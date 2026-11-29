Alegeri decisive în Spania. Spaniolii sunt chemați duminică, 29 noiembrie, la urne pentru alegeri parlamentare anticipate, într-un scrutin care ar putea pune capăt celor peste opt ani de guvernare ai premierului socialist Pedro Sánchez.

Partidul Popular (PP), condus de Alberto Núñez Feijóo, are prima șansă potrivit sondajelor, iar o eventuală alianță cu formațiunea Vox, condusă de Santiago Abascal, ar putea asigura o majoritate parlamentară. Campania electorală a fost dominată de criza locuințelor, costul vieții, imigrație, fiscalitate și controversele care afectează imaginea actualului prim-ministru.

Confruntarea electorală are loc între Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), Partidul Popular (PP) și Vox. Rezultatul va influența nu doar viitoarea guvernare de la Madrid, ci și direcția politicilor economice, sociale și externe ale Spaniei, a patra economie a zonei euro, conform Reuters.

Potrivit agregatorului de sondaje Politico, PP este creditat cu aproximativ 31% din intențiile de vot, în timp ce PSOE ar obține 29%, iar Vox s-ar situa pe poziția a treia, cu aproximativ 18%. Majoritatea sondajelor publicate înainte de intrarea în vigoare a interdicției legale privind publicarea cercetărilor de opinie indicau un avantaj pentru o eventuală alianță între conservatori și formațiunea condusă de Santiago Abascal.

Pedro Sánchez, care conduce guvernul spaniol din 2018, încearcă să obțină al patrulea mandat și să păstreze puterea cu sprijinul formațiunilor mai mici de stânga. Premierul a convocat alegeri anticipate după ce Parlamentul a respins mai multe decrete propuse de guvern pentru combaterea crizei locuințelor.

În ultimele zile ale campaniei, Sánchez a susținut că datele interne ale partidului indică posibilitatea obținerii unei majorități de stânga. El mizează pe mobilizarea alegătorilor progresiști, deși sondajele publice au indicat în mod repetat că PP și Vox ar putea obține împreună suficiente mandate pentru a prelua guvernarea.

Alegerile au căpătat și caracteristicile unui referendum asupra activității premierului. Potrivit unui sondaj realizat de PF Global pentru Politico, aproape o treime dintre respondenți au indicat că eliminarea lui Sánchez de la putere reprezintă principala lor motivație electorală. În rândul alegătorilor PP și Vox, proporția celor care au indicat acest motiv ajunge la aproape 60%.

Peste 80% dintre susținătorii celor două formațiuni de dreapta sprijină, de asemenea, formarea unei coaliții între acestea pentru înlăturarea actualului premier. La rândul lor, aproximativ o treime dintre alegătorii de stânga au declarat că ar vota tactic pentru a împiedica intrarea unui anumit partid la guvernare.

Cercetarea a evidențiat și nivelul redus de popularitate al principalilor lideri politici. Aproximativ 30% dintre respondenți au declarat că au o părere bună despre Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal sau Pedro Sánchez. În schimb, peste jumătate dintre participanți au spus că nu îl simpatizează pe actualul premier, în timp ce 42% au exprimat aceeași opinie despre liderul PP.

Costul vieții reprezintă un alt factor important pentru alegători. Aproximativ o treime dintre respondenți au indicat că acesta va avea un rol determinant în votul lor. Prioritățile diferă însă în funcție de orientarea politică: susținătorii PP și Vox pun accent pe imigrație, în timp ce alegătorii socialiștilor acordă o importanță mai mare politicilor locative și sistemului de sănătate.

Imaginea premierului a fost afectată de mai multe scandaluri de corupție care implică persoane din cercul său apropiat și membri ai familiei sale. Aceste controverse au alimentat criticile opoziției și au devenit una dintre temele importante ale campaniei electorale.

Sánchez a fost criticat și pentru modul în care guvernul a gestionat mai multe crize, printre care situația migranților din Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii, două accidente feroviare mortale și o pană de curent la nivel național.

Un alt subiect controversat îl reprezintă amnistia acordată liderilor implicați în tentativa de separare a Cataloniei de Spania. Măsura a fost adoptată în schimbul sprijinului parlamentar necesar pentru învestirea lui Sánchez după alegerile din 2023, în urma cărora PP a obținut cele mai multe voturi, dar nu a reușit să formeze o majoritate.

Politica locativă rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale actualului guvern. În sondajul PF Global pentru Politico, aceasta a fost indicată drept unul dintre cele mai mari eșecuri ale premierului, inclusiv de o parte importantă a propriilor susținători. Aproximativ 40% dintre respondenții care intenționau să voteze PSOE și peste jumătate dintre cei care susțineau alianța de stânga Frente Amplio au criticat rezultatele guvernului în domeniul locuințelor.

În rândul opoziției, migrația este considerată principalul eșec al administrației Sánchez. În schimb, susținătorii premierului consideră că dificultățile privind accesul la locuințe reprezintă problema cea mai importantă.

