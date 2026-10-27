Meta vrea să concureze direct cu YouTube. Instagram va introduce videoclipuri de 90 de minute și acces pe televizoare prin Apple TV

Instagram testează videoclipuri orizontale de până la 90 de minute și pregătește extinderea vizionării pe televizoare, inclusiv prin Apple TV. Meta vrea să atragă podcasteri și creatori de conținut care publică materiale de lungă durată, pentru a concura mai direct cu YouTube. Platforma analizează și noi modalități de monetizare, însă nu a anunțat încă un model permanent de împărțire a veniturilor cu creatorii de conținut.

Instagram testează o funcție care permite publicarea videoclipurilor orizontale de până la 90 de minute, într-o încercare de a atrage mai mulți creatori de conținut și de a concura cu YouTube pentru timpul petrecut de utilizatori în fața ecranelor. Platforma pregătește și extinderea vizionării pe televizoare, inclusiv prin Apple TV, precum și noi opțiuni pentru seriale și transmisiuni live.

Instagram a început luni testarea funcției Features în Statele Unite, alături de un grup restrâns de creatori. Aceasta permite publicarea unor videoclipuri orizontale de lungă durată, cu o limită de până la 90 de minute, și se adresează în special realizatorilor de podcasturi, comedianților și altor creatori care produc materiale video mai ample.

Noua funcție urmărește să completeze formatul Reels, cunoscut pentru videoclipurile scurte, care durează de regulă cel mult aproximativ trei minute. Creatorii vor putea publica fragmente din materialele lungi sub formă de Reels, iar utilizatorii vor putea accesa videoclipul complet direct din aceste clipuri.

Tessa Lyons, vicepreședintele pentru produse al Instagram, a explicat că mecanismul va permite utilizatorilor să continue vizionarea unui podcast după ce descoperă un fragment pe platformă.

„Ceea ce veți putea face de acum înainte este să vedeți un fragment dintr-un podcast care vă place, să dați clic și să continuați vizionarea sau să urmăriți videoclipul integral. Veți putea explora întregul material, deoarece creatorii vor putea conecta aceste Reels la videoclipul lor complet din secțiunea Features”, a declarat aceasta.

Instagram a testat deja funcția împreună cu creatori din Brazilia și intenționează să o extindă în Statele Unite la zeci de mii de participanți. Videoclipurile vor putea fi recomandate utilizatorilor și în secțiunea Explore, precum și în alte zone ale aplicației.

Printre creatorii implicați în primele teste se numără Emma Grede, prezentatoare de podcast și cofondatoare a brandului Skims, creatoarea de conținut din domeniul frumuseții și modei Monet McMichael, Preston Rakovsky, cunoscut pentru interviurile cu locuitori din New York despre iubire și relații, și creatorul de conținut sportiv Donald De La Haye.

Reprezentanții Instagram spun că obiectivul este să le ofere creatorilor posibilitatea de a-și dezvolta mai mult activitatea pe platformă, iar publicului să îi permită să descopere mai ușor materialele care îl interesează.

„Creatorii pot construi o activitate mai amplă pe Instagram, în timp ce fanii au mai multe modalități de a descoperi și de a urmări ceea ce le place”, a transmis un reprezentant al companiei.

Extinderea către videoclipurile de lungă durată are loc într-un moment în care mai multe platforme importante din industria divertismentului încearcă să atragă creatori și să ofere conținut în formate diferite.

Netflix și Disney au inclus, la rândul lor, podcasturi și videoclipuri realizate de creatori în oferta lor, în încercarea de a câștiga mai mult timp de vizionare din partea publicului.

Pentru Instagram, provocarea este să concureze cu YouTube, platformă care are deja o poziție consolidată în distribuția videoclipurilor lungi și a podcasturilor. Unul dintre avantajele YouTube îl reprezintă sistemul de monetizare, care le oferă creatorilor eligibili 55% din veniturile din publicitate generate de videoclipurile lor.

Deocamdată, Instagram nu intenționează să introducă un program de împărțire a veniturilor din reclame similar celui oferit de YouTube.

Un reprezentant al platformei a precizat că Meta finanțează direct o parte dintre creatorii implicați în dezvoltarea conținutului de lungă durată, dar că este prea devreme pentru anunțarea unui model de monetizare pe termen lung.

Compania explorează însă modalități prin care creatorii să obțină venituri de la branduri, fani și chiar de la Instagram, inclusiv prin stimulente bazate pe performanță.

