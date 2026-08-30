Doliu în România: A murit Nicolas Simion, unul dintre marii saxofoniști români de jazz

Nicolas Simion, unul dintre cei mai apreciați saxofoniști și compozitori români de jazz, a murit. Plecarea sa lasă în urmă peste patru decenii de muzică, zeci de albume și o carieră internațională impresionantă.

Saxofonistul și compozitorul Nicolas Simion, unul dintre numele importante ale jazzului românesc și european, a murit. A decedat la vârsta de 67 de ani. Artistul s-a stins din viață după ultimul concert pe care l-a susținut la Brașov, cu doar câteva ore înainte de moarte.

Anunțul a fost făcut de familia muzicianului, printr-un mesaj emoționant transmis după dispariția sa.

„Dragi prieteni, inima bună a iubitului nostru Nicolas Simion a încetat să bată, după ultimul concert susținut la Brașov. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină”, a transmis familia artistului.

Nicolas Simion s-a născut pe 15 iunie 1959, în localitatea Dumbrăvița, județul Brașov. A urmat cursurile Liceului de Artă din Brașov, după care și-a continuat studiile la Universitatea Națională de Muzică din București.

După absolvire, muzicianul și-a aprofundat pregătirea artistică, studiind dirijatul cu Constantin Bugeanu și compoziția cu Nicolae Coman, unul dintre profesorii și mentorii care au avut un rol important în formarea sa.

În 1986, Nicolas Simion a părăsit România și s-a stabilit în Germania. Plecarea în străinătate a reprezentat un moment important în parcursul său, aici construindu-și o carieră internațională și devenind unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai jazzului românesc peste hotare.

Muzicianul a rămas însă strâns legat de cultura și muzica românească. Prin activitatea sa artistică și prin proiectele pe care le-a susținut de-a lungul anilor, a contribuit la promovarea creației românești în spațiul internațional.

Cariera lui Nicolas Simion s-a întins pe mai bine de 40 de ani, perioadă în care s-a remarcat ca saxofonist, compozitor și dirijor. A activat ca solist la saxofon alto și tenor și a colaborat cu numeroși muzicieni și formații importante din România și din străinătate.

Împreună cu pianistul Puiu Pascu, basistul Virgil Popescu și bateristul Titi Herescu, Nicolas Simion a pus bazele formației „Opus 4”. Ulterior, din grup au făcut parte Mircea Tiberian, Cătălin Rotaru și Eugen Nichiteanu, în timp ce saxofonistul Dan Mîndrilă a fost invitat permanent.

Pe lângă activitatea de saxofonist și compozitor, Nicolas Simion a dirijat orchestre simfonice din Târgu Mureș, Bacău, Sibiu, Ploiești și București. De-a lungul carierei, a realizat peste 60 de albume, consolidându-și reputația pe scena jazzului european.

Artistul a avut și propria casă de discuri, „7Dreams”, prin intermediul căreia a publicat materiale dedicate unor personalități importante ale muzicii românești, printre care Jancy Körössy, Richard Oschanitzky și Johnny Răducanu. De asemenea, a realizat materiale dedicate mentorului său, compozitorul Nicolae Coman.

Un moment important al carierei sale internaționale a avut loc în septembrie 2004, când Nicolas Simion a colaborat, în calitate de solist și compozitor, cu prestigioasa WDR Big Band din Köln, pentru proiectul „Balkan Jazz”. Proiectul a inclus o serie de concerte și un album cu același nume, iar aranjamentele și conducerea muzicală au fost semnate de muzicianul american Bill Dobbins.

În aprilie 2005, saxofonistul a interpretat Concertul pentru saxofon și orchestră de Sabin Păutza alături de Filarmonica din Plainfield, New Jersey. Activitatea sa artistică a fost recompensată de-a lungul anilor cu numeroase distincții în România și în străinătate.

În 1995, Nicolas Simion a primit Premiul „Theodor Körner Förderpreis”, acordat de Ministerul Culturii din Austria pentru baletul „The Unfinished Square”. În 2015, a fost recompensat în Germania cu „WDR Jazz Preis”, la categoria improvizație.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România i-a acordat, la rândul său, un premiu pentru piesa „Jocul copiilor”. În 2016, muzicianul a câștigat premiul de compoziție al concursului organizat în cadrul Bucharest Jazz Festival, iar un an mai târziu a fost premiat la International Jazz Composition Contest din Katowice, Polonia, pentru creația „Mr. Monk Is Back in Town”.