Creșterea chiriilor și a prețurilor proprietăților imobiliare a devenit una dintre cele mai presante probleme sociale din Spania. Dificultățile întâmpinate de chiriași și numărul evacuărilor au alimentat nemulțumirile populației. Evacuarea unei persoane în vârstă, în luna septembrie, a declanșat proteste la nivel național și a contribuit la decizia premierului de a convoca alegeri anticipate.

Cele trei formațiuni principale propun soluții diferite pentru această problemă.

PSOE susține construirea a 100.000 de locuințe publice accesibile, acordarea unor credite fără dobândă de până la 50.000 de euro pentru persoanele care cumpără prima locuință și suspendarea evacuărilor chiriașilor vulnerabili.

Partidul Popular propune construirea unui milion de locuințe, introducerea unor garanții ipotecare pentru persoanele aflate la prima achiziție și eliminarea legislației recente care reglementează prețurile chiriilor.

Vox dorește facilitarea construcțiilor, acordarea unor avantaje fiscale pentru cumpărătorii primei locuințe și evacuarea în termen de 24 de ore a persoanelor care ocupă ilegal proprietăți. Formațiunea susține, de asemenea, acordarea priorității cetățenilor spanioli în accesul la locuințe.

Dezbaterea privind locuințele reflectă diferențele dintre abordările economice ale partidelor. În timp ce socialiștii mizează pe intervenția statului și extinderea fondului public de locuințe, PP și Vox pun accent pe facilitarea construcțiilor și modificarea reglementărilor existente.

Imigrația reprezintă o altă temă centrală a scrutinului, mai ales în contextul în care Spania a înregistrat o creștere economică susținută inclusiv de contribuția lucrătorilor veniți din alte țări.

Pedro Sánchez a promovat constant imigrația ca factor de dezvoltare economică, într-un moment în care mai multe guverne europene au adoptat măsuri pentru înăsprirea controalelor la frontiere.

PSOE propune extinderea căilor legale de acces la muncă și rezidență pentru migranți, precum și investiții de 500 de milioane de euro în programe de integrare. Guvernul a susținut și regularizarea situației persoanelor fără documente care locuiesc deja în Spania, mai scrie Reuters.

Partidul Popular dorește introducerea unor cote anuale pentru vizele de muncă, stabilite în funcție de deficitul de personal de pe piața muncii. Formațiunea propune reguli mai stricte pentru acordarea azilului, expulzări și interzicerea amnistiilor colective, precum și posibilitatea returnării migranților în țări terțe.

Vox susține controale mai dure la frontiere, eliminarea anumitor beneficii publice pentru migranții fără documente și expulzarea cetățenilor străini condamnați penal. Partidul dorește, de asemenea, ca cetățenii spanioli să aibă prioritate în accesul la anumite servicii și resurse publice.

Diferențele dintre formațiuni sunt importante și în privința fiscalității.

Socialiștii vor să mențină scutirile fiscale pentru persoanele cu venituri mici și să introducă impozite suplimentare pentru marile companii tehnologice și anumite activități cu emisii ridicate.

PP propune reducerea impozitelor pe venit și profit, în timp ce Vox susține diminuarea taxelor, inclusiv în sectorul energetic. Formațiunea a avansat și posibilitatea reducerii cheltuielilor publice cu 112 miliarde de euro.

Programele electorale cuprind diferențe importante și în domeniul energetic. PSOE susține renunțarea la energia nucleară până în 2035 și creșterea ponderii surselor regenerabile la 81% din producția de electricitate până în 2030.

Partidul Popular dorește prelungirea funcționării centralelor nucleare existente, în timp ce Vox propune inclusiv construirea unor reactoare noi.

În privința drepturilor femeilor, socialiștii susțin includerea dreptului la avort în Constituție și mai multe măsuri pentru minoritățile sexuale.

Vox pune accent pe protejarea vieții înainte de naștere și susține organizarea sportului feminin pe criterii de sex biologic.

În timpul guvernării Sánchez, salariul minim a crescut cu aproximativ 75% față de nivelul din 2018. Executivul a introdus și gratuitatea anumitor călătorii cu trenul, a extins serviciile publice și a accelerat investițiile în capacitățile de producție a energiei regenerabile.

Economista Isabella Weber, de la Universitatea Massachusetts Amherst, a apreciat că politicile promovate de Sánchez și vicepremierul Yolanda Díaz au demonstrat posibilitatea combinării măsurilor sociale cu dezvoltarea economică.

Premierul a evidențiat în campanie și rezultatele economice ale Spaniei, care s-a numărat printre economiile cu cele mai rapide ritmuri de creștere din Uniunea Europeană. Reformele de pe piața muncii au contribuit, de asemenea, la reducerea șomajului la cel mai scăzut nivel din aproape două decenii.

Cu toate acestea, o parte dintre cetățeni consideră că aceste rezultate nu se reflectă suficient în bugetele gospodăriilor, din cauza scumpirilor la locuințe, energie și bunuri de consum. Creșterea economică nu a fost resimțită în mod uniform, iar problemele legate de locuire și migrație au alimentat tensiunile sociale.

Politica externă reprezintă un alt domeniu în care programele electorale prezintă diferențe semnificative.

