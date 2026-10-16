Prognoza meteo 16 octombrie. Vine un val de aer rece peste România! Unde lovește frigul și unde va ninge

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru vineri, 16 octombrie. Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 și 18 grade Celsius și minime care vor coborî până la -1 grad în anumite zone.

Potrivit prognozei ANM, regimul termic va fi caracterizat de valori mai scăzute decât cele normale pentru data din calendar. Cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi slabe cantitativ, cu acumulări de apă cuprinse, în general, între 2 și 8 l/mp.

Ploile slabe vor apărea în mai multe regiuni ale țării, iar la munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste zone, stratul de zăpadă nou-depus va măsura, în general, între 2 și 5 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, unde rafalele vor atinge, în general, 40–45 km/h. În plus, în diminețile și nopțile următoare, ceața își va face apariția pe alocuri, mai ales în vestul și sudul țării. În nordul Olteniei sunt prognozate temperaturi negative, care vor favoriza formarea brumei.

Ploile vor afecta zona montană și, local, regiunile Oltenia, Muntenia, Moldova, Maramureș și Transilvania. În Banat și Crișana, precipitațiile vor apărea izolat, în timp ce în Dobrogea sunt posibile ploi pe arii restrânse.

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste zone montane se va depune un strat nou de zăpadă, cu grosimi cuprinse, în general, între 2 și 5 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în cursul zilei va avea intensificări temporare în Moldova, precum și local în Dobrogea și în Bărăgan. Vitezele la rafală vor ajunge, în general, la 40–45 km/h.

Temperaturile maxime vor varia de la 9 grade Celsius în estul Transilvaniei până la 18 grade în sud-vestul Olteniei. Pe timpul nopții, valorile minime se vor situa între -1 grad în nordul Olteniei și 10 grade pe litoral. În zona nordică a Olteniei, temperaturile scăzute vor favoriza apariția brumei.

Ceața va fi prezentă pe alocuri în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții, cu precădere în vestul și sudul țării. Acest fenomen va apărea pe fondul condițiilor meteorologice specifice perioadei.

În Capitală, vineri, 16 octombrie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar în cursul zilei sunt posibile ploi slabe, cu o cantitate de apă estimată între 1 și 4 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante menționate în prognoza pentru București. Temperaturile se vor menține la valori specifice unei perioade reci, cu o maximă cuprinsă între 15 și 16 grade Celsius.

Pe timpul nopții, temperatura minimă va coborî până la valori cuprinse între 3 și 5 grade Celsius. Spre dimineață, vor exista condiții de formare a ceții, fenomen care poate apărea local în zona Capitalei.

La munte, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe vor aduce cantități de apă cuprinse, în general, între 2 și 8 l/mp.

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă cu o grosime de aproximativ 2–5 centimetri, potrivit estimărilor meteorologilor.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și ale Carpaților de Curbură. Condițiile meteorologice vor favoriza astfel apariția precipitațiilor specifice sezonului rece la altitudini mari.