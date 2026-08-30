Cum trebuie să-ți îngrijești călcâiele toamna? Greșelile care pot agrava pielea uscată și crăpată

Toamna nu aduce doar temperaturi mai scăzute, ci și o problemă pe care mulți o ignoră: călcâiele uscate, aspre și crăpate. Încălțămintea închisă, aerul rece și lipsa hidratării pot agrava rapid aspectul pielii. Descoperă ce trebuie să faci în fiecare săptămână și ce greșeli aparent banale trebuie să eviți pentru călcâie sănătoase.

Odată cu venirea toamnei, temperaturile mai scăzute, aerul uscat și trecerea la încălțăminte închisă pot afecta pielea călcâielor. Aceasta se poate usca, îngroșa și chiar crăpa dacă nu este îngrijită corespunzător.

O rutină simplă, bazată pe hidratare, exfoliere blândă și protecție, poate ajuta la menținerea pielii moi.

Toamna, primul pas pentru îngrijirea călcâielor este hidratarea zilnică. Cremele care conțin uree în concentrație de 20% până la 30% sunt utile pentru pielea îngroșată și foarte uscată, deoarece ureea ajută la desprinderea celulelor moarte și contribuie la menținerea apei în piele. Crema poate fi aplicată în fiecare seară, după igienizarea picioarelor.

Atunci când pielea este extrem de uscată, hidratarea poate fi urmată de aplicarea unui produs cu efect ocluziv. Vaselina cosmetică, untul de shea sau unguentele pe bază de lanolină pot forma un strat protector care reduce pierderea apei din piele.

O metodă simplă este aplicarea cremei înainte de culcare, urmată de purtarea unor șosete curate din bumbac. Acestea pot ajuta la menținerea produsului pe piele pe timpul nopții și limitează frecarea călcâielor de lenjerie.

Pielea îngroșată de pe călcâie îi determină pe mulți oameni să recurgă la pilire agresivă sau chiar la lame pentru a îndepărta rapid stratul de piele. Această practică poate însă irita zona și poate favoriza îngroșarea suplimentară a pielii ca mecanism de protecție.

Dacă este necesară exfolierea mecanică, poate fi folosită o pilă fină, o dată pe săptămână, cu mișcări blânde și controlate. O alternativă o reprezintă exfolierea chimică, prin produse care conțin acizi AHA, precum acidul lactic sau glicolic, ori acid salicilic. Aceste ingrediente ajută la îndepărtarea celulelor moarte fără a necesita frecare intensă.

În cazul produselor exfoliante mai concentrate, este important să fie respectate instrucțiunile de utilizare și să nu fie aplicate pe piele iritată, rănită sau cu fisuri profunde.

O dată sau de două ori pe săptămână, picioarele pot fi ținute timp de aproximativ 10-15 minute în apă călduță. Apa foarte fierbinte trebuie evitată deoarece poate contribui la uscarea suplimentară a pielii.

După baie, picioarele trebuie șterse cu un prosop moale, prin tamponare, fără frecare agresivă. Este important ca pielea să fie uscată inclusiv între degete, unde umezeala persistentă poate favoriza apariția unor probleme cutanate.

Pentru o rutină de îngrijire, apa poate fi folosită simplu, fără a fi necesare ingrediente speciale. Dacă se dorește, pot fi adăugate produse destinate băilor pentru picioare, însă acestea nu înlocuiesc hidratarea aplicată ulterior.

În sezonul rece, călcâiele sunt mai mult timp în încălțăminte închisă, iar frecarea repetată poate contribui la formarea pielii îngroșate. De aceea, alegerea șosetelor și a pantofilor este importantă.

Șosetele din fibre naturale, precum bumbacul sau lâna merino, pot contribui la reducerea umezelii și a frecării. Încălțămintea ar trebui să ofere o susținere bună în zona călcâiului și să aibă branțuri suficient de confortabile.

Pantofii cu talpă foarte dură sau foarte plată pot crește presiunea exercitată asupra călcâielor, mai ales atunci când sunt purtați multe ore pe zi. Reducerea frecării și a presiunii mecanice este, astfel, la fel de importantă ca hidratarea.

Pentru a preveni agravarea pielii uscate, călcâiele nu trebuie pilite excesiv și nu trebuie tăiate cu lama. De asemenea, dușurile sau băile foarte fierbinți și produsele care usucă sau irită pielea pot afecta bariera cutanată.

Dacă apar crăpături adânci, sângerare, durere, roșeață, umflături sau semne de infecție, problema nu mai trebuie tratată doar ca o simplă uscăciune a pielii. În astfel de situații este recomandată evaluarea de către un medic sau dermatolog, mai ales dacă leziunile persistă sau se agravează.