Cum îți îngrijești corect unghiile de la picioare toamna? Ce se schimbă când renunți la sandale

Toamna nu schimbă doar garderoba, ci și rutina de îngrijire a picioarelor. Odată cu trecerea la ghete, adidași și cizme, unghiile sunt mai expuse presiunii, umezelii și traumatismelor. Cum trebuie tăiate și cât de scurte trebuie păstrate în sezonul rece aflați în rândurile următoare.

Trecerea de la sandale la ghete, adidași și cizme schimbă condițiile în care stau unghiile de la picioare. Degetele sunt supuse unei presiuni mai mari, iar încălțămintea închisă favorizează acumularea umezelii. O îngrijire corectă poate preveni unghiile încarnate, traumatismele și apariția micozelor.

Toamna, primul lucru important este modul în care sunt tăiate unghiile. Acestea trebuie scurtate drept, orizontal, fără ca marginile să fie rotunjite sau tăiate adânc în lateral. În cazul încălțămintei închise, colțurile tăiate prea mult pot favoriza apariția unghiilor încarnate, mai ales atunci când degetele sunt presate de partea din față a pantofului.

Și lungimea unghiei contează. Este recomandat ca acestea să fie menținute scurte, deoarece o margine liberă prea lungă se poate lovi în mod repetat de vârful ghetelor sau al cizmelor. Astfel de microtraume pot duce la apariția unor hematoame, cunoscute drept „vânătăi sub unghie”, iar în unele situații unghia se poate desprinde de patul unghial, fenomen numit onicoliză.

Un alt aspect esențial în sezonul rece este menținerea picioarelor uscate. După duș, degetele și spațiile dintre acestea trebuie uscate foarte bine înainte de încălțare. Șosetele ar trebui schimbate zilnic, iar materialele care permit o bună gestionare a umezelii, precum bumbacul sau lâna merino, pot contribui la reducerea riscului de apariție a micozelor.

În același timp, pielea picioarelor are nevoie de mai multă hidratare pe măsură ce temperaturile scad. Aerul rece de afară și aerul uscat din încăperile încălzite pot favoriza uscarea pielii, apariția pielițelor dureroase și a crăpăturilor. Pentru călcâie și tălpi poate fi folosită o cremă cu uree în concentrație de 10-20%, în timp ce pentru cuticule este util un ulei nutritiv.

Din punct de vedere al confortului, unghiile naturale reprezintă o variantă foarte bună pentru perioada în care picioarele sunt aproape permanent în încălțăminte închisă. Unghia naturală este mai flexibilă și poate suporta mai ușor șocurile și presiunea exercitată de ghete sau cizme.

Un avantaj important este și faptul că orice modificare a culorii sau aspectului unghiei poate fi observată rapid. Întreținerea este simplă și poate fi făcută acasă, prin scurtare și pilire regulată, fără a adăuga un strat suplimentar de material peste unghie.

Unghiile de la picioare pot fi purtate și cu ojă semipermanentă în sezonul rece, însă aceasta trebuie întreținută corect. Stratul de material ar trebui să fie cât mai subțire, iar unghiile să rămână scurte, pentru ca presiunea din încălțăminte să nu provoace disconfort.

În cazul în care semipermanenta începe să se desprindă parțial, între material și unghie se poate acumula umezeală. Mediul umed și închis poate favoriza dezvoltarea microorganismelor și apariția unor modificări ale unghiei, inclusiv colorații verzuie asociate uneori cu ceea ce este numit popular „unghia verde”.

De asemenea, pedichiura cu ojă semipermanentă nu ar trebui lăsată neîntreținută prea mult timp. O perioadă de aproximativ trei-patru săptămâni este un reper rezonabil pentru întreținere, deoarece, pe măsură ce unghia crește, materialul poate crea un efect de pârghie. În combinație cu presiunea exercitată de încălțămintea închisă, acest lucru poate contribui la traumatizarea unghiei.