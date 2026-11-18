Vortexul polar a slăbit neobișnuit de devreme în acest an, iar schimbarea ar putea favoriza pătrunderea aerului arctic în Europa în următoarele săptămâni. Fenomenul a fost observat pe 10 noiembrie și reprezintă o abatere importantă față de evoluțiile înregistrate în ultimele decenii. Specialiștii urmăresc acum efectele asupra vremii din Europa, în condițiile în care temperaturile ar putea coborî sub valorile normale pentru această perioadă.

Simulările publicate de Severe Weather Europe indică o posibilă răcire accentuată spre sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Cele mai multe regiuni europene ar putea înregistra temperaturi sub mediile climatologice. Totodată, modelele meteorologice indică precipitații sub formă de ninsoare mai consistente în centrul și sud-estul continentului.

Schimbarea direcției vânturilor care înconjoară Polul Nord a fost semnalată de Financial Times. Potrivit publicației, fenomenul s-a produs pe 10 noiembrie, o dată neobișnuit de timpurie în raport cu măsurătorile meteorologice disponibile.

Datele înregistrate începând din 1958 nu indică un episod similar produs atât de devreme în sezonul rece. De regulă, slăbirea vortexului polar apare în ianuarie sau februarie, când circulația atmosferică deasupra Arcticii începe să se modifice.

Până la actualul episod, cele mai timpurii schimbări de acest tip fuseseră observate pe 28 noiembrie, în anii 1968 și 2025. Evoluția din acest an devansează, așadar, precedentele înregistrate în seria de observații.

Vortexul polar reprezintă un sistem atmosferic de mari dimensiuni, format din aer foarte rece, situat la altitudini cuprinse între aproximativ 10 și 50 de kilometri deasupra Polului Nord. Acesta este menținut de vânturi puternice, care favorizează păstrarea maselor de aer înghețat în regiunile arctice.

Atunci când circulația acestor vânturi este stabilă, aerul rece rămâne concentrat în apropierea Polului Nord. Dacă vortexul slăbește, masele de aer arctic pot coborî spre latitudini mai joase. Printre regiunile care pot resimți efectele se numără Europa, America de Nord și Asia.

Modificările vortexului polar sunt asociate, de regulă, cu episoade de încălzire bruscă a stratosferei deasupra Arcticii. Temperatura aerului la altitudini mari poate crește semnificativ într-un interval de numai câteva zile.

Acest proces afectează circulația atmosferică și poate determina slăbirea sau schimbarea direcției vânturilor care mențin aerul rece în apropierea Polului Nord. Efectele nu se resimt imediat la suprafața Pământului.

De cele mai multe ori, este nevoie de aproximativ una sau două săptămâni până când modificările produse la altitudine pot influența vremea de la sol. Intervalul explică de ce meteorologii urmăresc evoluția fenomenului pentru a estima posibilele episoade de răcire din Europa.

Cauzele care au determinat slăbirea atât de timpurie a vortexului polar nu sunt încă stabilite cu certitudine. Oamenii de știință analizează mai mulți factori care ar putea contribui la această evoluție neobișnuită.

Una dintre ipotezele luate în calcul vizează fenomenul El Niño, caracterizat prin încălzirea anormală a apelor de suprafață din Oceanul Pacific. Acesta poate influența circulația atmosferică la scară largă și poate contribui la modificarea tiparelor meteorologice.

Serviciul meteorologic britanic consideră că ar putea exista o legătură între El Niño și evoluția vortexului polar. Totuși, fenomenul climatic din Pacific nu pare să ofere, singur, o explicație completă pentru schimbarea observată în noiembrie.

O altă posibilă cauză este reprezentată de temperaturile neobișnuit de ridicate ale apei din zonele situate la nord de Scandinavia și în vestul Rusiei. Potrivit Reuters, în aceste regiuni s-a produs topirea unei părți din stratul de gheață.

Pe măsură ce suprafața acoperită de gheață se reduce, oceanul poate elibera mai multă căldură în atmosferă. Acest schimb de energie poate influența condițiile atmosferice din regiunile arctice și poate contribui la modificarea circulației aerului deasupra Polului Nord.

Slăbirea vortexului polar nu înseamnă automat că întregul continent va avea parte de o iarnă extrem de geroasă. Evoluțiile meteorologice din anii anteriori arată că efectele diferă de la o regiune la alta.

În aproximativ două treimi dintre cazurile analizate, după slăbirea vortexului polar au urmat condiții mai reci și mai uscate în nordul și nord-vestul Europei. Unul dintre exemplele cunoscute este anul 2018, când fenomenul supranumit „Bestia din Est” a favorizat pătrunderea aerului foarte rece în centrul și vestul continentului.

Pentru următoarea perioadă, simulările Severe Weather Europe indică temperaturi sub valorile obișnuite în mare parte din Europa. Prognozele pentru sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie arată, de asemenea, posibilitatea unor ninsori mai consistente în centrul și sud-estul continentului.

Totuși, intensitatea frigului ar putea fi diferită față de episoadele din mijlocul iernii. În această perioadă, aerul arctic nu a ajuns încă la nivelurile de răcire caracteristice lunilor ianuarie și februarie.

Din acest motiv, eventualele pătrunderi de aer rece ar putea aduce temperaturi mai puțin scăzute decât cele întâlnite în a doua parte a sezonului rece. Meteorologii atrag atenția și asupra posibilității ca slăbirea vortexului polar să se repete mai târziu în această iarnă.