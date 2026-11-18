Google investește peste 500 de milioane de dolari într-un proiect de energie geotermală care presupune foraje la aproape cinci kilometri adâncime. Tehnologia dezvoltată de startup-ul american Quaise Energy folosește unde electromagnetice de mare putere pentru a topi și vaporiza rocile. Electricitatea produsă în statul Oregon ar urma să alimenteze centrele de date ale gigantului american, primele livrări fiind estimate pentru 2030.

Compania Google a semnat un acord cu startup-ul american Quaise Energy pentru achiziția unei capacități de 50 de megawați de energie geotermală. Electricitatea va fi produsă în Oregon, potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal.

Valoarea contractului depășește 500 de milioane de dolari, conform publicației americane. Proiectul urmărește valorificarea căldurii naturale din interiorul Pământului pentru producerea continuă de electricitate.

Inițiativa poartă numele Obsidian și este dezvoltată în apropierea vulcanului Newberry, din centrul statului Oregon. Energia obținută va fi utilizată pentru alimentarea centrelor de date Google din The Dalles. Primele livrări sunt estimate pentru anul 2030.

Elementul distinctiv al tehnologiei dezvoltate de Quaise Energy este metoda folosită pentru realizarea forajelor la mare adâncime. Compania încearcă să depășească limitele echipamentelor mecanice tradiționale, care întâmpină dificultăți atunci când trebuie să străbată roci foarte dure și zone cu temperaturi extreme.

În acest scop, startup-ul dezvoltă un sistem bazat pe un dispozitiv numit girotron. Acesta generează unde electromagnetice de mare putere, asemănătoare celor utilizate de cuptoarele cu microunde, dar care funcționează la frecvențe și intensități diferite.

Energia electromagnetică este concentrată asupra rocilor. Temperatura materialului crește până la nivelul la care acesta poate fi topit și vaporizat. Astfel, forajul poate avansa fără ca un burghiu mecanic să fie permanent în contact cu roca.

Obiectivul Quaise Energy este să ajungă la adâncimi de aproximativ cinci kilometri. În aceste zone, căldura naturală a planetei poate reprezenta o resursă importantă pentru producerea energiei electrice.

La adâncimi mari, în anumite regiuni cu particularități geologice favorabile, temperaturile rocilor pot ajunge la valori cuprinse între 300 și 500 de grade Celsius. Această energie termică poate fi folosită pentru producerea aburului sau pentru încălzirea unor fluide care pun în mișcare turbine conectate la generatoare electrice.

Un avantaj al energiei geotermale este posibilitatea producerii continue de electricitate. Spre deosebire de energia solară, dependentă de lumina zilei, sau de cea eoliană, influențată de intensitatea vântului, sursa geotermală poate funcționa permanent, dacă instalațiile sunt operaționale și resursa termică poate fi exploatată în condiții adecvate.

Quaise Energy susține că accesul la resurse geotermale cu temperaturi foarte ridicate ar putea crește semnificativ eficiența producției. Potrivit estimărilor companiei, o sondă ar putea genera o cantitate de electricitate de până la zece ori mai mare decât în sistemele geotermale convenționale.

Capacitatea de 50 de megawați prevăzută în acordul dintre Google și Quaise Energy este comparabilă cu necesarul de electricitate al aproximativ 50.000 de gospodării americane, potrivit postului public Oregon Public Broadcasting.

Pentru Google, energia produsă va susține funcționarea a trei centre de date din Oregon. Aceste infrastructuri consumă cantități importante de electricitate pentru operarea serverelor, stocarea informațiilor și furnizarea serviciilor digitale.

Creșterea utilizării inteligenței artificiale amplifică necesarul de energie al marilor companii tehnologice. Centrele de date au nevoie de alimentare constantă pentru a susține aplicațiile și serviciile informatice.

Din acest motiv, companiile din sectorul tehnologic caută surse de electricitate care să poată funcționa fără întreruperi și să aibă emisii reduse de carbon. Energia geotermală este una dintre variantele luate în calcul pentru acoperirea unei părți din acest consum.

Primele livrări de energie electrică din proiectul Obsidian ar putea începe cel mai devreme în 2030. Dezvoltarea instalației va avea loc în mai multe etape, iar tehnologia utilizată inițial nu va fi cea bazată pe vaporizarea rocilor.

Prima fază a proiectului va folosi metode convenționale de foraj pentru accesarea resurselor geotermale cu temperaturi foarte ridicate. Această abordare va permite dezvoltarea inițială a capacității de producție prevăzute în acordul cu Google.

Sistemul bazat pe girotron este dezvoltat pentru etapele următoare. Tehnologia ar urma să faciliteze realizarea unor foraje la adâncimi mai mari și să extindă accesul la resursele geotermale care nu pot fi exploatate eficient prin metodele tradiționale.

Prin acordul cu Quaise Energy, Google contractează energie geotermală pentru centrele sale de date din Oregon, cu o capacitate planificată de 50 de megawați și un calendar de livrare care indică anul 2030 drept primul termen estimat.