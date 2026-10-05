Bursele europene au încheiat cu evoluții mixte luni. Problemele Franței au tras în jos indicele CAC 40

Bursele europene au încheiat ședința de luni cu evoluții mixte, într-un climat marcat de îngrijorările politice și fiscale din Franța. Indicele CAC 40 de la Paris a pierdut 0,8%, fiind afectat inclusiv de scăderea puternică a acțiunilor Schneider Electric, în timp ce FTSE 100 de la Londra a reușit să avanseze.

Presiunile asupra pieței franceze vin în contextul creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale și al preocupărilor privind economia țării. În Statele Unite, indicii bursieri au avut la rândul lor evoluții diferite, în timp ce randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a urcat la 5,33%.

Indicele CAC 40 al Bursei de la Paris a încheiat ședința cu o depreciere de 0,8%. La Frankfurt, DAX 40 a avansat ușor, cu 0,1%.

La Londra, indicele FTSE 100 a câștigat 35,99 puncte, echivalentul unei creșteri de 0,3%, și a ajuns la 10.497,94 puncte.

FTSE 250 a pierdut în schimb 0,3%, până la 24.123,75 puncte, iar indicele AIM All-Share a coborât cu 0,4%, la 780,31 puncte.

Una dintre principalele presiuni asupra bursei franceze a venit din partea Schneider Electric. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 10% după anunțarea achiziției companiei americane de software industrial PTC pentru aproximativ 23 de miliarde de dolari, potrivit The Independent.

Analiștii au recunoscut argumentele strategice ale tranzacției, dar au ridicat semne de întrebare privind creșterea expunerii Schneider Electric la sectorul software într-o perioadă în care evaluările companiilor din industrie se află sub presiune.

Mark Fielding, analist la RBC Capital Markets, a explicat că evaluările activelor de software industrial au fost afectate de preocupările legate de inteligența artificială. El consideră că aceste temeri sunt în mare parte nejustificate, dar tranzacția va crește expunerea Schneider Electric la această problemă.

Analistul a atras atenția și asupra dificultăților pe care le-ar putea implica integrarea PTC și asupra posibilității ca investitorii să redeschidă discuțiile privind modul în care Schneider Electric își alocă resursele financiare.

Îngrijorările politice și fiscale din Europa au menținut randamentele obligațiunilor la niveluri ridicate și au pus presiune asupra euro.

David Morrison, analist la Trade Nation, spune că investitorii sunt tot mai preocupați de situația economiei franceze, în condițiile inflației, creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale, tulburărilor sociale și apropierii prezentării bugetului.

Randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani este în prezent cu 100 de puncte de bază peste cel al obligațiunilor germane cu aceeași maturitate. De asemenea, acesta se situează semnificativ peste randamentele obligațiunilor Italiei și Greciei.

Euro a coborât la 1,1193 dolari, de la 1,1260 dolari anterior.

Piețele americane au evoluat fără o direcție comună în momentul închiderii bursei londoneze.

Indicele Dow Jones Industrial Average pierdea 0,1%, în timp ce S&P 500 avansa cu 0,5%. Nasdaq Composite înregistra o creștere de 0,7%.

Investitorii au urmărit și noile date privind sectorul serviciilor din Statele Unite.

Indicele managerilor de achiziții pentru servicii calculat de Institute for Supply Management a coborât la 54,9 puncte în septembrie, de la 55,4 puncte în august. Sectorul a rămas însă în zona de creștere pentru a 27-a lună consecutiv.

Componenta privind ocuparea forței de muncă a revenit în zona de expansiune pentru prima dată în trei luni, urcând de la 47,8 la 50,1 puncte.

Presiunile asupra prețurilor s-au intensificat. Indicele prețurilor a urcat de la 72,6 la 74 de puncte, cel mai ridicat nivel din iulie 2022.

Analiștii Barclays consideră că datele arată că activitatea și cererea continuă să fie rezistente, dar semnalul dominant vine din partea presiunilor persistente asupra costurilor, pe fondul scumpirii energiei și al problemelor din lanțurile de aprovizionare.

Randamentele titlurilor de stat americane au continuat să crească.

Obligațiunile pe 10 ani ale Statelor Unite aveau luni un randament de 5,33%, față de 5,26% vineri. În cazul obligațiunilor pe 30 de ani, randamentul a ajuns la 5,68%, de la 5,61%.

Dolarul se tranzacționa la 157,99 yeni, comparativ cu 157,70 yeni anterior.

Noile date din Marea Britanie au indicat o încetinire a activității sectorului privat în septembrie.

Indicele compozit al managerilor de achiziții calculat de S&P Global a coborât la 52 de puncte, de la 52,5 în august. Valoarea a fost peste estimarea preliminară de 51,7 puncte, dar a reprezentat cel mai redus nivel din ultimele trei luni.

Atât industria prelucrătoare, cât și serviciile au înregistrat ritmuri mai lente de creștere. În industrie, avansul a fost cel mai slab din ultimele șase luni.

Creșterea comenzilor noi a încetinit și ea, iar costurile suportate de companiile din sectorul privat au crescut într-un ritm mai rapid, în special din cauza facturilor mai mari la energie, combustibil și transport.

Lira sterlină era cotată la 1,3218 dolari, față de 1,3233 dolari vineri.

Pe FTSE 100, acțiunile Ithaca Energy au urcat cu 2,2% după ce compania a convenit să cumpere de la Suncor Energy un portofoliu de active petroliere offshore din Canada pentru o sumă de până la 1,11 miliarde de dolari.

Compania va plăti inițial 860 de milioane de dolari pentru activele aflate în largul coastelor provinciilor Newfoundland și Labrador. Alte maximum 250 de milioane de dolari ar putea fi plătite în funcție de evoluția prețului petrolului.

Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, a remarcat că tranzacția marchează prima achiziție de active a Ithaca Energy în afara Mării Nordului și ar putea reprezenta începutul unei extinderi mai ample în America de Nord.

Metlen Energy & Metals a avansat cu 2,1% după semnarea unui acord pe termen lung cu o mare companie chimică japoneză pentru furnizarea de galiu. Contractul reprezintă până la 16% din producția anuală totală de galiu planificată la unitatea companiei din Grecia, aflată în construcție.

BT Group a crescut cu 1,4% după anunțarea unui acord pentru preluarea TalkTalk Telecommunications și PlatformX Communications din insolvență. Impactul total asupra numerarului în anul financiar 2027 este estimat la aproximativ 400 de milioane de lire sterline.

Prețul petrolului Brent era cotat luni la Londra la 102,32 dolari pe baril, în creștere de la 100,50 dolari la finalul ședinței de vineri.

Aurul era cotat la 4.137,43 dolari pe uncie, ușor sub nivelul de 4.143,18 dolari înregistrat anterior.

Printre cele mai mari creșteri din FTSE 100 s-au aflat Standard Chartered, Ithaca Energy, Metlen Energy & Metals, Anglo American și Scottish Mortgage Investment Trust.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de 3i Group, Barratt Redrow, Balfour Beatty, Halma și International Consolidated Airlines Group.

Marți, investitorii vor urmări datele privind vânzările cu amănuntul din zona euro, producția industrială din Franța, comenzile industriale din Germania și raportul privind comerțul exterior al Statelor Unite.