Avertisment pentru mediul de afaceri european. Investițiile și dividendele ar putea fi afectate

Costurile de finanțare ale companiilor europene sunt în creștere, pe fondul dobânzilor mai mari la care se împrumută statele și al concurenței tot mai intense pentru atragerea capitalului. Potrivit analiștilor Goldman Sachs, firmele cu datorii ridicate, fluxuri de numerar reduse sau resurse financiare limitate sunt cele mai expuse riscului de a resimți presiunea asupra profiturilor și investițiilor.

Companiile din Europa se confruntă cu efectele creșterii costurilor de împrumut ale guvernelor, o evoluție care face finanțarea mai scumpă și poate limita banii disponibili pentru dezvoltare, proiecte noi și plata dividendelor către acționari. Avertismentul a fost prezentat de analiștii Goldman Sachs, citați de CNBC.

Presiunea asupra piețelor financiare vine din două direcții. Statele europene trebuie să ofere randamente mai mari pentru a atrage investitori și a-și finanța datoriile, în timp ce marile companii americane din sectorul tehnologic se împrumută în volume tot mai mari pentru a susține investițiile în inteligența artificială. Această cerere suplimentară de capital intensifică rivalitatea dintre emitenți pentru resursele disponibile pe piețele financiare.

Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de investiții din Statele Unite, estimează că volumul împrumuturilor prin obligațiuni contractate de marile companii americane de tehnologie va crește de la 250 de miliarde de dolari în 2026 la 420 de miliarde de dolari în 2027. În paralel, finanțarea proiectelor de inteligență artificială la nivel mondial ar putea să se dubleze, până la 300 de miliarde de dolari.

Majorarea costurilor de finanțare este deja vizibilă pe piețele europene. În Franța, randamentul obligațiunilor de stat pe zece ani a depășit pragul de 5% la 21 octombrie, pentru prima dată din 2002. Evoluția a alimentat temerile că dificultățile financiare ale statului francez ar putea avea efecte și asupra altor economii europene.

Atunci când guvernele plătesc dobânzi mai mari pentru a atrage bani de la investitori, companiile ajung să suporte, la rândul lor, costuri mai ridicate pentru obținerea finanțării. Acestea trebuie să ofere randamente competitive pentru a convinge creditorii să le acorde împrumuturi, ceea ce poate afecta bugetele destinate activităților curente și investițiilor.

De la începutul lunii septembrie, costurile de împrumut pentru companiile europene cu o situație financiară solidă au ajuns la 4,4%. În cazul firmelor considerate mai riscante de către investitori, nivelul a urcat la 7%, potrivit datelor prezentate în analiza Goldman Sachs.

Creșterea dobânzilor se reflectă și în cheltuielile companiilor listate la bursă. Pentru firmele incluse în indicele Stoxx Europe 600, care urmărește evoluția a 600 de mari companii europene, cheltuielile cu dobânzile au crescut de la 1,25% la 1,85% din vânzări, comparativ cu nivelul din 2022.

Potrivit estimărilor Goldman Sachs, majorarea cheltuielilor de finanțare a redus profiturile companiilor cu peste 5%. Efectele pot deveni mai vizibile în cazul firmelor care au nevoie de împrumuturi noi sau care trebuie să își înlocuiască datoriile existente în perioada următoare.

Impactul nu este același pentru toate firmele europene. Analiștii Goldman Sachs identifică mai multe categorii de companii vulnerabile, în special cele care generează puțini bani din activitatea curentă, cele care au de refinanțat datorii în următorii ani și cele care au contractat împrumuturi cu dobânzi variabile.

Riscurile sunt mai mari și pentru firmele care nu dispun de suficientă putere de stabilire a prețurilor. Dacă acestea nu pot majora tarifele produselor sau serviciilor pentru a compensa cheltuielile suplimentare, o parte mai mare din costurile de finanțare va fi suportată direct din resursele proprii.

„Creșterea randamentelor le majorează costurile de finanțare, iar dobânzile suplimentare cerute de investitori agravează situația companiilor care trebuie să își refinanțeze datoriile în viitorul apropiat”, avertizează analiștii Goldman Sachs.

