Alexandru Bodislav atrage atenția că listarea companiilor de stat într-un moment economic nefavorabil nu reprezintă o strategie solidă, ci mai degrabă o reacție de moment la presiunile bugetare. Analiza sa pornește de la ideea că valoarea unui activ nu este determinată doar de structura acestuia, ci și de contextul economic în care este valorificat.

În acest sens, el subliniază că mediul economic global este marcat de instabilitate, costuri ridicate ale capitalului și volatilitate financiară, elemente care influențează direct evaluarea companiilor. În astfel de condiții, investitorii devin mai prudenți și solicită randamente mai mari, ceea ce conduce la scăderea valorii de piață a activelor listate.

„Graba de a lista sau de a vinde participații în companii de stat nu este o strategie economică este, în cel mai bun caz, o soluție contabilă de moment și, în cel mai rău caz, o eroare structurală de politică publică. În contextul actual, trebuie să înțelegem o realitate simplă, dar ignorată: valoarea nu este doar o funcție a activelor, ci a momentului”, a scris el.

Expertul avertizează că, prin listări realizate în perioade nefavorabile, statul acceptă implicit evaluări mai mici și pierde oportunitatea de a valorifica aceste companii la potențialul lor maxim într-un ciclu economic mai favorabil.

Alexandru Bodislav susține că una dintre cele mai grave erori este utilizarea IPO-urilor ca instrument de acoperire a deficitului bugetar, în loc de a le integra într-o strategie economică pe termen lung. Această abordare, afirmă el, denotă o lipsă de viziune în ceea ce privește rolul companiilor de stat în economie.

În opinia sa, aceste companii nu sunt simple active tranzacționabile, ci entități care generează fluxuri financiare constante și contribuie la stabilitatea unor sectoare strategice. Vânzarea unor participații importante pentru a acoperi nevoi financiare imediate poate avea consecințe negative pe termen lung.

„Statul român tratează IPO-urile ca pe un instrument de finanțare a deficitului, nu ca pe un instrument de dezvoltare strategică. O companie de stat performantă nu este doar un activ vandabil, este un generator de fluxuri viitoare, de influență economică și de stabilitate sectorială”, a precizat acesta.

De asemenea, Alexandru Bodislav atrage atenția asupra riscurilor generate de graba în procesul de listare, care poate afecta calitatea IPO-urilor. Lipsa unei pregătiri adecvate, atât din punct de vedere operațional, cât și al guvernanței, poate duce la evaluări suplimentar reduse și la pierderea încrederii investitorilor.

„Un IPO bine făcut presupune restructurare internă, optimizare operațională, claritate în guvernanță, transparență financiară și o poveste credibilă pentru investitori. Dacă grăbești acest proces, riști să listezi companii nepregătite, cu discounturi suplimentare aplicate de piață pentru incertitudine și risc perceput”, a explicat el.

Un alt aspect evidențiat de Alexandru Bodislav este impactul strategic al reducerii participațiilor statului în domenii sensibile precum energia sau infrastructura. Acesta consideră că astfel de decizii trebuie analizate în context geopolitic și economic mai larg.

Potrivit expertului, diminuarea controlului statului în sectoare-cheie poate afecta securitatea economică, mai ales în perioade de criză, când interesele capitalului privat nu coincid întotdeauna cu cele publice.

„Energia, infrastructura, resursele naturale, acestea nu sunt doar linii de business, sunt piloni de securitate economică. Într-un context geopolitic volatil, a reduce prea rapid participațiile statului în astfel de companii fără o viziune clară de control și protecție a interesului național este riscant”, a subliniat el.

În paralel, Alexandru Bodislav aduce în discuție problema companiilor de stat neperformante, care generează pierderi semnificative suportate din bugetul public. El estimează că aproximativ 650 de astfel de companii ar trebui închise sau restructurate urgent, chiar dacă acest proces implică costuri sociale importante.

„Legat de cele aproape 650 de companii de stat care generează pierderi asumate de stat, deci de fiecare român, acestea ar trebui închise cât mai curând… aceste companii vor genera spre 100-130.000 de potențiali asistați sociali, deci proactivitatea integrării în piața muncii reprezintă o prioritate secundară reducerii costurilor statului”, a scris el.

Prof. dr. Dumitru Alexandru Bodislav este expert în domeniul business intelligence, al inteligenței artificiale, al creșterii economice și al guvernanței corporative, precum și președinte al consiliului de administrație al Infinitum și director general al Bodislav & Associates (BA). În prezent, el activează și la Universitatea de Studii Economice din București.

Tabel sinteză – principalele idei din analiza lui Alexandru Bodislav: