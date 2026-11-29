România devine stat fondator al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, semnează luni, la Luxemburg, acordul de înființare a noii instituții financiare multilaterale. Totodată, Bucureștiul va găzdui biroul regional al băncii pentru flancul sudic, o decizie care ar putea facilita atragerea de investiții, dezvoltarea industriei naționale de apărare și integrarea companiilor românești în lanțurile internaționale de producție și aprovizionare.

Ministrul Finanțelor efectuează o vizită de lucru în Marele Ducat al Luxemburgului în perioada 29-30 noiembrie, unde va participa la ceremonia oficială de constituire a instituției. Evenimentul este programat să aibă loc la Filarmonica din Luxemburg, în prezența premierului luxemburghez Luc Frieden, a ministrului Finanțelor din Luxemburg, Gilles Roth, și a ministrului canadian al Finanțelor și Veniturilor Naționale, François-Philippe Champagne.

La ceremonie vor participa și reprezentanții celorlalte state fondatoare: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina.

Prin semnarea acordului de înființare, România dobândește statutul de stat fondator al DSRB și va participa direct la stabilirea structurii instituționale, a modelului de guvernanță și a mecanismelor de finanțare ale noii bănci.

Inițiativa urmărește atragerea unor resurse financiare suplimentare și predictibile pentru proiecte din domeniul apărării, securității și rezilienței economice. În actualul context geopolitic, investițiile strategice au devenit o prioritate pentru statele participante, iar noua instituție este concepută pentru a facilita finanțarea acestora pe termen lung.

Ministerul Finanțelor a susținut dezvoltarea unui model instituțional capabil să atragă capital public, privat și instituțional, să sprijine industriile strategice și să faciliteze finanțarea infrastructurii critice.

Pentru România, participarea la această inițiativă reprezintă o oportunitate de a finanța angajamentele strategice în domeniul apărării și securității, fără a neglija echilibrul fiscal-bugetar și resursele necesare dezvoltării economice.

Un element important al acordului îl reprezintă decizia ca Bucureștiul să găzduiască biroul regional al DSRB pentru flancul sudic. Această alegere consolidează poziția strategică a României în regiune și poate contribui la atragerea unor investiții suplimentare.

De asemenea, prezența biroului regional în România ar putea sprijini dezvoltarea industriei naționale de apărare și integrarea companiilor românești în lanțurile internaționale de producție și aprovizionare.

Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență este concepută ca o instituție financiară multilaterală, deținută de state suverane. Unul dintre obiectivele sale este obținerea celui mai înalt calificativ de credit, AAA, pentru a facilita accesul la finanțare pe termen lung, în condiții competitive.

Noua instituție nu va înlocui mecanismele de finanțare existente, ci va funcționa în complementaritate cu acestea. Printre instrumentele și instituțiile cu care va colabora se numără programul SAFE, Banca Europeană de Investiții și instituțiile financiare naționale.

Printre principalele obiective ale DSRB se află mobilizarea capitalului public și privat pentru investiții în apărare și securitate, precum și acordarea de împrumuturi și garanții atât statelor membre, cât și companiilor.

Totodată, banca va urmări sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care activează în industriile strategice și dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice.

Un alt obiectiv important este asigurarea unei finanțări multianuale predictibile pentru investițiile strategice, astfel încât statele și companiile participante să poată planifica proiecte pe termen lung.

Pe lângă participarea la ceremonia de semnare a acordului de înființare a DSRB, agenda ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, include mai multe întâlniri oficiale și bilaterale.

În cadrul vizitei, oficialul român va fi primit la Palatul Ducal și va participa la un dejun oficial oferit de Marele Duce al Luxemburgului.

De asemenea, este programată o întrevedere cu Gilles Roth, ministrul Finanțelor din Luxemburg, pentru aprofundarea cooperării economice și financiare dintre cele două țări.

Agenda include și o reuniune de lucru cu Jean-Christophe Laloux, director general al Băncii Europene de Investiții. Discuțiile vor avea loc în contextul colaborării pentru finanțarea investițiilor strategice și susținerea priorităților de dezvoltare ale României.

Ministrul Finanțelor va avea, totodată, o întâlnire cu reprezentanții Asociației RomLux, organizație care promovează relațiile economice și comerciale dintre România și Luxemburg. Asociația facilitează investițiile și parteneriatele dintre comunitățile de afaceri din cele două state.

Prin semnarea acordului de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, România își consolidează implicarea în dezvoltarea noilor mecanisme internaționale de finanțare a apărării și securității. În același timp, participarea la această instituție urmărește atragerea de capital, susținerea industriei naționale și facilitarea finanțării proiectelor strategice.