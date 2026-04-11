Stimulentul de inserție reprezintă un ajutor financiar acordat părinților care aleg să revină la muncă în perioada în care ar avea dreptul la concediul pentru creșterea copilului. Acest drept este reglementat de OUG nr. 111/2010 și nu se acordă automat, fiind necesară depunerea unui dosar.

Pot beneficia de acest sprijin unul dintre părinți, persoana care a adoptat copilul sau cea căreia i-a fost încredințat în vederea adopției, dar și tutorele legal ori persoana care are copilul în plasament. În anumite situații, dreptul poate fi acordat și părintelui supraviețuitor.

Pentru a primi stimulentul, trebuie îndeplinite câteva condiții esențiale. Este necesar să existe venituri impozabile realizate timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, să existe dreptul la concediu de creștere copil și să fie reluată activitatea. De asemenea, cererea trebuie depusă însoțită de toate documentele necesare.

Legea permite și includerea unor perioade echivalente, precum concediile medicale, șomajul sau studiile universitare. În schimb, stimulentul nu poate fi acordat dacă părintele nu obține venituri după revenirea la muncă sau dacă încearcă să cumuleze acest drept cu indemnizația de creștere a copilului.

Valoarea stimulentului de inserție nu depinde de salariu, ci exclusiv de momentul în care părintele revine la muncă. Practic, cu cât întoarcerea are loc mai devreme, cu atât suma primită este mai mare.

Astfel, părinții care revin la muncă înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni primesc 1.500 de lei pe lună. În cazul copiilor cu dizabilități, pragul este de 1 an. Această sumă se acordă până când copilul împlinește 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități.

Dacă revenirea la muncă are loc după aceste praguri, stimulentul scade la 650 de lei pe lună. Această sumă poate fi acordată până când copilul ajunge la 3 ani sau 4 ani, în cazul copiilor cu dizabilități.

Există și situația în care părintele revine la muncă după ce copilul a împlinit 2 ani. Conform HG nr. 536/2021, acesta poate primi în continuare 650 de lei lunar până la vârsta de 3 ani a copilului.

Diferența dintre cele două variante este importantă și, în timp, poate însemna câteva mii de lei în plus sau în minus, în funcție de decizia luată.

Pentru a beneficia de stimulent, nu este suficientă doar revenirea la muncă. Există câțiva pași obligatorii care trebuie respectați.

În primul rând, angajatorul trebuie anunțat cu cel puțin 30 de zile înainte de reluarea activității. După revenire, este necesară o adeverință care să confirme perioada concediului de creștere copil și data reluării activității.

Ulterior, părintele trebuie să depună un dosar complet la primărie sau la direcția de asistență socială. Documentele includ cererea tip, actele de identitate, certificatul de naștere al copilului, adeverința de la angajator, dovada veniturilor și alte documente în funcție de situație.

Dosarul este analizat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, instituția care stabilește dreptul și efectuează plata. Cererea trebuie depusă, de regulă, în termen de 30 de zile de la reluarea activității pentru a evita pierderea unor sume.

Stimulentul de inserție rămâne un ajutor fix, acordat lunar, fără formule de calcul complicate. Singurul criteriu care influențează suma este momentul revenirii la muncă, iar respectarea procedurii este esențială pentru acordarea acestuia.