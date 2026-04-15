Reforma propusă de Florin Manole introduce un mecanism distinct de indexare, care elimină legătura directă dintre salariile din sistemul public și salariul minim pe economie, o practică ce a generat controverse în ultimii ani.

Ministrul a argumentat că această decuplare era necesară pentru a elimina presiunile constante asupra bugetului public generate de creșterile salariului minim, care afectau indirect și sectorul bugetar. În acest context, oficialul a subliniat pentru România TV că noul sistem va păstra totuși o limită de bază, astfel încât niciun salariu din administrație să nu scadă sub nivelul minim legal.

„Nu o să mai corelăm cu salariul minim. Sigur că cel mai mic salariu din administrație nu va fi sub nivelul salariului minim, doar că acest indice de referință va lua locul salariului minim, pentru că a fost o discuție permanentă în acești ani: de câte ori trebuia să crească salariul minim, era bine pentru lucrătorii din mediul privat care câștigau puțin. De câte ori a trebuit să crească salariul minim, a fost discuția despre faptul că vor crește și salariile bugetarilor. Sigur că ele au fost înghețate mulți ani, dar acum, rupând corelația asta, nu va mai exista această discuție. Însă indexarea în sistemul public trebuie să se facă nu odată cu salariul minim, nu neapărat cu procentul cu care va crește în anii viitori salariul minim, dar vom avea un mecanism comparabil cu mecanismul care calculează creșterea salariului minim. Deci vom avea un indice între creștere economică și rata inflației, undeva care să ne țină și în marja de cheltuială publică pe care o putem avea. Pentru că, într-adevăr, avem niște restricții, nu putem crește oricât am vrea”, a explicat Florin Manole.

Noua formulă de calcul anunțată de Florin Manole schimbă fundamental logica actualizării salariilor din sectorul public, introducând indicatori macroeconomici ca repere principale pentru viitoarele majorări.

Ministrul a precizat că acest indice va fi stabilit anual prin consultări între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, în funcție de evoluția economiei și de rata inflației. Deși punctul de plecare al noului indicator va fi echivalent cu salariul minim actual, acesta va evolua independent ulterior.

În același timp, oficialul a respins categoric ideea că noua lege ar putea conduce la diminuarea veniturilor actuale ale angajaților din sectorul public, în contextul unor informații contradictorii apărute în spațiul public.

„Inflație, creștere economică, acestea vor fi reperele. Discuții dintre Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, care în fiecare an vor trebui să indexeze acest indice de referință, acest indicator care nu va mai fi încă o dată salariul minim, deși el începe având același cuantum cu salariul minim, pentru că evident nimeni din sistemul bugetar sau din orice alt loc de muncă nu poate să câștige mai puțin decât salariul. Am văzut astăzi în spațiu public niște informații greșite. Prin această nouă lege a salarizării nu urmărim să scădem salariile celor care lucrează în sistemul public în România”, a declarat Florin Manole.

Un alt punct sensibil abordat de Florin Manole îl reprezintă cazurile în care anumite salarii din sectorul public au depășit nivelul remunerației președintelui României, situație considerată dezechilibrată în raport cu grila de salarizare.

Ministrul a explicat că aceste cazuri sunt limitate numeric și nu reprezintă un fenomen generalizat. În majoritatea situațiilor identificate, soluția propusă este înghețarea veniturilor respective la nivelul actual, fără posibilitatea unor creșteri ulterioare până la realinierea cu grila.

„Nu sunt sute de mii de bugetari care câștigă mai mult decât salariul președintelui, sunt mult mai puțini, dar în cazul celor care au salariile ieșite din grilă, în cazul celor mai mulți dintre ei, se va aplica la fel ca în cazul legii pensiilor, o înghețare a acelei remunerații la nivelul aflat în plată, și acele salarii nu vor mai crește atunci când vor crește celelalte”, a precizat Florin Manole.

În paralel, ministrul a indicat că salariul președintelui ar urma să fie actualizat, întrucât acesta a rămas înghețat la nivelul anului 2018, ceea ce contribuie la actualele discrepanțe.

În contextul acestor modificări, Florin Manole a încercat să tempereze îngrijorările din rândul angajaților din sectorul public, subliniind că majoritatea acestora nu vor fi afectați de eventuale corecții.

Oficialul a insistat asupra faptului că doar un număr restrâns de cazuri, descrise drept „vârfuri”, vor face obiectul unor ajustări punctuale, în timp ce masa principală a bugetarilor va beneficia de un sistem mai predictibil și corelat cu realitățile economice.