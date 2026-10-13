Cine controlează știrile folosite de AI? Mari organizații media, inclusiv AFP și The New York Times, își unesc forțele

Agenția France-Presse (AFP), Radio France și publicația The New York Times se numără printre cele aproximativ 40 de organizații media care au aderat la o coaliție internațională a editorilor de presă.

Inițiativa urmărește să consolideze poziția industriei jurnalistice în relația cu dezvoltatorii de inteligență artificială și să asigure o remunerare echitabilă pentru utilizarea conținuturilor publicate de instituțiile media, a anunțat marți organizația Standards for Publisher Usage Rights (SPUR).

Noii membri ai alianței includ publicațiile L’Équipe, The Atlantic, The Observer și The Economist, precum și asociații ale editorilor din Brazilia, Japonia, Argentina și Columbia. Odată cu aceste aderări, numărul total al membrilor coaliției SPUR a depășit 80, potrivit celor relatate de fr.tradingview.com.

SPUR a fost fondată cu participarea unor organizații media importante, printre care BBC, Sky News și The Guardian din Regatul Unit. Potrivit reprezentanților săi, coaliția își propune să reunească editorii pentru a contribui la dezvoltarea unei piețe echitabile pentru utilizarea materialelor jurnalistice de către sistemele de inteligență artificială.

Directorul general al AFP, Fabrice Fries, a subliniat că informațiile utilizate de asistenții AI provin adesea din materiale documentate și verificate inițial de jurnaliștii agențiilor de presă. Acesta consideră că aportul editorial trebuie recunoscut, atribuit surselor și remunerat corespunzător.

„În fiecare zi, asistenții AI răspund întrebărilor formulate de milioane de persoane folosind informații care au fost, adeseori, culese și verificate mai întâi de către jurnaliști ai agențiilor de presă. Această valoare generată la sursă trebuie să fie recunoscută, citată și remunerată”, a declarat Fabrice Fries.

David Buttle, cofondator și purtător de cuvânt al SPUR, a evidențiat necesitatea unei acțiuni coordonate la nivel internațional pentru protejarea organizațiilor de presă și a viitorului jurnalismului. Acesta a avertizat că relația dintre companiile de inteligență artificială și industria editorială nu poate fi lăsată exclusiv în seama evoluțiilor spontane ale pieței.

„Nu ne putem baza doar pe speranța că lucrurile se vor rezolva de la sine în relația dintre companiile de inteligență artificială și viitorul sectorului editorial. Organizațiile media din întreaga lume trebuie să-și unească forțele pentru a se proteja pe sine, pentru a se proteja reciproc, precum și pentru a garanta viitorul jurnalismului”, a afirmat David Buttle.

Unul dintre obiectivele SPUR este dezvoltarea unei infrastructuri tehnice care să le permită editorilor să determine în ce măsură sistemele de inteligență artificială folosesc articolele și celelalte materiale publicate de instituțiile media. Implementarea unui asemenea mecanism reprezintă o provocare tehnologică, având în vedere complexitatea sistemelor AI și varietatea surselor de informații pe care acestea le utilizează.

Potrivit AFP, identificarea și cuantificarea acestor utilizări sunt esențiale pentru stabilirea unor condiții de remunerare. Agenția consideră că editorii trebuie să dispună de date concrete înainte de a putea negocia cu dezvoltatorii de inteligență artificială.

„Cuantificarea acestor moduri de utilizare este o condiție prealabilă pentru orice negociere”, a transmis AFP în comunicatul său.

Subiectul are o importanță economică majoră pentru organizațiile de presă, ale căror venituri sunt afectate de concurența cu rețelele sociale și cu marile platforme digitale. Apariția instrumentelor de inteligență artificială generativă, precum ChatGPT, precum și dezvoltarea funcției AI Overviews de la Google au intensificat preocupările editorilor cu privire la modul în care publicul accesează informațiile și la veniturile generate de conținutul jurnalistic.

Arthur Gregg Sulzberger, directorul The New York Times, a criticat practicile companiilor tehnologice în privința utilizării materialelor jurnalistice. La 1 iunie, acesta a susținut că preluarea conținuturilor fără permisiune și fără compensații afectează atât traficul publicațiilor, cât și sursele lor de venit.

„Giganții tehnologici își însușesc conținuturile site-urilor de știri fără permisiune sau compensații. Ei preiau aceste conținuturi furate ca și cum ar fi autorii lor, deturnând astfel publicul și veniturile”, a declarat Sulzberger la congresul Asociației Mondiale a Editorilor de Știri (WAN-IFRA).

The New York Times a inițiat în Statele Unite procese împotriva OpenAI și Microsoft, acuzând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin utilizarea materialelor sale. Litigiile implică proceduri juridice costisitoare și de durată.

În paralel, publicația americană a încheiat un acord cu Amazon în domeniul inteligenței artificiale, ilustrând diversitatea strategiilor adoptate de instituțiile media în relația cu industria tehnologică.

Mai multe grupuri media au optat pentru acorduri comerciale cu dezvoltatorii de AI. News Corp, compania care deține The Wall Street Journal, precum și Le Monde, The Washington Post și grupul Axel Springer, editorul publicațiilor Politico, Bild și Die Welt, au încheiat parteneriate cu OpenAI.

La rândul său, Agenția France-Presse a stabilit un parteneriat cu Mistral, companie franceză specializată în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Aceste colaborări coexistă cu demersurile juridice și inițiativele colective prin care editorii încearcă să stabilească reguli privind accesul la conținutul jurnalistic, recunoașterea surselor și condițiile financiare pentru utilizarea materialelor de către sistemele AI.