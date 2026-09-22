Cum îți îngrijești dinții toamna? Aerul rece și răcelile pot crește sensibilitatea dentară. Ce trebuie să faci

Toamna nu aduce doar temperaturi mai scăzute, ci și noi provocări pentru sănătatea dinților. Aerul rece poate declanșa dureri, răcelile pot usca gura, iar băuturile calde pot afecta smalțul. Câteva măsuri simple, aplicate din timp, pot proteja dantura înainte de venirea iernii.

Schimbarea sezonului, temperaturile scăzute și episoadele de răceală specifice toamnei pot influența sănătatea cavității bucale. Aerul rece poate provoca sensibilitate dentară, în timp ce respirația pe gură, hidratarea insuficientă și consumul unor băuturi acide pot afecta smalțul și favoriza dezvoltarea bacteriilor.

Pentru a proteja dinții în perioada de toamnă și la începutul sezonului rece, este important să fie acordată o atenție mai mare sensibilității dentare, hidratării și igienei orale.

Atunci când este frig afară, este recomandat să se respire pe nas. Aerul rece tras direct pe gură poate provoca înțepături sau dureri la nivelul smalțului, în special în cazul persoanelor care au retracții gingivale sau obturații, adică plombe, mai vechi.

O altă măsură este schimbarea pastei de dinți. Pentru persoanele cu dinți sensibili poate fi folosită o pastă special creată pentru această problemă, pe bază de azotat de potasiu sau fluorură de staniu. Aceste substanțe blochează tubulii dentinari și reduc senzația de durere provocată de frig.

Trebuie evitate și șocurile termice. Nu este recomandat consumul unei băuturi fierbinți, precum ceaiul sau cafeaua, imediat după ce o persoană a stat în aer foarte rece sau după ce a consumat apă rece.

Odată cu scăderea temperaturilor, există tendința de a consuma mai puțină apă. Hidratarea este însă esențială pentru menținerea fluxului de salivă. Saliva contribuie la îndepărtarea resturilor alimentare și la neutralizarea acizilor care atacă smalțul.

O problemă poate apărea și în timpul răcelilor. Atunci când nasul este înfundat, respirația pe gură usucă mucoasa și favorizează dezvoltarea bacteriilor.

Pentru a limita uscăciunea bucală, este recomandat să fie purtată apă la îndemână. De asemenea, poate fi folosit un umidificator de aer în cameră, pe timpul nopții.

Toamna vine și cu un consum mai mare de băuturi precum ceaiul și cafeaua, dar și cu limonade calde sau cidru. Unele dintre aceste băuturi pot avea însă un nivel ridicat de aciditate.

Băuturile calde cu lămâie, miere sau cidru sunt acide și pot slăbi smalțul. Din acest motiv, nu este recomandată spălarea imediată a dinților după consumul alimentelor sau băuturilor acide.

Este indicat să se aștepte aproximativ 30 de minute. În acest interval, saliva ajută la remineralizarea smalțului. Periajul efectuat imediat după consumul unor produse acide poate deveni abraziv pentru smalț.

Temperaturile scăzute pot afecta și buzele. Folosirea zilnică a unui balsam de buze hrănitor poate ajuta la prevenirea crăpăturilor sau a cheilitei, adică a rănilor care apar la colțurile gurii.

Frigul poate avea efecte și asupra articulației mandibulare. La temperaturi scăzute, există tendința de a încleșta involuntar dinții. Este important să fie observată această stare de tensiune și să se încerce menținerea mandibulei într-o poziție relaxată, fără ca dinții de sus să îi atingă pe cei de jos.

Toamna poate fi un moment potrivit pentru un control de rutină și pentru o ședință de detartraj și airflow. Aceste proceduri elimină placa bacteriană și tartrul acumulat în timpul verii.

În cadrul controlului, medicul poate aplica și un tratament local cu fluor, care contribuie la consolidarea smalțului înainte de venirea iernii.