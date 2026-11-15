Pensionarea pentru limită de vârstă. Obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de îndeplinire a unor cerințe referitoare la vârsta solicitantului, cât și la perioada de contribuție la sistemul public de pensii. Potrivit Legii nr. 360/2023, cele două condiții trebuie îndeplinite simultan la datele depunerii cererii de pensie, respectiv atingerea vârstei standard și realizarea stagiului minim de cotizare.

Persoanele asigurate care îndeplinesc criteriile legale pentru pensie au posibilitatea de a alege între încasările pensiei pentru limita de vârstă și continuarea activității profesionale. A doua variantă este permisă cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Regulile generale stabilesc o vârstă standard de pensie de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui prag se face însă progresiv, potrivit calendarului de creștere prevăzut în anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023. Prin urmare, pentru stabilirea datei exacte la care o persoană poate solicita pensia trebuie luată în considerare și prevederile referitoare la eșalonarea vârstelor de pensie.

În ceea ce a găsit vechimea necesară, stagiul minim de cotizare este de 15 ani pentru ambele categorii de asigurați. Stagiul complet de cotizare ajunge la 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, și este atins treptat, conform acelorași prevederi din anexa nr. 5.

Pentru calcularea stagiului minim și a celui complet de cotizare contributiv este luată în considerare și perioada în care persoana a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului, dacă acesta a fost acordat cu 1 ianuarie 2006.

Calendarul de creștere a vârstei standard de pensie și a stagiului complet de cotizare prevede următoarele repere pentru femei și bărbați:

Perioada ianuarie 2025 – ianuarie 2030

Femei: vârsta standard de pensionare crește de la 62 de ani și 4 luni la 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare ajunge de la 32 de ani și 10 luni la 35 de ani. Stagiul minim este de 15 ani.

Bărbați: vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare crește de la 30 la 35 de ani. Stagiul minim rămâne de 15 ani.

Perioada ianuarie 2030 – 2035

Femei: vârsta standard de pensie crește de la 63 la 65 de ani. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, iar cel minim este de 15 ani.

Bărbați: vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, iar stagiul minim este de 15 ani.

Aceste etape sunt potrivite în calendarul legislativ de egalizare a condițiilor de pensionare, astfel încât fiecare persoană poate solicita drepturi de stabilitate în funcție de categorie de vârstă și de perioadă de contribuție.

Legea pensiilor prevede posibilitatea reducerii vârstei standard de pensie pentru femeile care au născut și au crescut copii până la împlinirea vârstei de 16 ani. Facilitatea se acordă dacă este realizat stagiul de cotizare contributiv prevăzut de lege. Reducerea este de șase luni pentru fiecare copil, putând ajunge la maximum trei ani și șase luni pentru femeile care au șapte sau mai mulți copii.

Pentru acordarea acestei facilități, solicitantele trebuie să prezinte certificate de naștere ale copiilor și o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că i-au crescut până la vârsta de 16 ani.

Aceleași drepturi sunt bune și pentru femeile care au adoptat copii și i-au crescut pentru o viață de cel puțin 13 ani. În această situație, condițiile se dovedesc prin certificatele de naștere ale copiilor sau prin hotărârea judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, alături de declarația pe propria răspundere privind perioada în care au fost crescuți copiii.

Legea nr. 360/2023 reglementează și situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă pentru persoanele care au grijă de a realiza stagiul complet de cotizare contributiv. potrivit art. 48, reducerea se acordă în funcție de condițiile în care să desfășurat activitatea profesională.

Astfel, persoanele care au lucrat în condiții deosebite de muncă pot beneficia de diminuarea vârstei standard de pensie potrivit tabelului nr. 1. Pentru cei care care au desfășurat activitatea în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, se aplică tabelului nr. 2. Aceeași reglementare îi vizează asigurarea asigurării care au lucrat în locurile de muncă încadrate în condiții speciale potrivit legislației anterioare în vigoare în vigoare a actualei legi, precum și pe cei care au grijă de desfășurarea activității în condițiile speciale specificate la art. 28 alin. (1).

Articolele 48-55 din Legea nr. 360/2023 stabilesc și alte categorii profesionale sau situații personale pentru care sunt excepții ale regulilor generale privind vârsta de pensie. Printre acestea se numără asigurații care au lucrat în condiții speciale în unități miniere, precum și persoane care au îngrijire au desfășurat activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare în zonele I și II de expunere la radiații.

O altă categorie care poate beneficia de reducere a vârstei standard de pensie este reprezentată de persoane care au realizat stagiul de cotizare contributiv în condițiile de handicap. Reducerea se stabilește în funcție de gradul de handicap și de condițiile prevăzute de legislație.

