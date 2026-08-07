Diageo lansează un plan de economii de 1 miliard de dolari. Acțiunile companiei urcă cu 4%

Diageo încearcă să își accelereze revenirea printr-un amplu program de reducere a costurilor, în valoare de 1 miliard de dolari. Investitorii au salutat strategia, iar acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 4%, în ciuda provocărilor persistente din piața nord-americană..

Acțiunile Diageo, cel mai mare producător de băuturi spirtoase din lume, au urcat joi cu aproximativ 4%, după ce compania a anunțat un program de reducere a costurilor în valoare de 1 miliard de dolari, care va fi implementat pe parcursul următorilor trei ani.

Compania, care deține branduri cunoscute precum Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Captain Morgan, Don Julio și Guinness, estimează că implementarea programului va costa aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Cele mai importante economii sunt așteptate în 2027 și 2028, urmând ca beneficiile să continue și în anii următori.

Directorul general Dave Lewis a declarat că noua strategie, bazată pe un model operațional mai agil, mai competitiv și mai eficient, are ca obiectiv readucerea Diageo pe o traiectorie de creștere și consolidarea valorii pentru acționari.

În exercițiul financiar încheiat la 30 iunie, vânzările organice ale companiei au scăzut cu 2%, până la 19,6 miliarde de dolari. În schimb, profitul operațional ajustat a crescut cu 2%, ajungând la 5,7 miliarde de dolari, evoluție susținută în principal de economiile de costuri, care au compensat parțial impactul tarifelor comerciale.

Rezultatele au fost sprijinite și de Campionatul Mondial de Fotbal. Vânzările de băuturi și cocktailuri ready-to-drink au avansat cu 35,1%, pe fondul lansării gamei Casamigos Ready-to-Serve și al cererii ridicate pentru produsele Bulleit și Ketel One.

Analiștii Citi apreciază că programul de reducere a costurilor este suficient de amplu pentru a compensa perspectivele mai slabe privind evoluția vânzărilor și pentru a susține profitabilitatea Diageo în următorii ani.

Dave Lewis, numit director general după plecarea Debrei Crew, a recunoscut că societatea se confruntă în continuare cu provocări importante, în special pe piața din America de Nord, unde vânzările organice au scăzut cu 8,4%. Potrivit lui, prioritățile companiei sunt consolidarea principalelor mărci din portofoliu, adaptarea la schimbarea preferințelor consumatorilor și eficientizarea activității, pentru a susține revenirea pe creștere.