Primele nume pentru viitorul Guvern! Nicușor Dan și-ar impune oamenii în Executiv. PSD ar reveni în ministere-cheie

Viitorul Guvern începe să prindă contur, iar negocierile politice scot la iveală primele nume pentru ministerele importante. Potrivit informațiilor vehiculate de România TV, președintele Nicușor Dan ar urma să își impună oamenii în Executiv, în timp ce mai mulți social-democrați ar putea reveni în funcții-cheie.

Se conturează viitorul Executiv, iar primele nume vehiculate pentru portofolii importante au început să apară. Potrivit postului de televiziune „România TV”, președintele Nicușor Dan ar urma să își impună mai mulți oameni în noul Guvern, în timp ce o serie de miniștri proveniți din PSD ar putea reveni în funcții-cheie.

Lista nu este, deocamdată, oficială, iar negocierile pentru formarea noului Executiv sunt în desfășurare. Cu toate acestea, unele dintre numele vehiculate în spațiul public au apărut și în variantele de lucru prezentate anterior pentru viitorul Cabinet.

Pentru portofoliul Ministerului Afacerilor Externe este vehiculat numele lui Luca Niculescu, diplomat și fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. Acesta a reprezentat România în relațiile cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și cu Organizația Internațională a Francofoniei.

Luca Niculescu a fost, de asemenea, președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța între 2019 și 2022. În prezent, ocupă funcția de coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, procedură care urmează să fie finalizată în acest an.

Numele diplomatului a apărut și în variantele de lucru vehiculate în ultimele luni pentru componența viitorului Cabinet, fiind indicat pentru conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

Pentru Ministerul Finanțelor este indicat Alexandru Nazare, politician cu experiență în domeniul economic și financiar. Acesta a mai ocupat funcția de ministru al Finanțelor și a fost, de asemenea, ministru al Transporturilor.

Alexandru Nazare s-a regăsit și în variantele de Guvern vehiculate în ultimele luni, fiind menționat în repetate rânduri pentru portofoliul Finanțelor.

Un alt nume important vehiculat pentru viitorul Executiv este cel al lui Alexandru Rogobete, pentru conducerea Ministerului Sănătății. Social-democratul s-a aflat în mod repetat printre variantele discutate în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern.

Numele lui Alexandru Rogobete figura și în listele de miniștri vehiculate anterior, unde era indicat pentru portofoliul Sănătății.

La Ministerul Muncii este vehiculat numele lui Florin Manole. Social-democratul s-ar putea regăsi în noua formulă guvernamentală, după ce numele său a fost inclus și în variantele de lucru prezentate în spațiul public pentru viitorul Executiv.

Și Florin Barbu se află printre social-democrații despre care se discută în contextul formării noului Guvern. Numele acestuia este asociat cu Ministerul Agriculturii, portofoliu pe care l-a mai deținut.

Deocamdată, toate aceste nume sunt vehiculate în contextul negocierilor politice și nu reprezintă o listă oficială a viitorului Guvern. Formula finală a Executivului va depinde de rezultatul discuțiilor și de acordurile politice privind împărțirea portofoliilor ministeriale.