Pentru acordarea acestui drept este necesar un certificat de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate permanentă, eliberat potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul persoanelor cu deficiență vizuală gravă, legea prevede posibilitatea de a obține pensii pentru limita de vârstă indiferent de vârstă atinsă. Condiția este realizarea, în aceste împrejurări, a unui stagiu de cotizare contributiv de cel puțin sau treime din stagiul complet de cotizare.

Reducerea vârstei de pensionare este prevăzută și pentru asigurarea care au suferit perioade de private de libertate, deportare în străinătate după date de 23 august 1944 și/sau prizonierat. Aceștia pot beneficia de o diminuare cu șase luni a vârstei standard pentru fiecare an petrecut în asemenea situații, cu condiția să fi realizat stagiul complet de cotizare. Facilitatea se aplică persoanelor care li s-au recunoscut drepturile referitoare la vechimea muncii potrivit art. 1 alin. (1) lit. a), b) și c), precum și alin. (2) din Decret-lege nr. 118/1990, republicat.

Dosarul de pensie trebuie să cuprindă documentele care atestă identitatea solicitantului, vechimea în muncă, perioadele de contribuție și, după caz, condiții speciale în care a fost desfășurată activitatea profesională.

Lista documentelor necesare pentru pregătirea pensiei pentru limită de vârstă include:

Cererea tip pentru a crea la pensie pentru limita de vârstă;Carnetul de muncă, în original;

Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original;

Alte documente de lege care dovedesc vechimea în muncă sau vechimea în serviciu;

Actele de stare civilă ale solicitantului: buletinul sau cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în original;

Livretul militar, în original;

Diploma de absolvire a învățământului universitar, în original, însoțită de adeverință din care să rezulte durata normală a studiilor, perioada acestora și faptul că au fost urmate la zi;

Adeverință privind sporurile cu caracter permanent, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv ori individual de muncă, în original;

Adeverința care atestă desfășurarea activității în condiții deosebite, speciale și/sau alte condiții, în original;

Procura specială, în original, dacă dosarul este depus prin mandatar;

Adeverința care atestă perioadele de activitate realizate după 1 ianuarie 2011, în original.

Documentele prezentate trebuie să permită verificarea perioadelor de activitate și a elementelor care pot influența stabilitatea cuantumului pensiei.

Stagiile de cotizare pot fi demonstrate prin carnetul de muncă și sau prin adeverințe eliberate potrivit legii de angajatorul la care a lucrat solicitant. Dacă angajatorul nu mai există, documentele pot fi obținute de la instituția sau întitatea care a preluat arhiva acestuia.

Pentru perioadele anterioare date de 1 aprilie 2001, în care activitatea a fost desfășurată în locuri de muncă încadrate în grupa I sau grupa a II-a, dovada se face prin adeverințe întocmite după modelul prevăzut de lege.

Aceste documente trebuie să emită exclusiv pe baza evidențelor și a înscrisurilor verificabile păstrate de angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor. Completarea tuturor rubricilor asigurați în modelul legal este obligatoriu pentru ca adeverința să poată fi valorificată la stabilitatea drepturilor de pensie.

Angajatorii și ceilalți deținători legali de arhive au obligația de a elibera adeverințe solicitate în cel mult 30 de zile de înregistrarea cererii. Eliberarea acestora trebuie făcută fără perceperea unor taxe sau comisioane.

Sporurile cu caracter permanent care pot fi luate în calcul la stabilitatea sau recalcularea pensiilor trebuie să prindă documente care să conțină informațiile necesare verificării drepturilor salariale acordate.

Adeverințele trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

Denumirea angajatorului;

Datele de identificare ale persoanelor pentru care se eliberează documentul;

Perioada în care a fost desfășurată activitatea, cu menționarea datei de început și a celei de încetare;

Funcția, meseria sau specialitatea exercitată;

Denumirea sporurilor acordate, procentul sau suma aferenta;

Perioada în care persoana a beneficiat de sport și temeiul legal sau contractual al acordării acestuia.

Responsabilitatea pentru informațiile înscrise în aceste documente revine angajatorilor și celorlalți deținători de arhive. Aceștia răspund direct pentru legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor și informațiilor furnizate, pe baza documentelor pe care le dețin, în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie.

În cazul absolvirii unor cursuri universitare la forma de învățământ de zi, dovada studiilor și a duratei normale de școlarizare se face prin diploma de absolvire, însoțită de foaia matricolă sau de adeverință eliberată de instituția de învățământ.

Documentul trebuie să precizeze forma de învățământ urmată, durata normală a studiilor și perioada în care acestea au fost efectuate, informații necesare pentru verificarea perioadelor de studii care poate fi valorificată potrivit prevederilor legale.