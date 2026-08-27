Cod Rutier 2026. Interzis pentru șoferii care pun mașina pe avarii. Amenda ajunge la 648 de lei

Pornirea luminilor de avarie nu transformă o oprire interzisă într-una regulamentară. Codul rutier stabilește situațiile în care acestea trebuie utilizate, iar șoferii care lasă mașina într-un loc nepermis nu scapă de sancțiune doar pentru că au pornit avariile. În august 2026, amenda pentru oprirea neregulamentară poate ajunge la 648,75 lei, la care se adaugă punctele de penalizare.

Luminile de avarie au rolul de a-i avertiza pe ceilalți participanți la trafic asupra unei situații care poate reprezenta un pericol. Ele nu sunt o modalitate prin care șoferul poate evita regulile referitoare la oprire și staționare.

Avariile trebuie utilizate, printre altele, atunci când un vehicul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă și poate constitui un pericol pentru circulație.

Acestea sunt folosite și atunci când autovehiculul se deplasează foarte lent și poate pune în pericol ceilalți participanți la trafic sau atunci când este remorcat.

O altă situație apare atunci când mai multe vehicule sunt nevoite să se oprească succesiv din cauza blocării circulației pe sensul de mers.

Dacă autovehiculul rămâne imobilizat pe carosabil și nu poate fi scos în afara părții carosabile, simpla pornire a avariilor nu este suficientă.

Șoferul trebuie să folosească și cele două triunghiuri reflectorizante. Acestea se amplasează în fața și în spatele mașinii, pe aceeași bandă, la o distanță de cel puțin 30 de metri, astfel încât vehiculul să poată fi observat din timp.

În interiorul localităților, în condiții de trafic intens, triunghiurile pot fi amplasate la o distanță mai mică sau chiar pe vehicul, cu condiția să rămână vizibile pentru ceilalți conducători auto.

Dacă luminile de avarie lipsesc sau sunt defecte, în timpul nopții ori atunci când vizibilitatea este redusă poate fi utilizată o lampă portativă cu lumină galbenă intermitentă, amplasată în partea din spate.

Autovehiculele trebuie să fie echipate, de asemenea, cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu, toate omologate.

O practică întâlnită frecvent în trafic este pornirea avariilor înainte ca șoferul să lase mașina pentru câteva minute într-un loc în care oprirea nu este permisă.

Regulile rutiere nu prevăd însă o asemenea excepție. Mai mult, este interzisă folosirea nejustificată a luminilor de avarie sau a triunghiurilor reflectorizante pentru a crea impresia unei defecțiuni într-o zonă în care oprirea sau staționarea este interzisă.

Astfel, avariile nu permit lăsarea mașinii, de exemplu, în zona indicatorului „Oprirea interzisă”, pe trecerile pentru pietoni sau în apropierea acestora, în intersecții ori în stațiile mijloacelor de transport public.

Restricții există și pe poduri, pe sau sub pasaje denivelate, pe viaducte, în anumite curbe și în alte zone în care vizibilitatea este redusă.

Prin urmare, faptul că șoferul merge câteva minute la magazin sau la bancomat nu reprezintă un motiv pentru încălcarea regulilor de oprire.

Durata pentru care este lăsată mașina contează și pentru încadrarea faptei.

Oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru o perioadă de cel mult cinci minute.

Dacă sunt depășite cele cinci minute, imobilizarea voluntară este considerată staționare.

Nici în cazul opririi, nici în cel al staționării, aprinderea luminilor de avarie nu înlătură interdicțiile stabilite prin legislația rutieră.

În august 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut de 4.325 de lei.

Oprirea neregulamentară este sancționată cu două sau trei puncte-amendă. În bani, sancțiunea este cuprinsă între 432,50 și 648,75 lei.

Șoferul primește, în plus, două puncte de penalizare.

În cazul staționării neregulamentare, sancțiunea aplicabilă depinde de fapta concretă și de încadrarea acesteia. Și staționarea neregulamentară atrage puncte de penalizare.

Așadar, regula pe care șoferii trebuie să o rețină este simplă: pornirea avariilor semnalizează o situație, dar nu acordă dreptul de a opri sau parca într-un loc interzis.