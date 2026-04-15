Salariul mediu net depășește 5.500 lei, creștere modestă de la o lună la alta
Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.557 lei în februarie 2026, în creștere cu 39 de lei (+0,7%) față de luna ianuarie.
În același timp, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.272 lei, în urcare cu 52 de lei (+0,6%). Evoluția indică o stabilizare a ritmului de creștere, după fluctuațiile mai accentuate din lunile anterioare.
Evoluția salariilor în februarie 2026
|
Indicator
|
Valoare
|
Variație lunară
|
Salariu mediu net
|
5.557 lei
|
+0,7%
|
Salariu mediu brut
|
9.272 lei
|
+0,6%
Diferențe majore între domenii. IT-ul rămâne lider detașat
Discrepanțele dintre sectoare rămân foarte mari, unele domenii oferind salarii de peste patru ori mai mari decât altele.
Cele mai mari câștiguri salariale nete:
- IT (programare și consultanță): 12.952 lei
- Fabricarea produselor din tutun: 11.920 lei
Cele mai mici salarii:
- pescuit și acvacultură: 2.884 lei
- alte servicii: 2.887 lei
Aceste diferențe reflectă nu doar nivelul de calificare, ci și productivitatea, cererea din piață și gradul de digitalizare al fiecărui sector.
Creștere anuală, dar scădere în termeni reali
Comparativ cu februarie 2025, salariul mediu net a crescut cu 3,8%, însă această majorare nu se reflectă integral în puterea de cumpărare.
Indicele câștigului salarial real a fost:
- 95% față de februarie 2025
- 100,1% față de ianuarie 2026
Tradus simplu: salariile au crescut, dar inflația a „mâncat” o parte importantă din această creștere.
De ce fluctuează salariile de la o lună la alta
„În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”, notează INS.
Factorii care au dus la creșterea salariilor în februarie
În majoritatea sectoarelor economice, salariile au crescut ca urmare a unor factori conjuncturali:
- acordarea de prime ocazionale (anuale sau trimestriale)
- bonusuri de performanță și beneficii în natură
- distribuirea de sume din profitul companiilor
- rezultate financiare mai bune în anumite industrii
Practic, o parte din creștere nu este structurală, ci vine din plăți suplimentare.
Domenii cu creșteri spectaculoase, dar și scăderi semnificative
Cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate în:
- industria tutunului: +24,7%
- asigurări și fonduri de pensii: +23,4%
Aceste evoluții sunt explicate în principal prin bonusuri și plăți excepționale.
Pe de altă parte, în unele domenii salariile au scăzut.
„Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte)”, precizează INS.
Cele mai afectate sectoare:
- extracția minereurilor metalifere
- energie și utilități
- jocuri de noroc și pariuri
- transporturi și depozitare
Situația în sectorul bugetar
În sectorul public, variațiile au fost moderate, fără schimbări majore:
- învățământ: +0,5%
- administrație publică: +0,2%
- sănătate și asistență socială: -1,8%
Evoluțiile arată o relativă stabilitate, dar și o lipsă de creșteri semnificative.
Analiză: salariile cresc lent, presiunea economică rămâne
Datele indică o creștere moderată a veniturilor, însă insuficientă pentru a compensa integral scumpirile.
Tendințele majore din economie:
- creștere salarială lentă
- diferențe tot mai mari între sectoare
- presiune constantă din partea inflației
Pe termen scurt:
- veniturile vor continua să crească
- dar puterea de cumpărare va rămâne vulnerabilă
Pe termen mediu:
- sectoarele performante (IT, financiar) vor continua să tragă media în sus
- domeniile slab plătite vor rămâne în urmă
Impact pentru români: ce înseamnă în viața reală
Pentru majoritatea angajaților, aceste date se traduc astfel:
- creșteri mici de salariu, uneori insesizabile
- costuri mai mari la alimente, energie și servicii
- diferențe tot mai mari între angajați din domenii diferite
În practică, chiar dacă salariile cresc, nivelul de trai nu avansează în același ritm.
Salariile din România continuă să urce, însă ritmul este moderat, iar inflația limitează impactul pozitiv asupra populației. Diferențele între domenii rămân foarte mari, iar evoluțiile din lunile următoare vor depinde de stabilitatea economică și de capacitatea companiilor de a susține noi majorări salariale.
