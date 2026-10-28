Sistemul TollRo pentru camioane ar putea fi modificat de Parlament. Ce schimbări sunt propuse

Sistemul TollRo, prin care camioanele sunt taxate pe drumurile din România în funcție de distanța parcursă și de norma de poluare, ar putea suferi modificări legislative după solicitările transportatorilor. Comisia pentru transporturi și infrastructură din Senat a avizat favorabil, cu amendamente, un proiect de lege care vizează schimbarea mai multor reguli privind facturarea și plata taxelor rutiere.

Raportul a fost adoptat la 27 octombrie 2026, pentru propunerea legislativă L579/2026, care modifică Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Inițiativa are la bază informații și observații furnizate de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTR).

Printre măsurile propuse se numără reducerea de la 2.000 de lei la 500 de lei a sumei fixe aplicate atunci când distanța parcursă nu poate fi determinată, facturarea de două ori pe lună și modificarea intervalului de aplicare a sumei fixe. Proiectul prevede și reguli pentru perioadele în care sistemul de taxare nu funcționează, precum și posibilitatea achitării tichetelor de rută prin distribuitori autorizați.

Mai trebuie menționat faptul că inițiatorii proiectului sunt senatorii PSD Robert-Marius Cazanciuc și Liviu-Lucian Mazilu. Documentul a fost înregistrat la Senat la 30 septembrie 2026, iar propunerea legislativă a fost analizată de Comisia pentru transporturi și infrastructură în ședința din 27 octombrie.

Potrivit raportului, proiectul urmărește modificarea alineatului (14) al articolului 19 din Legea nr. 226/2023, inclusiv în ceea ce privește termenul de plată a sumelor comunicate deținătorilor de vehicule prin notificări. Documentul comisiei descrie obiectul inițiativei și etapele parcurse în procedura parlamentară.

„În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, prin adresa nr. L579 din data de 30.09.2026, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea alineatului (14) al articolului 19 din Legea nr.226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din Romănia, precum și pentru instituirea unor măsuri privind plata şi aplicarea unor sancţiuni prevăzute de Legea nr.226/2023. Inițiatori: Cazanciuc Robert-Marius, senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian, senator PSD.

Propunerea legislativă are ca object de reglementare modificarea art. 19 aljn. (14) din Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rejeaua de drumuri naţionale din România, în sensul stab ilirii unui termen de maxim 30 de zile de la primirea scrisorii de informare prin care deţinătorul vehiculului este notificat referitor la obligaţia de achitare a ToIIRo datorat, precum şi a cheltuielilor administrative generate de notificare.

Dezbaterea propunerii legislative a avut loc în şedinţa din data de 27.10.2026, care s-a desfăşurat la sediul Senatului. Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport de admitere cu amendamente admise.

În cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost adoptate şi se regăsesc în Anexa 1, ce face parte integrant ă din prezentul raport. Comisia pentru transporturi şi infrastructură supune spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise şi propunerea legislativă.

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituție. Potrivit art.75 alin.(1) din Constitusia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Senatul este primă Cameră sesizată”, se arată în avizul Comisiei de transporturi și infrastructură din Senat.

Amendamentele propuse vizează, în primul rând, modul de facturare a tarifelor rutiere. În locul emiterii unui număr mare de facturi zilnice, se propune facturarea de două ori pe lună, măsură care ar modifica frecvența documentelor de plată pentru transportatori.

O altă modificare se referă la suma fixă aplicată în situațiile în care distanța parcursă nu poate fi determinată. Potrivit propunerii, valoarea acesteia ar urma să scadă de la 2.000 de lei la 500 de lei.

Proiectul prevede și modificarea intervalului de aplicare a sumei fixe. Astfel, aceasta ar urma să fie aplicată o singură dată la 24 de ore, în loc de 12 ore, conform schimbărilor propuse în documentul legislativ.

Aceste măsuri fac parte din setul de amendamente înaintate plenului Senatului după ce Comisia pentru transporturi și infrastructură a adoptat raportul favorabil.

Un alt punct al propunerilor privește situațiile în care sistemul TollRo înregistrează defecțiuni care durează mai mult de 12 ore. Pentru asemenea intervale, proiectul prevede ca vehiculele să nu fie considerate neplătitoare, iar tariful aferent să fie calculat ulterior, fără costuri suplimentare.

Modificarea vizează modul de stabilire a obligațiilor de plată atunci când funcționarea sistemului este afectată pentru o perioadă îndelungată. Prevederea este inclusă în lista amendamentelor prezentate pentru modificarea regulilor de aplicare a taxării rutiere.

O altă propunere permite achitarea tichetelor de rută prin distribuitori autorizați, inclusiv pe baza unor termene comerciale de plată. Această modificare ar introduce posibilitatea utilizării unor condiții comerciale pentru achitarea tarifelor.

Lista amendamentelor include și stabilirea unui termen de 30 de zile pentru plata sumelor comunicate prin notificările prevăzute de proiect. Măsura este legată de obligația de achitare a tarifului TollRo datorat și a cheltuielilor administrative generate de notificare.

Propunerea legislativă vizează, astfel, mai multe componente ale sistemului de taxare a camioanelor: frecvența facturării, valoarea sumei fixe aplicate atunci când distanța nu poate fi determinată, intervalul de aplicare a acesteia, tratamentul perioadelor cu defecțiuni tehnice și modalitățile de plată a tichetelor de rută.

La 27 octombrie 2026, Comisia pentru transporturi și infrastructură din Senat a decis, cu majoritate de voturi, adoptarea raportului de admitere cu amendamente admise. Propunerea legislativă urmează să fie supusă dezbaterii și adoptării plenului Senatului, acesta fiind prima Cameră sesizată, potrivit newsweek.ro.