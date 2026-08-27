Doliu la Adidas: Jochen Denninger, unul dintre oamenii-cheie, s-a stins din viață

După aproape trei decenii petrecute la Adidas, Jochen Denninger, unul dintre oamenii-cheie din echipa de marketing a gigantului german, a murit. Colegii și apropiații lui își vor aminti mereu de contribuția sa importantă la dezvoltarea brandului.

Jochen Denninger, unul dintre managerii de lungă durată ai Adidas și, cel mai recent, vicepreședinte al operațiunilor de marketing, a murit. A decedat la vârsta de 57 de ani. S-a stins din viață pe data de 23 august.

Familia sa a anunțat decesul printr-un mesaj publicat pe profilul său de LinkedIn. În mesaj, rudele sale și-au exprimat recunoștința față de echipa de operațiuni de marketing, față de managerul Michelle Robertson și față de CEO-ul Adidas, Bjørn Gulden, pentru sprijinul, compasiunea și bunătatea oferite familiei într-o perioadă extrem de dificilă.

„Timp de 29 de ani, Adidas a fost o parte importantă a vieții sale. De-a lungul tuturor acestor ani, nu numai că s-a dedicat muncii sale cu pasiune și angajament, dar a construit și relații semnificative și prietenii cu atât de mulți oameni de-a lungul drumului. Este reconfortant să știm că Jochen nu a fost doar un coleg valoros, ci și o persoană care a însemnat foarte mult pentru cei din jurul său”, a scris familia sa.

Dincolo de activitatea sa profesională, Jochen Denninger a fost apreciat pentru relațiile pe care le-a construit de-a lungul anilor. Familia sa a transmis că Adidas a reprezentat o parte importantă din viața lui timp de aproape trei decenii și că, pe lângă pasiunea și angajamentul investite în muncă, acesta a legat numeroase relații personale și prietenii în cadrul companiei. Potrivit familiei, era reconfortant să știe că Denninger nu a fost doar un coleg valoros, ci și o persoană care a însemnat mult pentru cei din jurul său.

Jochen Denninger și-a început cariera la Adidas în 1996, în departamentul de marketing de produs, după ce anterior lucrase ca director de vânzări la producătorul de articole sportive Rheingold Sport din Krefeld. În cei 29 de ani petrecuți la compania cu sediul în Herzogenaurach, a ocupat mai multe funcții de conducere în marketing, inclusiv cele de vicepreședinte pentru licențiere și cooperare de marketing și vicepreședinte pentru strategia de brand.

De la începutul anului 2024, era vicepreședinte al operațiunilor de marketing, fiind responsabil de procesele esențiale din acest domeniu.

De asemenea, a fost implicat în proiecte strategice importante, printre care colaborarea cu organizația de mediu Parley for the Oceans și dezvoltarea unor produse realizate din plastic oceanic reciclat, dar și în construirea unor parteneriate și colaborări strategice pentru brand.