„Explorăm modalități prin care creatorii să poată câștiga bani de la branduri, fani și Instagram, inclusiv prin stimulente bazate pe performanță. În timp, considerăm că vor exista beneficii tot mai mari pentru creatorii care spun povești noi, ajung la publicuri noi și găsesc parteneri noi, ceea ce ar trebui să genereze numeroase oportunități de monetizare”, a declarat reprezentantul companiei.

Tessa Lyons a explicat că Instagram lucrează deja la câteva acorduri cu creatorii implicați în testarea funcției Features. Aceste înțelegeri nu presupun exclusivitate, astfel că materialele video pot fi publicate și pe alte platforme.

De asemenea, creatorii care au deja contracte publicitare vor putea păstra integrările comerciale în videoclipurile publicate pe Instagram.

Compania intenționează să îi ajute și pe cei care nu au încă o infrastructură comercială proprie să găsească parteneriate cu branduri.

„Creatorii consacrați, care au deja astfel de relații, pot aduce conținutul împreună cu plasările publicitare și materialele de brand existente. Considerăm, de asemenea, că există o oportunitate importantă de a-i ajuta pe creatorii care nu au încă această infrastructură și acest model de afaceri”, a explicat Lyons.

O altă direcție urmărită de Instagram este dezvoltarea experienței de vizionare pe ecrane mari. Funcția Features va fi disponibilă pe telefoanele mobile, însă compania vrea ca videoclipurile lungi să poată fi urmărite și pe televizoare, prin intermediul aplicației Instagram pentru TV.

Serviciul, lansat anul trecut pentru dispozitive Samsung, Fire TV și Google TV, se extinde acum în Statele Unite și către Apple TV.

Instagram pregătește, de asemenea, o funcție care le va permite utilizatorilor să folosească telefonul drept telecomandă pentru redarea videoclipurilor pe televizor.

Lyons consideră că ecranele mari sunt potrivite pentru consumul de conținut video în format orizontal.

„Considerăm că cea mai bună experiență de vizionare pentru conținutul orizontal de lungă durată este oferită de un ecran mare, tot în format orizontal. Prin urmare, cred că aici ne așteptăm ca, în timp, să aibă loc o mare parte din vizionarea aprofundată a acestor materiale”, a declarat aceasta.

Adam Mosseri, șeful Instagram, a recunoscut că a fost mult timp reticent în privința introducerii videoclipurilor lungi pe platformă, notează Variety. Una dintre preocupările sale era că Instagram ar putea ajunge să se concentreze prea mult pe divertisment și să își piardă din rolul de spațiu pentru interacțiunea dintre prieteni.

Mosseri a explicat că utilizatorii care urmăresc un videoclip timp de 10, 20 sau 30 de minute ar putea ajunge să interacționeze mai puțin cu alte materiale de pe platformă.

„Dacă urmărești un videoclip timp de 10, 20 sau 30 de minute pe Instagram, există multe Reels, fotografii și carusele pe care poate nu le-ai fi trimis unui prieten”, a spus acesta.

Cu toate acestea, Mosseri consideră acum că Instagram trebuie să acorde mai multă atenție videoclipurilor lungi, inclusiv celor vizionate pe televizoare.

Instagram testează și seriale episodice și extinde vizibilitatea transmisiunilor live

Pe lângă funcția Features, compania experimentează și cu Series, o opțiune concepută pentru publicarea conținutului episodic pe profilurile creatorilor. Inițiativa vine pe fondul interesului tot mai mare pentru microdrame și al cererii creatorilor pentru formate video care permit publicarea unor povești în mai multe episoade.

În iunie, Instagram a început să contacteze studiouri de microdrame din Asia de Sud-Est pentru a testa funcția. Ulterior, compania a extins discuțiile către creatori individuali, care au început să experimenteze cu propriile materiale episodice.

Instagram intenționează să testeze Series în mai multe țări în următoarele luni, înainte de a o introduce în Statele Unite până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Compania testează și modul în care conținutul episodic va fi afișat pe televizoare.

În paralel, platforma pregătește extinderea vizibilității transmisiunilor live. Instagram testează integrarea acestora în secțiunea Reels, unde vor putea fi descoperite inclusiv de persoane care nu urmăresc contul care transmite.

Această funcție este lansată în Indonezia și Brazilia, iar extinderea în Statele Unite este planificată pentru anul viitor.