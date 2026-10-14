Facebook introduce o nouă funcție. Utilizatorii vor putea decide ce postări și videoclipuri le apar în feed

Facebook introduce o nouă funcție care le permite utilizatorilor să controleze mai ușor conținutul recomandat de platformă. Instrumentul, numit „Your Algorithm”, folosește inteligența artificială și permite modificarea recomandărilor prin instrucțiuni scrise în limbaj obișnuit. Utilizatorii vor putea preciza ce tipuri de postări și videoclipuri vor să vadă mai des sau, dimpotrivă, mai rar.

Meta a anunțat marți lansarea funcției „Your Algorithm” pe Facebook, după ce instrumentul a fost introdus anterior pe Instagram. Noua opțiune le oferă utilizatorilor posibilitatea de a influența conținutul afișat în fluxul principal de postări, cunoscut drept Feed, dar și în secțiunea Reels, dedicată videoclipurilor scurte, potrivit TechCrunch.

Funcția utilizează inteligența artificială (AI) pentru a interpreta preferințele exprimate de utilizatori în limbaj natural. Astfel, aceștia nu mai trebuie să se bazeze exclusiv pe recomandările generate automat de algoritm.

În schimb, pot comunica direct platformei ce subiecte îi interesează și ce categorii de conținut preferă să întâlnească mai rar.

Potrivit Meta, scopul instrumentului este îmbunătățirea relevanței recomandărilor, prin adaptarea acestora la preferințele exprimate de fiecare utilizator.

Modificările realizate prin „Your Algorithm” sunt reflectate în recomandări în timp real, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să aștepte ca platforma să le deducă interesele exclusiv din activitatea obișnuită.

Noua funcție permite personalizarea recomandărilor prin descrierea directă a preferințelor.

Utilizatorii pot explica în propriile cuvinte ce tipuri de postări sau videoclipuri îi interesează și ce conținut ar prefera să apară mai puțin în Feed și Reels.

Meta a modificat și meniul cu trei puncte disponibil în dreptul postărilor, pentru a simplifica accesul la opțiunile de personalizare.

Prin deschiderea acestui meniu, utilizatorii pot accesa direct „Your Algorithm” sau pot selecta opțiunile „Interested” și „Not interested”, care indică dacă o anumită postare corespunde intereselor lor.

Aceste opțiuni permit transmiterea unui feedback direct către sistemul care stabilește ordinea postărilor și recomandă conținutul.

În plus, Facebook poate adresa întrebări suplimentare pentru a înțelege mai bine motivele pentru care o persoană apreciază sau nu un anumit tip de conținut.

Utilizatorii vor putea oferi explicații mai detaliate, astfel încât algoritmul să își ajusteze recomandările în funcție de răspunsurile primite.

Prin introducerea funcției „Your Algorithm”, Meta încearcă să ofere utilizatorilor un control mai mare asupra experienței pe rețelele sociale, într-un moment în care inteligența artificială are un rol tot mai important în selectarea conținutului.

Sistemele tradiționale de recomandare au funcționat în principal prin analizarea activității utilizatorilor și identificarea automată a intereselor acestora.

Noua funcție adaugă posibilitatea exprimării directe a preferințelor, fără ca utilizatorii să depindă doar de modul în care algoritmul interpretează interacțiunile lor cu postările.

Această abordare apropie Facebook de serviciile de streaming care permit personalizarea recomandărilor în funcție de interesele și preferințele exprimate de utilizatori.

Totuși, „Your Algorithm” nu elimină sistemul automat de recomandare. Funcția oferă o modalitate suplimentară de influențare a conținutului selectat și afișat de platformă.

Lansarea de pe Facebook face parte dintr-un proces mai amplu de personalizare a recomandărilor pe platformele deținute de Meta.

Instagram a introdus inițial funcția „Your Algorithm” în decembrie 2025, pentru secțiunea Reels, dedicată videoclipurilor scurte.

Ulterior, în iunie, instrumentul a fost extins pentru a permite personalizarea conținutului și în secțiunile Feed și Explore.

O funcție asemănătoare a fost introdusă și pe Threads, o altă platformă a companiei Meta. Aceasta poartă numele „Dear Algo” și permite utilizatorilor să influențeze recomandările de conținut pe care le primesc.