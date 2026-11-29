Fosta judecătoare Iulia-Laura Opariuc-Dan a câștigat definitiv procesul intentat Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), după ce autoritățile fiscale i-au stabilit obligații suplimentare de plată pentru indemnizațiile încasate în urma participării la organizarea alegerilor din 2019. Curtea de Apel Constanța a menținut hotărârea Tribunalului Constanța prin care au fost anulate deciziile de impunere, iar soluția ar putea deveni un argument juridic important și pentru alte persoane aflate în situații similare.

Litigiul a pornit de la indemnizațiile primite de fostul magistrat pentru activitatea desfășurată în calitate de președinte al Biroului Electoral Județean Constanța, cu ocazia alegerilor europarlamentare și prezidențiale din 2019. Deși legislația electorală prevedea că pentru aceste venituri se datorează exclusiv impozit pe venit, autoritățile fiscale au stabilit și obligația achitării contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%, precum și a unor obligații fiscale accesorii.

Curtea de Apel Constanța a respins, la 5 noiembrie 2026, ca nefondate recursurile formulate de autoritățile fiscale împotriva sentinței pronunțate de Tribunalul Constanța. Prin urmare, soluția primei instanțe a fost menținută, hotărârea devenind definitivă.

Procedura fiscală împotriva fostei judecătoare a început la 23 ianuarie 2025, când autoritățile au emis decizia nr. 35430 privind stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale aferente anului 2019.

Iulia-Laura Opariuc-Dan a contestat administrativ măsura, însă demersul nu a dus la anularea deciziei de impunere. În aceste condiții, fostul magistrat s-a adresat instanței de contencios administrativ și fiscal.

Dosarul cu numărul 4956/118/2025 a fost înregistrat la Tribunalul Constanța la 3 octombrie 2025. Printre pârâți s-au numărat Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.

La 30 iunie 2026, Tribunalul Constanța a admis acțiunea formulată de fosta judecătoare. Prin hotărârea nr. 829/2026, instanța a dispus anularea deciziei de impunere emise la 23 ianuarie 2025, dar și a deciziei din 4 septembrie 2025 prin care fusese soluționată contestația administrativă.

Autoritățile fiscale au atacat sentința cu recurs, însă Curtea de Apel Constanța le-a respins solicitările la 5 noiembrie 2026. Astfel, hotărârea primei instanțe a rămas definitivă.

Iulia-Laura Opariuc-Dan a explicat, pentru publicația Ziua de Constanța, că a contestat măsurile fiscale deoarece autoritățile ar fi ignorat prevederile speciale aplicabile indemnizațiilor electorale și ar fi folosit regimul general de impozitare.

Principalul argument juridic invocat în proces a fost articolul 16 alineatul (7) din OUG nr. 6/2019, act normativ care reglementa organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European din acel an.

Fosta judecătoare a susținut că prevederea respectivă instituia o derogare de la regimul fiscal general. În interpretarea sa, folosirea termenului „numai” de către legiuitor excludea posibilitatea stabilirii unor contribuții sociale suplimentare pentru indemnizațiile respective.

În urma obținerii unei hotărâri definitive favorabile, fostul magistrat urmează să recupereze atât debitul fiscal stabilit de autorități, cât și penalitățile și celelalte obligații accesorii aferente.

„Am contestat aceste decizii întrucât am considerat că organele fiscale au ignorat o dispoziție legală expresă, aplicabilă indemnizațiilor electorale”, a declarat fostul magistrat.

Articolul 16 alineatul (7) din OUG nr. 6/2019 stabilea regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor acordate persoanelor implicate în organizarea alegerilor europarlamentare din 2019.

Potrivit prevederii, indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor, personalului tehnic auxiliar și operatorilor de calculator pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European reprezentau venituri din alte surse, în sensul articolului 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru aceste venituri, actul normativ prevedea că se datorează și se virează numai impozitul pe venit, potrivit legii.

O dispoziție similară exista și pentru alegerile prezidențiale. Articolul 67 alineatul (6) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României, în forma rezultată după modificările aduse prin Legea nr. 148/2019, stabilea același regim fiscal pentru indemnizațiile electorale.

Prin urmare, problema juridică principală din proces a fost dacă agenția putea să aplice prevederile generale ale Codului fiscal referitoare la plata CASS, în condițiile în care legislația electorală prevedea expres că pentru respectivele venituri se datorează exclusiv impozitul pe venit.

În interpretarea normelor juridice se aplică principiul potrivit căruia legea specială derogă de la legea generală, cunoscut prin expresia latină specialia generalibus derogant. Acesta presupune că, atunci când legiuitorul stabilește un regim juridic distinct pentru o anumită categorie de venituri, administrația trebuie să respecte dispozițiile speciale, nu să aplice automat regulile generale.

Consecințele acestui proces ar putea depăși situația individuală a fostei judecătoare, având în vedere numărul mare de persoane implicate în organizarea alegerilor din România.

De-a lungul timpului, președinții și membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar au primit indemnizații stabilite prin acte normative speciale.

În cazul în care alte persoane au primit decizii de impunere similare din partea ANAF, hotărârea definitivă a Curții de Apel Constanța ar putea reprezenta un argument juridic important în eventualele procese cu autoritățile fiscale.

Totuși, decizia nu are caracter general obligatoriu și nu înseamnă că toate deciziile de impunere emise în situații asemănătoare vor fi anulate automat.

Fiecare situație trebuie analizată separat, în funcție de legislația aplicabilă scrutinului respectiv, natura veniturilor încasate, termenele în care pot fi contestate măsurile fiscale și eventualele probleme legate de prescripția fiscală.

Un alt aspect care rămâne de clarificat este dacă practica fiscală contestată în acest dosar a fost una izolată sau dacă ANAF a emis, la nivel național, decizii similare pentru persoanele care au participat la organizarea alegerilor.

Iulia-Laura Opariuc-Dan are o experiență profesională de peste două decenii în domeniul juridic. Și-a început cariera în avocatură în anul 1999, în cadrul Baroului Buzău, iar în 2005 a intrat în magistratură.

De-a lungul activității sale, a lucrat la judecătoriile Galați, Buzău și Constanța. În perioada 2012-2025, a fost judecător la Tribunalul Constanța, unde a ocupat inclusiv funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal.

În iunie 2025, a ajuns la Curtea de Apel București. Ulterior, la 30 ianuarie 2026, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcție ca urmare a pensionării.

Pensionarea a intrat în vigoare la 1 februarie 2026, iar în luna noiembrie a aceluiași an fosta judecătoare a obținut o hotărâre definitivă favorabilă în procesul cu Ministerul Finanțelor și ANAF.