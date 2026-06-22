Casa de Pensii anunță noi bilete de tratament. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a nu le pierde

Vești pentru pensionarii care au solicitat un bilet de tratament balnear în acest an. Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat repartizarea biletelor aferente seriei a șasea din 2026 și a publicat calendarul ridicării acestora, documentele necesare și condițiile în care locurile rămase libere vor fi redistribuite. Beneficiarii trebuie să respecte termenele stabilite, deoarece biletele neridicate vor fi repartizate altor solicitanți.

Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat că pentru seria a șasea de tratament balnear au fost repartizate 84 de bilete, destinate persoanelor care au depus cereri și au fost incluse în repartiție.

Beneficiarii vor putea merge în una dintre stațiunile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Moneasa și Geoagiu, iar seriile de tratament vor începe în intervalul 16–19 iulie 2026, în funcție de stațiunea repartizată.

Biletele fac parte din programul anual derulat prin sistemul public de pensii și sunt acordate în limita locurilor repartizate fiecărei case teritoriale de pensii.

Persoanele care se regăsesc pe listele de repartiție pot ridica biletele în perioada 22 iunie – 8 iulie 2026.

Eliberarea se face la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj, în următorul program:

Luni – Joi: între orele 08:00 și 14:00;

Vineri: între orele 08:00 și 13:00.

Reprezentanții instituției atrag atenția că biletele care nu sunt ridicate în termen nu vor fi păstrate.

Acestea vor fi redistribuite altor solicitanți în perioada 9–16 iulie 2026, în funcție de punctajul obținut la depunerea cererilor.

Biletul de tratament poate fi ridicat personal de titular sau de o altă persoană desemnată prin procură autentificată, din care să rezulte în mod expres dreptul de a ridica documentul.

Pentru eliberarea biletului, beneficiarii trebuie să prezinte mai multe documente obligatorii.

Potrivit Casei Județene de Pensii Sălaj, la momentul ridicării biletului este necesară prezentarea următoarelor documente:

actul de identitate, în original;

cuponul de pensie aferent lunii iunie 2026, în original și copie, sau, pentru persoanele încadrate în muncă, o adeverință eliberată de angajator cu venitul brut din luna anterioară;

biletul de trimitere emis de medicul de familie sau de medicul specialist, în original și copie, în care trebuie să fie menționată stațiunea recomandată pentru tratament.

Lipsa documentelor necesare poate împiedica eliberarea biletului.

Fiecare bilet oferă un sejur de 16 zile, în cadrul căruia beneficiarii primesc:

cazare;

trei mese pe zi;

tratament balnear pe o perioadă de 12 zile, potrivit recomandărilor medicale.

Biletele sunt acordate prin sistemul public de pensii în scopul recuperării și menținerii stării de sănătate a beneficiarilor, în baza recomandării medicului.

Interesul pentru tratamentul balnear rămâne ridicat și în acest an.

Casa Județeană de Pensii Sălaj precizează că pentru anul 2026 au fost depuse 2.045 de cereri pentru acordarea biletelor de tratament.

Comparativ cu numărul solicitărilor, cele 84 de bilete repartizate pentru această serie arată că cererea este mult mai mare decât numărul locurilor disponibile.

Din acest motiv, redistribuirea biletelor neridicate se va face exclusiv în funcție de punctajul obținut de fiecare solicitant la depunerea cererii.

Persoanele care doresc informații despre repartiția biletelor, programul de ridicare sau documentele necesare pot contacta Compartimentul Bilete de Tratament din cadrul Casei Județene de Pensii Sălaj.

Instituția pune la dispoziție numerele de telefon 0260 622 990 și 0799 902 699, unde beneficiarii pot primi detalii suplimentare privind seria de tratament și procedura de eliberare a biletelor.