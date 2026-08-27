Cum îți îngrijești corect tenul la începutul sezonului rece. Ce trebuie să faci neapărat toamna

Toamna nu schimbă doar temperaturile, ci și felul în care pielea reacționează. Frigul, vântul și aerul uscat pot transforma rapid un ten echilibrat într-unul iritat, uscat sau excesiv de gras. Ce produse trebuie schimbate, ce ingrediente devin esențiale și ce greșeli pot agrava problemele pielii? Aflați cum se adaptează corect rutina.

Trecerea de la temperaturile ridicate ale verii la aerul rece de toamnă schimbă nu doar garderoba, ci și nevoile pielii. Aerul mai uscat, vântul și fluctuațiile de temperatură pot slăbi bariera cutanată și pot accentua deshidratarea, motiv pentru care rutina zilnică de îngrijire trebuie ajustată în funcție de tipul de ten.

Pentru tenul uscat, loțiunile fluide folosite în sezonul cald pot fi înlocuite cu creme mai bogate, care conțin ceramide, acizi grași, squalan sau unt de shea. Și produsul de curățare trebuie adaptat. În locul gelurilor de spălare spumante, este recomandată folosirea unui demachiant tip cremă sau a unui balsam demachiant, mai blând cu bariera pielii.

În cazul tenului gras, trecerea la sezonul rece nu înseamnă renunțarea la hidratare. Gelurile foarte matifiante pot fi înlocuite cu creme-gel hidratante, cu textură lejeră, pe bază de acid hialuronic și niacinamidă. Frigul și deshidratarea pot determina pielea să producă mai mult sebum ca mecanism de apărare, astfel că o hidratare adecvată poate fi importantă și pentru acest tip de ten.

Tenul mixt are nevoie de o abordare diferită în funcție de zonele feței. Îngrijirea zonală presupune aplicarea unei creme fluide pe zona T, formată din frunte, nas și bărbie, unde secreția de sebum este de obicei mai ridicată, și a unei creme mai emoliente pe obraji, care tind să fie mai uscați.

Indiferent de tipul de ten, începutul sezonului rece este un moment potrivit pentru introducerea ingredientelor care ajută la repararea barierei cutanate. Printre acestea se numără ceramidele, colesterolul, ectoina, centella asiatica și pantenolul, ingrediente care pot contribui la consolidarea barierei lipidice și la protejarea pielii împotriva factorilor externi.

Protecția solară nu trebuie abandonată odată cu venirea toamnei. Razele UVA pot traversa norii pe tot parcursul anului și contribuie la îmbătrânirea prematură a pielii și la apariția hiperpigmentării. Din acest motiv, aplicarea produsului cu SPF ar trebui să rămână o etapă a rutinei zilnice.

Un alt pas important este hidratarea pe pielea umedă. Serurile care conțin substanțe umectante, precum acidul hialuronic și glicerina, pot fi aplicate pe tenul ușor reavăn, imediat după curățare. Ulterior, hidratarea trebuie sigilată cu ajutorul unei creme, pentru a limita pierderea apei din piele.

Toamna poate fi și perioada potrivită pentru reintroducerea treptată a ingredientelor active. Retinolul și acizii AHA sau BHA pot reveni în rutină la începutul sezonului rece, însă frecvența de utilizare trebuie crescută progresiv, pentru ca pielea să se adapteze.

Există însă și câteva greșeli care trebuie evitate. Apa fierbinte nu este recomandată pentru spălarea feței deoarece poate dizolva lipidele naturale ale pielii și poate favoriza apariția roșeții, descuamării și senzației de piele care „ține”. Apa călduță este o variantă mai blândă pentru curățarea zilnică.

Exfolierea excesivă este o altă problemă. Pielea expusă la vânt și frig poate deveni mai sensibilă, iar folosirea prea frecventă a exfolianților poate accentua iritațiile și compromite bariera cutanată. În sezonul rece, exfolierea ar trebui limitată la cel mult una sau două ori pe săptămână, în funcție de toleranța pielii.

Schimbarea rutinei trebuie făcută gradual. Nu este recomandată înlocuirea tuturor produselor în același timp deoarece, în cazul apariției unei reacții adverse, va fi dificil de identificat produsul responsabil. O abordare mai sigură este modificarea unui singur produs la fiecare una-două săptămâni.

Nu trebuie ignorată nici umiditatea din locuință. Aerul uscat produs de sistemele de încălzire poate deshidrata rapid pielea pe timpul nopții. Folosirea unui umidificator în dormitor poate ajuta la menținerea unui nivel mai potrivit de umiditate și poate completa rutina de îngrijire a tenului în sezonul rece.