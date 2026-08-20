Doliu în România: A murit soprana Ileana Cotrubaș: „Drum lin către stele, Maestra”

O voce care a răsunat pe cele mai mari scene ale lumii s-a stins. Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai apreciate soprane române și un reper al operei internaționale, a murit. Povestea artistei care a cucerit Scala, Covent Garden și Metropolitan Opera este una impresionantă.

Lumea operei este în doliu după moartea sopranei Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai importante voci românești ale secolului XX și un nume de referință al artei lirice internaționale. Anunțul a fost făcut joi, 20 august, de Opera Națională București, instituție care și-a exprimat profundul regret pentru dispariția artistei și a transmis condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care i-au admirat activitatea.

Ileana Cotrubaș s-a născut la Galați, la 9 iunie 1939, într-o familie de muzicieni. Soprana a murit la vârsta de 87 de ani, însă Opera Națională București nu a precizat, în mesajul transmis public, locul sau cauza decesului. Instituția a subliniat că artista va rămâne în memoria operei românești și universale drept o personalitate de o rară noblețe vocală și scenică.

Provenită dintr-o familie în care muzica ocupa un loc important, Ileana Cotrubaș și-a descoperit vocația artistică încă din copilărie. La numai nouă ani, a intrat în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române, primul pas al unui parcurs care avea să o poarte ulterior pe unele dintre cele mai importante scene lirice ale lumii.

În 1952, s-a stabilit la București pentru a urma cursurile Școlii Speciale de Muzică. Încă de la o vârstă fragedă, și-a concentrat viața asupra formării artistice, iar talentul său a fost remarcat rapid. Opera Națională București a evidențiat, la momentul anunțării decesului, parcursul său excepțional și contribuția pe care artista a avut-o la promovarea operei românești pe plan internațional.

Ileana Cotrubaș a debutat în 1964 pe scena Operei din București, înainte ca talentul său să o transforme într-un nume cunoscut pe marile scene internaționale. Laureată a unor prestigioase concursuri, soprana a cântat la Opera de Stat din Viena, la Hamburg și Berlin, precum și la Festivalul de la Salzburg și Glyndebourne. Cariera sa a inclus, de asemenea, apariții la Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York.

Unul dintre momentele emblematice ale carierei sale a avut loc în 1975, când Ileana Cotrubaș a înlocuit-o în ultimul moment pe Mirella Freni în rolul Mimì din opera „La Bohème”, pe scena Teatrului Scala din Milano. Apariția sa s-a transformat într-un episod memorabil al carierei și a consolidat reputația internațională a sopranei române.

Artista a fost admirată pentru unicitatea vocii, inteligența frazării și forța expresivă a interpretărilor sale. De-a lungul carierei, a colaborat cu dirijori de renume și a abordat un repertoriu vast, de la Mozart și Verdi până la Puccini, Bizet și Offenbach, lăsând o amprentă importantă asupra artei lirice.

După retragerea de pe scenă, Ileana Cotrubaș a rămas implicată în lumea muzicii prin activitatea pedagogică și prin cursurile de măiestrie pe care le-a susținut, contribuind la formarea și inspirarea unor noi generații de artiști. Moștenirea sa artistică rămâne astfel legată nu doar de marile sale interpretări, ci și de experiența transmisă tinerilor cântăreți.