfășoară această colaborare. Platforma este concepută pentru a sprijini dezvoltarea unor instrumente și tehnologii destinate tranzacțiilor asistate de agenți AI, cu accent pe securitate, interoperabilitate și controlul utilizatorului asupra procesului de plată.