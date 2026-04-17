Reforma anunțată de Florin Manole reprezintă prima reorganizare amplă a Ministerului Muncii din ultimii ani și vizează eficientizarea structurilor teritoriale, în special prin reducerea birocrației și optimizarea managementului instituțiilor publice.

Ministrul a detaliat în cadrul interviului acordat România TV că, la nivelul fiecărui județ, funcționează în prezent patru entități distincte: casele de pensii, inspectoratele teritoriale de muncă, agențiile pentru plăți și inspecție socială și agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Planul prevede comasarea acestora în două structuri principale, ceea ce va conduce la reducerea la jumătate a numărului de funcții de conducere.

„Facem, într-adevăr, prima reorganizare după foarte mulți ani în Ministerul Muncii, în sensul că avem astfel în fiecare județ patru agenții: Casa de Pensii, ITM, Agenția de Inspecție și Plăți Sociale și ANOFM-urile. În loc de patru, vom avea două; e vorba de o comasare, deci o reducere la jumătate a numărului de șefi. Însă, extrem de important de precizat este că niciun serviciu public – nici pentru pensionari, nici pentru șomeri, nici pentru asistența socială – de niciun fel nu va fi afectat. Casele de Pensii, ca să ne referim la ele, vor funcționa în continuare fără niciun pic de sincopă”, a declarat Florin Manole.

Oficialul a subliniat că proiectul se află în faza de transparență decizională și că implementarea nu va fi imediată, fiind necesare etape procedurale înainte de aplicarea efectivă.

„Oricum, este vorba despre un proiect pus în transparență. Până la a deveni concret mai trece niște timp, urmează niște etape procedurale, nu e de pe zi pe alta. Dar, încă o dată, niciun serviciu public, nici pentru pensionari, nici pentru altcineva, nu va fi afectat în niciun fel. Și, mai mult decât atât, și ăsta e un ultim lucru pe care vreau să-l precizez: reorganizarea asta nu are ca scop să dăm oameni afară dintre funcționarii de la instituțiile din Ministerul Muncii. Reducem, într-adevăr, numărul de șefi, dar nu lăsăm pe nimeni pe drumuri”, a precizat Florin Manole.

Pe lângă reorganizarea administrativă, Florin Manole a evidențiat necesitatea consolidării echilibrului dintre numărul de angajați și cel al pensionarilor, considerat esențial pentru sustenabilitatea sistemului public de pensii.

Strategia ministerului include investiții din fonduri europene pentru stimularea angajării, în special în rândul tinerilor, dar și intensificarea controalelor pentru combaterea muncii nedeclarate.

Ministrul a oferit detalii despre un program dedicat integrării tinerilor pe piața muncii, finanțat cu 170 de milioane de euro, care ar urma să sprijine peste 28.000 de beneficiari.

„Sunt sigur că există un anumit deficit și că e nevoie să existe preocupare pentru acest echilibru, dar vreau să vă spun, de exemplu, că și acum avem în Ministerul Muncii, abia demarate, două proiecte importante pentru angajarea de oameni noi în economie, nu la stat. Avem, de exemplu, un proiect pentru primul loc de muncă pentru tineri, care este în valoare de 170 de milioane de euro și care va ajuta peste 28.000 de tineri să intre pe piața muncii, deci să devină salariați, deci să devină inclusiv cotizanți la sistemul de asigurări sociale”, a declarat Florin Manole.

În paralel, autoritățile își propun să reducă fenomenul muncii la negru prin acțiuni mai ferme ale Inspecției Muncii, considerată o componentă esențială pentru creșterea veniturilor la bugetul de asigurări sociale.

„Pe de altă parte, dincolo de genul ăsta de proiecte de subvenționare a noilor locuri de muncă din fonduri europene, avem nevoie de Inspecția Muncii care să identifice – și face asta într-o bună măsură, sigur că întotdeauna e loc de mai bine – munca la negru. Pentru că munca la negru înseamnă salariați, muncitori care există de fapt, adică oameni care sunt la lucru, dar pentru care nu se plătesc taxe. Unii dintre angajatori preferă să fenteze legea. Am avut și cazuri în București, de exemplu, cu 500 de oameni la lucru, dar care nu erau angajați legal într-o singură firmă. Dacă, pe de o parte, susținem noi locuri de muncă, mai ales pentru tineri, și dacă, pe de altă parte, cu Inspecția Muncii identificăm cât mai multe cazuri de nelegalități pe care să le și sancționăm și să le reglăm, cred că acestea sunt două dintre ingredientele importante pentru a avea o piață a muncii mai bună și un echilibru mai bun între salariați și pensionari”, a explicat Florin Manole.

Tabel sinteză – principalele măsuri anunțate de Florin Manole: