Românii care vor avea o pensie mai mică. Se fac neapărat verificări la Casa Națională de Pensii: Afectează direct punctajul

Mulți români acceptă ani la rând salarii plătite parțial „în plic” sau lucrează fără forme legale, fără să se gândească la efectele pe termen lung. Specialiștii avertizează că aceste situații pot afecta direct valoarea pensiei și pot crea probleme majore la momentul pensionării. În unele cazuri, oamenii descoperă abia după zeci de ani că anumite perioade lucrate nu apar în evidențele oficiale.

Noua lege a pensiilor menține unul dintre principiile fundamentale ale sistemului public: contributivitatea.

Cu alte cuvinte, valoarea pensiei nu este determinată exclusiv de numărul anilor lucrați, ci de contribuțiile care au fost plătite și înregistrate pentru fiecare persoană pe parcursul vieții active.

Cristina Ștefan a explicat în cadrul emisiunii „Pensia Ta” că foarte mulți români pornesc de la o premisă greșită atunci când se gândesc la pensie.

„În sistemul public de pensii nu contează doar câți ani ai muncit, contează ce salariu ai avut declarat, cât s-a contribuit efectiv pentru tine și dacă aceste contribuții au fost plătite și înregistrate corect.”

Potrivit specialistului, pensia este construită pe baza contribuțiilor acumulate în timp, iar orice perioadă în care acestea lipsesc poate avea efecte asupra veniturilor care vor fi încasate după pensionare.

În practică, una dintre cele mai întâlnite probleme este acceptarea muncii fără forme legale sau a salariilor declarate la un nivel inferior celui real.

Pe termen scurt, mulți angajați consideră că nu sunt afectați și că veniturile obținute sunt mai importante decât contribuțiile care apar în documentele oficiale.

În realitate, efectele se văd la momentul pensionării.

Cristina Ștefan a atras atenția că „aici apar și problemele: munca la negru, salariile declarate parțial, perioadele fără contribuții sau erorile din evidență”.

Toate aceste situații influențează punctajul acumulat și, implicit, cuantumul pensiei.

Mulți români au lucrat în perioade în care o parte din venit era trecută oficial în acte, iar diferența era oferită în numerar.

Deși venitul încasat lunar putea părea avantajos, pentru sistemul public de pensii contează doar sumele declarate oficial și pentru care au fost achitate contribuțiile.

„Există și situații în care salariile declarate au fost mai mici decât veniturile reale sau contribuțiile nu au fost plătite integral, ceea ce afectează direct punctajul și viitoarea pensie”, a explicat specialistul.

În astfel de cazuri, persoana poate descoperi la pensionare că pensia este semnificativ mai mică decât se aștepta.

Una dintre dificultățile majore este că lipsurile din evidențe sunt observate, de regulă, cu puțin timp înainte de pensionare.

Cristina Ștefan spune că foarte multe persoane presupun că toate contribuțiile au fost înregistrate corect și nu verifică situația decât atunci când încep pregătirea dosarului de pensionare.

„Mulți oameni descoperă aproape de pensionare că anumite perioade nu există în sistem sau că anumite contribuții nu au fost înregistrate corect.”

În acel moment, rezolvarea problemelor poate deveni mult mai complicată decât ar fi fost cu câțiva ani înainte.

În numeroase situații, angajatorii la care persoana a lucrat în trecut nu mai există.

Arhivele pot fi greu de identificat, iar unele documente pot lipsi complet.

„Uneori firmele nu mai există, arhivele sunt greu de găsit, iar anumite acte pot lipsi complet”, a explicat Cristina Ștefan.

Acesta este unul dintre motivele pentru care specialiștii recomandă păstrarea adeverințelor și verificarea periodică a situației contribuțiilor.

Potrivit specialistului, în prezent există posibilitatea verificării online a datelor din sistemul public de pensii.

„Vestea bună este că astăzi situația contribuțiilor poate fi verificată online pe platforma Casei Naționale de Pensii.”

Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot consulta stagiul de cotizare, contribuțiile înregistrate, istoricul locurilor de muncă și punctajul anual acumulat.

Cristina Ștefan consideră că una dintre cele mai mari greșeli este amânarea verificării până în apropierea pensionării.

„Mulți oameni verifică datele abia înainte de pensionare când anumite probleme sunt mai greu de rezolvat.”

În schimb, o problemă identificată la timp poate fi corectată mult mai ușor.

„O eroare descoperită la timp poate fi corectată mai ușor.”

Concluzia specialiștilor este că pensia nu se stabilește doar în momentul depunerii dosarului, ci se construiește pe parcursul întregii vieți profesionale.

„Pensia nu se construiește doar prin anii munciți, ci prin contribuțiile care apar corect în sistem.”

Din acest motiv, verificarea periodică a contribuțiilor și evitarea muncii fără forme legale pot face diferența dintre o pensie decentă și una mult sub așteptări.