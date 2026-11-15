Ce se întâmplă cu contribuțiile plătite de românii care nu mai apucă pensia. Legea stabilește cine poate primi bani

Persoanele care își pierd soțul sau unul dintre părinți nainte de pensionarea acestuia pot beneficia de pensie de urmaș. Acest drept este acordat în condițiile prevăzute de legislația din România. Legea nr. 360/2023 permite acordarea pensiei de urmaș chiar dacă persoana decedată nu a fost pensionară. În noiembrie 2026, acordarea acestui drept depinde de situația familială, vârsta beneficiarilor și îndeplinirea condițiilor legale.

Pensia de urmaș reprezintă un drept acordat membrilor de familie eligibili ai unei persoane decedate, inclusiv atunci când aceasta nu ajunsese la vârsta de pensionare, dar îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru stabilirea unor drepturi de pensie.

Potrivit articolului 73 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, beneficiarii pot fi copiii și soțul supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Astfel, faptul că persoana decedată nu încasase efectiv o pensie nu exclude posibilitatea acordării drepturilor către membrii familiei. Sunt relevante perioadele de cotizare realizate și situația individuală a persoanei la data decesului.

De exemplu, dacă un bărbat decedează la 52 de ani, după o activitate profesională de 25 de ani, soția și copiii acestuia pot beneficia de pensie de urmaș, cu respectarea condițiilor aplicabile fiecărei categorii.

Casa teritorială de pensii verifică documentele privind activitatea profesională, stagiul de cotizare și drepturile care ar fi putut fi stabilite pentru persoana decedată.

În situația în care decesul survine înainte de îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, articolul 79 prevede utilizarea pensiei de invaliditate de gradul I la care persoana decedată ar fi avut dreptul ca bază pentru calcularea pensiei de urmaș.

Acordarea pensiei de urmaș soțului supraviețuitor depinde, în principal, de vârsta acestuia și de durata căsătoriei, legislația stabilind atât situațiile în care dreptul este permanent, cât și cazurile în care poate fi acordat temporar.

Potrivit articolului 75 din Legea nr. 360/2023, soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș pe tot parcursul vieții. Dreptul se acordă de la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

Pensia de urmaș poate fi acordată și dacă mariajul a durat între 10 și 15 ani. În acest caz, cuantumul este redus cu 0,5% pentru fiecare lună care lipsește până la împlinirea celor 15 ani.

În cazul unei căsătorii de 12 ani, diferența față de pragul legal este de 36 de luni. Prin aplicarea procentului de reducere, pensia de urmaș este diminuată cu 18%.

Legea reglementează și situații în care soțul supraviețuitor poate primi pensie înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Acestea includ cazurile în care beneficiarul are invaliditate de gradul I sau II, iar căsătoria a durat cel puțin un an, precum și situațiile în care decesul a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională, indiferent de durata căsătoriei.

Pensia de urmaș poate fi acordată și pentru șase luni de la deces, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. De acest drept poate beneficia și soțul supraviețuitor care îngrijește copii cu vârsta de până la șapte ani. În această situație, pensia poate fi acordată până când ultimul copil împlinește șapte ani.

Pentru aceste cazuri, legea stabilește și condiții privind veniturile obținute de persoana care solicită pensia.

Copiii persoanei decedate pot beneficia de pensie de urmaș, potrivit articolului 74 din Legea nr. 360/2023. Dreptul poate fi acordat chiar dacă părintele nu ajunsese la vârsta pensionării. Totuși, trebuie îndeplinite condițiile legale privind drepturile de pensie ale persoanei decedate.

Copiii cu vârsta sub 16 ani pot primi pensie de urmaș până la împlinirea acestei vârste.

Dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ recunoscută de lege, plata pensiei poate continua. Dreptul se menține până la finalizarea studiilor, fără depășirea vârstei de 26 de ani.

De exemplu, un student de 20 de ani poate primi pensie de urmaș după decesul unui părinte. Acordarea acestui drept depinde de îndeplinirea condițiilor legale.

Reguli speciale se aplică persoanelor care au devenit invalide în perioada în care aveau dreptul la pensie de urmaș. Este vorba despre perioada în care beneficiau de acest drept în baza vârstei sau a continuării studiilor. În aceste cazuri, pensia poate fi plătită pe întreaga durată a invalidității, conform legii.

Cuantumul pensiei de urmaș este determinat în funcție de numărul beneficiarilor care îndeplinesc condițiile legale, procentele fiind aplicate asupra bazei de calcul stabilite pentru persoana decedată.

Conform articolului 79 din Legea nr. 360/2023, procentele utilizate sunt următoarele:

50% din baza de calcul pentru un singur urmaș;

75% pentru doi urmași;

100% pentru trei sau mai mulți urmași.

De exemplu, dacă baza de calcul stabilită pentru persoana decedată este de 3.000 de lei, un singur beneficiar eligibil poate primi o pensie lunară de 1.500 de lei.

Dacă există doi urmași care îndeplinesc condițiile legale, suma totală este de 2.250 de lei, ceea ce înseamnă câte 1.125 de lei pentru fiecare beneficiar.

Pentru trei urmași, valoarea totală ajunge la 3.000 de lei, corespunzătoare procentului de 100% din baza de calcul.

Aceste sume reprezintă exemple de calcul. Pensia efectivă este stabilită de casa teritorială de pensii, în funcție de situația persoanei decedate și de numărul beneficiarilor îndreptățiți.

Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea pensiei de urmaș trebuie să solicite stabilirea drepturilor prin depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii competentă.

Dosarul trebuie să conțină certificatul de deces, documentele de stare civilă care dovedesc legătura de familie și actele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie.

În funcție de situația solicitantului, pot fi necesare certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor, adeverințe care confirmă continuarea studiilor sau documente privind activitatea profesională și perioadele de cotizare ale persoanei decedate.

Pentru beneficiarii care solicită pensia în baza unor situații speciale, pot fi necesare și documente medicale ori alte acte justificative corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege.

În cazul în care soțul supraviețuitor beneficiază deja de o pensie proprie, legislația permite alegerea pensiei mai avantajoase, fără cumularea automată a celor două drepturi.

Anii de activitate și contribuțiile persoanei decedate sunt utilizați, în condițiile legii, pentru determinarea drepturilor de pensie ale urmașilor eligibili. Aceștia nu reprezintă însă un sold de bani care poate fi retras automat de moștenitori, pensia de urmaș fiind o prestație distinctă, acordată potrivit regulilor sistemului public de pensii.