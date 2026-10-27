FIC: România trebuie să schimbe modul în care atrage investiții. Solicitările investitorilor străini privind taxele, energia, impozitul minim pe cifra de afaceri și moneda euro

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) cere noului Guvern să asigure stabilitate fiscală și să adopte măsuri care să susțină competitivitatea economiei românești. Organizația solicită menținerea cotei unice, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027, accelerarea investițiilor strategice și elaborarea unei foi de parcurs naționale pentru adoptarea monedei euro în următoarele 12 luni.

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) solicită noului Guvern să continue consolidarea fiscală fără să afecteze creșterea economică și atractivitatea României pentru capitalul străin.

Organizația susține predictibilitatea fiscală, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri din 2027, accelerarea investițiilor strategice, digitalizarea administrației publice și lansarea unui proiect național pentru adoptarea monedei euro.

La începutul mandatului noului Guvern, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) subliniază că procesul de consolidare fiscală trebuie să avanseze în paralel cu măsurile care susțin creșterea economică și sporesc competitivitatea României.

Programul de guvernare preia o serie de recomandări formulate recent de organizație, menite să consolideze competitivitatea țării și capacitatea acesteia de a atrage investiții străine directe.

Printre prioritățile evidențiate se numără predictibilitatea fiscală, o consolidare fiscală favorabilă creșterii economice, stimularea investițiilor strategice, dezvoltarea unei piețe competitive a energiei, simplificarea reglementărilor și digitalizarea administrației publice.

Ruxandra Băndilă, director executiv al FIC, consideră că România trebuie să urmărească simultan echilibrul finanțelor publice și dezvoltarea economică.

„România nu trebuie să aleagă între consolidarea fiscală și creșterea economică. Are nevoie de ambele. Pentru companii și investitori, stabilitatea macroeconomică, regulile predictibile și capacitatea Guvernului de a pune în aplicare reformele fac parte din aceeași ecuație. Vedem o convergență încurajatoare între mai multe direcții din programul de guvernare și prioritățile susținute constant de FIC. Testul decisiv va fi însă implementarea. FIC este pregătit să contribuie, ca partener, la consolidarea competitivității României și a atractivității sale pentru investițiile străine directe. Membrii noștri sunt pregătiți să sprijine acest proces prin expertiza și experiența lor internațională”, spune Ruxandra Băndilă.

FIC evidențiază trei angajamente de politică fiscală din programul de guvernare pe care le consideră esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor.

Primul vizează menținerea cotei unice, iar al doilea se referă la confirmarea eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027. Al treilea angajament privește stabilirea unui calendar fiscal și a unui termen minim de notificare înainte de intrarea în vigoare a măsurilor care afectează companiile.

Potrivit organizației, respectarea integrală și la termen a acestor angajamente ar oferi companiilor mai multă certitudine pentru planificarea activității și luarea deciziilor de investiții pe termen lung.

În ceea ce privește atragerea investițiilor strategice, FIC consideră necesară consolidarea rolului Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), astfel încât aceasta să funcționeze ca punct unic de contact pentru investitori. Organizația mai susține accelerarea procesului de autorizare a proiectelor majore și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene și a capitalului privat.

În sectorul energetic, competitivitatea industrială pe termen lung va depinde de progresele coordonate în producția și stocarea energiei, dezvoltarea rețelelor și a interconectărilor. FIC subliniază că aceste evoluții trebuie susținute de reguli clare și de practici de piață transparente.

În administrația publică, organizația indică digitalizarea serviciilor, interoperabilitatea sistemelor și administrarea fiscală bazată pe analiza de risc drept măsuri care pot reduce povara contribuabililor corecți și pot îmbunătăți relația dintre stat și mediul privat.

FIC susține că următoarea etapă trebuie să se concentreze pe implementarea măsurilor și obținerea unor rezultate măsurabile. Pentru fiecare prioritate economică majoră, organizația propune stabilirea unei instituții responsabile, a unui termen de realizare, a unor indicatori de performanță și a unor raportări publice periodice.

Un asemenea mecanism de responsabilizare ar permite evaluarea politicilor publice în funcție de rezultate. În viziunea organizației, prioritățile asumate trebuie transformate în proiecte concrete, locuri de muncă și valoare adăugată pentru economia României.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) rămâne un obiectiv important, iar FIC consideră că noul Guvern ar trebui să accelereze acest proces. Potrivit organizației, aderarea ar contribui la consolidarea profilului investițional al țării și la facilitarea accesului la capital pe termen lung.

O altă propunere vizează lansarea unui proiect național pentru adoptarea monedei euro, care să reunească Guvernul, Banca Națională a României și alți actori-cheie. Inițiativa ar urma să aibă un mandat clar de coordonare tehnică și instituțională.

În termen de 12 luni, proiectul ar trebui să conducă la elaborarea unei foi de parcurs naționale, care să includă obiective intermediare anuale privind consolidarea fiscală sustenabilă, reducerea inflației și convergența structurală și juridică.

FIC își exprimă disponibilitatea de a colabora cu noul Guvern pentru transformarea angajamentelor asumate în rezultate concrete, în beneficiul economiei României și al competitivității acesteia.

Consiliul Investitorilor Străini reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii cu capital străin din România.

Potrivit organizației, membrii săi generează o cifră de afaceri cumulată echivalentă cu aproximativ 20% din produsul intern brut al țării și contribuie semnificativ la bugetul de stat.

De peste 28 de ani, companiile membre FIC promovează dialogul dintre mediul de afaceri și autoritățile publice, cu obiectivul de a îmbunătăți climatul de afaceri pentru toți investitorii.