Problema refinanțării apare atunci când un împrumut contractat în trecut ajunge la scadență și trebuie înlocuit cu o nouă finanțare. Dacă dobânzile de pe piață sunt mai mari decât cele existente la momentul acordării creditului inițial, compania poate fi nevoită să accepte condiții mai costisitoare pentru a-și menține finanțarea.

Economiștii Goldman Sachs estimează că aproximativ un sfert din datoriile companiilor incluse în indicele Stoxx Europe 600 trebuie refinanțate în următorii doi ani. Un alt sfert din totalul datoriilor este reprezentat de împrumuturi cu dobânzi variabile, care se pot modifica în funcție de evoluția ratelor de referință și a condițiilor de pe piețele financiare.

Astfel, aproape jumătate din datoriile acestor companii ar putea fi afectate într-un interval relativ scurt de modificarea costurilor de finanțare. Pentru firmele cu rezerve financiare reduse, această evoluție poate însemna o presiune suplimentară asupra fluxurilor de numerar și a capacității de a susține cheltuielile planificate.

Dobânzile mai mari pot determina companiile să își revizuiască prioritățile financiare. În condițiile în care rambursarea datoriilor și plata dobânzilor consumă o parte mai mare din veniturile disponibile, unele firme ar putea reduce investițiile în fabrici, echipamente, extinderea activității sau dezvoltarea unor proiecte noi.

O altă posibilitate este direcționarea unei părți mai mari din resurse către reducerea datoriilor, pentru limitarea riscurilor financiare viitoare. O asemenea decizie ar putea diminua sumele disponibile pentru dezvoltare și ar modifica planurile de cheltuieli ale companiilor afectate de creșterea costurilor de finanțare.

Presiunea se poate transmite și către acționari. Companiile ar putea reduce dividendele distribuite sau volumele alocate programelor de răscumpărare a propriilor acțiuni, dacă au nevoie să păstreze mai mulți bani pentru plata obligațiilor financiare.

Estimările Goldman Sachs indică o încetinire a creșterii profiturilor companiilor europene. Banca anticipează un avans de mai puțin de 10% în 2027, după o creștere de aproximativ 20% în 2026.

În Statele Unite, ritmul de creștere a profiturilor companiilor ar urma, de asemenea, să încetinească, de la peste 30% în 2026 la mai puțin de 15% în 2027. Aceste estimări indică o temperare a dinamicii câștigurilor corporative, în condițiile în care costurile de finanțare și evoluția economiei influențează rezultatele firmelor.

În pofida presiunilor asupra companiilor, analiștii Goldman Sachs nu anticipează că situația va conduce la o criză financiară majoră. Scăderea prețurilor materiilor prime, încetinirea inflației și posibilitatea reducerii dobânzilor ar putea contribui la diminuarea presiunilor asupra firmelor. În plus, economia ar putea înregistra o evoluție mai favorabilă în 2027.

Totuși, companiile cu niveluri ridicate ale datoriilor sau cu dificultăți financiare ar putea continua să resimtă efectele împrumuturilor mai scumpe. Capacitatea acestora de a-și susține investițiile și de a genera profituri va depinde, printre altele, de costurile la care pot obține finanțare și de resursele disponibile pentru achitarea obligațiilor.

Pentru investitori, creșterea randamentelor deschide și posibilitatea unor alternative la investițiile în acțiuni. Obligațiunile, prin care statele sau companiile atrag bani de la investitori în schimbul unor plăți de dobândă, pot deveni mai atractive atunci când oferă randamente mai ridicate.

„Principalul efect al creșterii randamentelor obligațiunilor, în opinia noastră, este că randamentele disponibile în prezent pentru obligațiunile guvernamentale, obligațiunile corporative cu rating bun și anumite obligațiuni cu risc mai ridicat devin tot mai atractive în raport cu acțiunile, dacă luăm în calcul riscurile și câștigurile posibile”, a declarat pentru CNBC unul dintre specialiștii în strategii de investiții de la RBC BlueBay Asset Management, companie de administrare a investițiilor din cadrul grupului bancar canadian RBC.

Reprezentantul companiei de administrare a investițiilor consideră că investitorii ar trebui să compare câștigurile potențiale din acțiuni cu dobânzile oferite în prezent de obligațiuni. În funcție de randamentele disponibile și de riscurile asumate, obligațiunile ar putea reprezenta, în anumite situații, o alternativă mai avantajoasă pentru plasarea capitalului.