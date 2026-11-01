Schimbare majoră pentru șoferii din România. Polițiștii ar putea verifica actele direct în sistem

Șoferii din România ar putea să nu mai fie amendați dacă uită acasă permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare al mașinii. Un proiect de lege care modifică actualele prevederi ale Codului rutier propune ca polițiștii să poată verifica documentele direct în bazele de date oficiale. Inițiativa a fost adoptată de Senat și a primit aviz favorabil în Comisia pentru transporturi din Camera Deputaților, urmând să fie supusă votului final.

O modificare importantă a Codului rutier ar putea elimina amenzile aplicate conducătorilor auto care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare în momentul unui control rutier.

Proiectul legislativ prevede că obligația prezentării documentelor poate fi considerată îndeplinită dacă polițistul rutier reușește să verifice informațiile necesare prin accesarea bazelor de date oficiale.

Astfel, șoferii care dețin documente valabile, dar le-au uitat acasă, ar putea evita sancțiunile în cazul în care autoritățile pot confirma electronic dreptul de a conduce și înmatricularea vehiculului.

Inițiativa urmărește modificarea articolului 35 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

În prezent, Codul rutier prevede că participanții la trafic trebuie să înmâneze polițistului, la cerere, documentul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau alte documente prevăzute de legislație.

Neprezentarea documentelor solicitate poate atrage o sancțiune din clasa a III-a, respectiv între șase și opt puncte-amendă.

La valoarea punctului-amendă utilizată în prezent, sancțiunea este cuprinsă între 1.297,50 și 1.730 de lei.

Dacă noua reglementare va intra în vigoare, șoferii nu ar mai putea fi sancționați pentru simpla lipsă a documentelor fizice, atât timp cât datele acestora pot fi verificate electronic.

Modificarea nu ar elimina însă obligația de a avea un permis de conducere valabil și de a circula cu un vehicul înmatriculat conform legii.

Proiectul propune utilizarea bazelor de date oficiale pentru verificarea informațiilor despre conducătorul auto și autovehicul.

Un mecanism similar este utilizat deja pentru verificarea existenței unei asigurări RCA valabile, fără ca șoferul să fie obligat să prezinte documentul în format tipărit.

În cazul permisului de conducere și al certificatului de înmatriculare, verificarea electronică ar permite confirmarea informațiilor necesare în timpul controlului rutier.

Totuși, aplicarea acestei prevederi ar depinde de posibilitatea efectivă a polițistului de a accesa bazele de date și de a verifica documentele.

Proiectul nu prevede, prin această modificare, introducerea automată a permisului de conducere și a talonului în format digital pe telefonul mobil.

Inițiativa legislativă a fost adoptată de Senat la 23 iunie 2026 și a primit ulterior aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, în Comisia pentru transporturi din Camera Deputaților.

Camera Deputaților este forul decizional, astfel că proiectul trebuie să fie adoptat și în plen înainte de a fi trimis spre promulgare.

Pentru ca noile prevederi să devină aplicabile, este necesară finalizarea procedurii legislative și publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Până la intrarea în vigoare a unei eventuale modificări, șoferii trebuie să respecte obligațiile actuale și să prezinte documentele solicitate de polițiști la controlul rutier.