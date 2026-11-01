Pensiile calculate greșit vor fi corectate, iar pensionarii își vor primi banii retroactiv. Florin Manole: Sunt sigur că sunt greșeli acolo

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că pensiile calculate greșit vor fi corectate, iar beneficiarii vor primi retroactiv diferențele de bani care li se cuvin. Oficialul a recunoscut că o comunicare superficială a provocat îngrijorare în rândul pensionarilor și a anunțat că noua conducere a Casei Naționale de Pensii Publice trebuie să clarifice situația până la mijlocul săptămânii viitoare.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat, într-un interviu acordat Antena 3, că informațiile privind recalcularea eronată a pensiilor au fost comunicate într-un mod care a provocat panică. El a precizat că verificările au pornit de la un eșantion de dosare, iar rezultatele au fost ulterior extrapolate, ceea ce nu înseamnă că milioane de pensii au fost calculate greșit.

Oficialul a subliniat că toate erorile identificate trebuie verificate și corectate, iar pensionarii trebuie informați cu privire la situația reală. În acest context, noua președintă a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) trebuie să prezinte public clarificări până la mijlocul săptămânii viitoare.

„În primul rând, a fost o majoră greșeală de comunicare și faptul de a fi fost superficial l-a făcut pe președintele Casei de Pensii nu doar să plece, dar și să transmită mesajul ăsta greșit în rândul pensionarilor. Deci metodologia a fost că s-a evaluat un eșantion și s-au găsit niște probleme, după care s-a făcut o extrapolare. Noi, în primul rând, trebuie să căutăm toate greșelile și le vom căuta și să le corectăm, dar trebuie să le și spunem pensionarilor că nu este vorba de milioane de pensii greșite, nici în plus, nici în minus, că au fost două categorii de greșeli semnalate. Sunt sigur că sunt niște greșeli acolo. Noua președintă, care este și foarte profesionistă, până la mijlocul săptămânii viitoare, trebuie să explice public clar care e stuația reală. I-am și spus asta, am avut această discuție și se va pregăti și va avea o ieșire publică care să clarifice, pentru că, într-adevăr, pensionarii sunt alertați și e dreptul lor să se îngrijoreze, că e vorba despre veniturile lor”, a declarat Manole duminică, 1 noiembrie.

Un raport al Curții de Conturi, făcut public în septembrie, a semnalat nereguli importante în sistemul public de pensii. Potrivit documentului, aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost recalculate în mod eronat, existând suspiciuni că, pentru tot atâția beneficiari, ar fi fost acordat un punctaj mai mic decât cel cuvenit.

Raportul a semnalat și situații în care indemnizațiile au continuat să fie plătite unor persoane decedate, precum și cazuri în care pensiile de urmaș au fost acordate unor beneficiari care nu mai îndeplineau condițiile legale.

Verificarea financiară a fost realizată în perioada 18 august 2025 – 27 februarie 2026 și a vizat activitatea aferentă anului 2024. La finalul misiunii de audit, inspectorii au identificat „deficiențe cu influențe semnificative și generalizate” în situațiile financiare ale Casei Naționale de Pensii Publice.

Printre problemele constatate s-au numărat și nereguli privind acordarea sporului de confidențialitate angajaților CNPP, majorarea salariilor și continuarea plăților pentru funcții care ar fi trebuit desființate.

Auditorii au concluzionat că recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 360/2023 a fost efectuată greșit în anumite situații. Una dintre cauzele indicate a fost funcționarea necorespunzătoare a sistemului informatic utilizat de CNPP pentru gestionarea dosarelor și recalcularea drepturilor de pensie.

Casa Națională de Pensii Publice a contestat interpretarea potrivit căreia 2,2 milioane de pensii ar fi fost confirmate individual ca fiind calculate greșit. Instituția a explicat că această cifră rezultă din extrapolarea statistică a unor constatări făcute pe un eșantion de dosare.

„O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit”, a precizat CNPP.

Instituția a anunțat că situațiile punctuale identificate de auditorii Curții de Conturi vor fi analizate, iar eventualele diferențe confirmate vor fi soluționate potrivit legii. Măsurile pot include recuperarea sumelor plătite necuvenit, dar și acordarea banilor care li se cuvin pensionarilor care au primit mai puțin decât aveau dreptul.

După publicarea raportului Curții de Conturi, Nicolae Giugea, fostul președinte al CNPP, a fost contactat de Antena 3 pentru a comenta suspiciunile privind recalcularea pensiilor.

Întrebat despre posibilitatea ca aproximativ 2,2 milioane de pensionari să fi primit un punctaj mai mic decât cel cuvenit, acesta a contestat cifra prezentată și a cerut dovezi concrete.

„Date concrete, nu probabilități și extrapolări”, a solicitat Nicolae Giugea.

În aceeași discuție, fostul șef al Casei de Pensii a fost întrebat ce se va întâmpla dacă unii pensionari au primit mai puțini bani decât li se cuveneau.

Răspunsul său a fost unul bizar: „Dacă vreți să ne auzim bine, mâine, vă stau la dispoziție, dacă nu, salutare și-un praz verde!”.

Nicolae Giugea a fost înlocuit la conducerea Casei Naționale de Pensii Publice cu Vasilica-Valentina Robu. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial, după ce fostul șef al instituției, susținut de PNL, a demisionat în contextul intrării partidului în opoziție.

Vasilica-Valentina Robu nu are carnet de partid și este considerată o tehnocrată, însă surse ale postului susțin că aceasta ar beneficia de sprijinul PSD.

Noua conducere trebuie să clarifice amploarea reală a erorilor semnalate de Curtea de Conturi și să prezinte public situația până la mijlocul săptămânii viitoare, conform solicitării ministrului Muncii, Florin Manole.