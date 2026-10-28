Se schimbă calculele pentru clienții Hidroelectrica. Cât costă un kWh în cele două oferte

Hidroelectrica își diversifică opțiunile disponibile pentru gospodăriile care vor să își schimbe furnizorul de electricitate. Compania propune acum două variante de contractare, cu tarife apropiate, dar cu prevederi comerciale care nu oferă aceleași condiții pe termen lung.

Situația marchează o schimbare față de oferta obișnuită de până acum, când consumatorii aveau la dispoziție o singură opțiune standard, la care se adăuga separat produsul bazat pe tarif dinamic. Cele două variante actuale sunt destinate în special persoanelor care intenționează să renunțe la actualul furnizor și să devină clienți Hidroelectrica.

Cele două produse comerciale sunt Viitor Hidro și Hidrofix. Deși diferențele dintre ele par reduse la prima vedere, documentele comerciale indică o distincție importantă în ceea ce privește perioada pentru care prețul energiei este garantat.

Potrivit valorilor prezentate în oferte, prețul energiei active, care include componenta Tg aferentă introducerii energiei în rețea, este de 0,518 lei/kWh pentru oferta Viitor Hidro. Pentru un consumator casnic din București, prețul final, care include tarifele de rețea și taxele aplicabile, ajunge la 1,187 lei/kWh.

În cazul celei de-a doua variante, Hidrofix, prețul energiei active cu Tg inclus este de 0,553 lei/kWh. Diferența față de Viitor Hidro este de 0,035 lei/kWh, iar prețul final estimat pentru un client din București ajunge la 1,23 lei/kWh.

Analiza condițiilor comerciale arată că oferta Hidrofix, care are un preț mai mare, include o garanție privind menținerea prețului contractual timp de un an. Această prevedere nu apare în aceeași formă în oferta Viitor Hidro, unde prețul este mai mic.

Diferența este relevantă pentru consumatorii care doresc să știe dacă tariful stabilit la semnarea contractului va rămâne neschimbat pe parcursul următoarelor 12 luni. În cazul Hidrofix, clientul plătește suplimentar pentru această garanție, în timp ce oferta Viitor Hidro nu prevede aceeași perioadă de protecție a prețului. Condițiile referitoare la eventualele modificări ulterioare sunt precizate în documentele comerciale ale companiei.

„Condițiile comerciale și/sau de preț vor putea fi modificate de către Furnizor, ulterior expirării perioadei de garantare a prețului, fără a mai fi necesară semnarea unui act adițional în acest sens. Modificarea condițiilor comerciale și/sau de preț va fi notificată Clientului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată”, se arată în oferta Hidrofix.

În cazul ofertei Viitor Hidro, prevederile sunt formulate astfel:

„Condițiile comerciale și/sau de preț vor putea fi modificate de către Furnizor, fără a mai fi necesară semnarea unui act adițional în acest sens. Modificarea condițiilor comerciale și/sau de preț va fi notificată Clientului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată”.

Prin urmare, consumatorii care aleg Hidrofix beneficiază de garanția menținerii prețului timp de un an, în schimbul unui tarif mai ridicat. În cazul Viitor Hidro, prețul inițial este mai mic, însă condițiile comerciale permit modificarea prețului, cu notificarea clientului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea schimbării.

Diferența dintre cele două variante apare într-o perioadă în care evoluția pieței de energie și condițiile de producție pot influența costurile furnizorilor. Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România într-un an hidrologic obișnuit, însă activitatea sa depinde de disponibilitatea resurselor de apă, iar scăderea debitului Dunării poate afecta producția hidroenergetică.

În același timp, compania și-a extins semnificativ activitatea de furnizare, în special pe segmentul clienților casnici. Pentru a acoperi consumul portofoliului propriu, Hidroelectrica achiziționează de mai multă vreme și energie de pe piață, unde prețurile se află în creștere.

Această evoluție comercială este reflectată și de structura vânzărilor din prima jumătate a anului 2026, perioadă caracterizată de o hidraulicitate bună. Compania a vândut 4,27 TWh de energie către propriii clienți, comparativ cu 3,4 TWh pe piața angro, potrivit economica.net.

În raportul aferent primului semestru din 2026, compania a explicat direcția activității sale comerciale și ponderea mai redusă a anumitor vânzări angro.

„În contextul strategiei companiei de consolidare si dezvoltare a activitatii de furnizare, in semestrul I al anului 2026 activitatea comerciala a fost orientata cu precadere catre sustinerea si consolidarea segmentului de furnizare. In acest context, activitatea de vanzare angro pe pietele administrate de OPCOM si BRM, cu exceptia vanzarilor realizate pe PZU si PI, a avut o pondere mai redusa in ansamblul activitatii comerciale, reflectand prioritatile strategice ale companiei pentru aceasta perioada”, se arată în raportul companiei.

Datele indică orientarea Hidroelectrica către susținerea și dezvoltarea portofoliului de furnizare, în paralel cu activitatea de producție și comercializare a energiei. În acest context, existența unei oferte care garantează prețul pentru un an introduce o diferență contractuală importantă pentru clienții care compară tarifele disponibile.

Compania are aproximativ 1,4 milioane de clienți finali în portofoliul de furnizare, ceea ce face ca modificările ofertelor destinate consumatorilor casnici să fie relevante pentru un număr mare de gospodării.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România și administrează un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice, cu o putere instalată totală de 6,4 GW. La acestea se adaugă parcul eolian Crucea, care are o capacitate instalată de 108 MW.