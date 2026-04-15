Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.557 lei în februarie 2026, în creștere cu 39 de lei (+0,7%) față de luna ianuarie.

În același timp, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.272 lei, în urcare cu 52 de lei (+0,6%). Evoluția indică o stabilizare a ritmului de creștere, după fluctuațiile mai accentuate din lunile anterioare.

Evoluția salariilor în februarie 2026

Indicator Valoare Variație lunară Salariu mediu net 5.557 lei +0,7% Salariu mediu brut 9.272 lei +0,6%

Diferențe majore între domenii. IT-ul rămâne lider detașat

Discrepanțele dintre sectoare rămân foarte mari, unele domenii oferind salarii de peste patru ori mai mari decât altele.

Cele mai mari câștiguri salariale nete:

IT (programare și consultanță): 12.952 lei

Fabricarea produselor din tutun: 11.920 lei

Cele mai mici salarii:

pescuit și acvacultură: 2.884 lei

alte servicii: 2.887 lei

Aceste diferențe reflectă nu doar nivelul de calificare, ci și productivitatea, cererea din piață și gradul de digitalizare al fiecărui sector.

Comparativ cu februarie 2025, salariul mediu net a crescut cu 3,8%, însă această majorare nu se reflectă integral în puterea de cumpărare.

Indicele câștigului salarial real a fost:

95% față de februarie 2025

100,1% față de ianuarie 2026

Tradus simplu: salariile au crescut, dar inflația a „mâncat” o parte importantă din această creștere.

„În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”, notează INS.

În majoritatea sectoarelor economice, salariile au crescut ca urmare a unor factori conjuncturali:

acordarea de prime ocazionale (anuale sau trimestriale)

bonusuri de performanță și beneficii în natură

distribuirea de sume din profitul companiilor

rezultate financiare mai bune în anumite industrii

Practic, o parte din creștere nu este structurală, ci vine din plăți suplimentare.

Cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate în:

industria tutunului: +24,7%

asigurări și fonduri de pensii: +23,4%

Aceste evoluții sunt explicate în principal prin bonusuri și plăți excepționale.

Pe de altă parte, în unele domenii salariile au scăzut.

„Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte)”, precizează INS.

Cele mai afectate sectoare:

extracția minereurilor metalifere

energie și utilități

jocuri de noroc și pariuri

transporturi și depozitare

Situația în sectorul bugetar

În sectorul public, variațiile au fost moderate, fără schimbări majore:

învățământ: +0,5%

administrație publică: +0,2%

sănătate și asistență socială: -1,8%

Evoluțiile arată o relativă stabilitate, dar și o lipsă de creșteri semnificative.

Datele indică o creștere moderată a veniturilor, însă insuficientă pentru a compensa integral scumpirile.

Tendințele majore din economie:

creștere salarială lentă

diferențe tot mai mari între sectoare

presiune constantă din partea inflației

Pe termen scurt:

veniturile vor continua să crească

dar puterea de cumpărare va rămâne vulnerabilă

Pe termen mediu:

sectoarele performante (IT, financiar) vor continua să tragă media în sus

domeniile slab plătite vor rămâne în urmă

Pentru majoritatea angajaților, aceste date se traduc astfel:

creșteri mici de salariu, uneori insesizabile

costuri mai mari la alimente, energie și servicii

diferențe tot mai mari între angajați din domenii diferite

În practică, chiar dacă salariile cresc, nivelul de trai nu avansează în același ritm.

Salariile din România continuă să urce, însă ritmul este moderat, iar inflația limitează impactul pozitiv asupra populației. Diferențele între domenii rămân foarte mari, iar evoluțiile din lunile următoare vor depinde de stabilitatea economică și de capacitatea companiilor de a susține noi majorări salariale.