Pedro Sánchez a avut mai multe divergențe cu administrația președintelui american Donald Trump, în special în privința conflictului din Iran și a cheltuielilor militare ale statelor membre NATO. Premierul spaniol a respins solicitarea privind majorarea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB.

De asemenea, în iunie anul trecut, Sánchez a devenit primul lider european de rang înalt care a acuzat Israelul de genocid în Gaza.

În relația cu Gibraltarul, PSOE susține aplicarea acordului referitor la teritoriu, fără a renunța la poziția Spaniei privind suveranitatea. Socialiștii vor și continuarea cooperării cu Marocul.

PP dorește revizuirea acordului privind Gibraltarul și adoptarea unei abordări mai echilibrate în relațiile cu Marocul și Algeria.

Vox solicită restabilirea suveranității spaniole asupra Gibraltarului prin presiuni internaționale. Formațiunea contestă acordul privind relația Gibraltarului cu Spania și Regatul Unit, pe care îl consideră lipsit de legitimitate, și susține recuperarea teritoriului. În plus, partidul propune sancțiuni împotriva Marocului dacă acesta nu respectă frontierele și suveranitatea Spaniei.

Poziția Vox ar putea influența și alte dosare europene. Formațiunea respinge ferm acordul comercial UE-Mercosur, iar divergențele privind Gibraltarul ar putea complica relațiile Madridului cu partenerii europeni și eforturile de apropiere dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Partidul Popular și Vox guvernează deja împreună în patru regiuni autonome ale Spaniei. O eventuală extindere a acestei formule la nivel național ar reprezenta însă o schimbare politică importantă, inclusiv prin prisma dimensiunii economice și politice a Spaniei în cadrul Uniunii Europene.

În Castilla y León, unde Vox a intrat pentru prima dată la guvernare în 2022, colaborarea dintre cele două formațiuni a fost însoțită de controverse privind drepturile reproductive și restricțiile asupra unor producții cinematografice cu mesaje politice.

La nivel național, cele două partide ar trebui să negocieze distribuirea ministerelor și prioritățile programului de guvernare. În funcție de numărul de mandate obținut de Vox, formațiunea ar putea alege inclusiv să susțină un executiv PP din afara guvernului, fără să participe direct la conducerea ministerelor.

Analiștii urmăresc această posibilă colaborare și prin prisma efectelor asupra partidelor tradiționale de centru-dreapta din Europa. În Germania, de exemplu, delimitarea politică față de extrema dreaptă este cunoscută drept firewall și presupune împiedicarea participării acestor formațiuni la guvernare.

O eventuală coaliție între PP și Vox ar putea influența dezbaterile europene privind cooperarea dintre conservatori și formațiunile de dreapta, dar și pozițiile Uniunii Europene în domenii precum migrația, securitatea, comerțul și politicile sociale.

Scrutinul are o importanță care depășește politica internă, având în vedere profilul internațional construit de Pedro Sánchez în ultimii ani.

Premierul spaniol a promovat o agendă progresistă și socialistă, prezentând guvernarea sa drept o alternativă la ascensiunea partidelor naționaliste și de dreapta.

La începutul acestui an, aproximativ 6.000 de lideri politici, reprezentanți ai organizațiilor și analiști s-au reunit la Barcelona pentru a discuta strategii și idei progresiste. Printre participanți s-au numărat președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

În discursul adresat participanților, Sánchez a reafirmat identitatea socialistă și progresistă a guvernării sale și a susținut importanța promovării valorilor democratice și progresiste. Organizația Progressive International, care reunește peste 70 de organizații și mișcări de stânga din întreaga lume, a prezentat Spania drept un exemplu că există alternative la tendințele politice actuale.

Mai mulți lideri progresiști europeni au atras atenția asupra importanței scrutinului pentru viitorul statului social european și poziția Uniunii Europene într-un context internațional tot mai incert.

În cazul unei înfrângeri a socialiștilor, numărul statelor membre UE conduse de lideri de centru-stânga s-ar reduce la trei: Danemarca, Lituania și Malta.

Secțiile de votare se deschid duminică la ora 9:00 și se închid la ora 20:00, ora locală. La închiderea urnelor urmează să fie publicate sondajele realizate în ultima săptămână de campanie, iar primele rezultate oficiale sunt așteptate aproximativ o oră mai târziu.

Parlamentul spaniol are 350 de locuri, iar pentru obținerea majorității absolute este nevoie de 176 de mandate.

Negocierile pentru formarea unei coaliții nu au un termen-limită formal înaintea primului vot de învestitură. Totuși, dacă niciun candidat nu reușește să obțină încrederea Parlamentului în termen de două luni de la această încercare, sunt convocate automat noi alegeri.

Prin urmare, rezultatul scrutinului nu va stabili doar dacă Pedro Sánchez își poate continua mandatul, ci și configurația viitoarei majorități parlamentare. O eventuală înțelegere între PP și Vox ar deschide calea unei noi formule de guvernare la Madrid, în timp ce o victorie a socialiștilor ar permite continuarea actualei direcții politice, cu sprijinul partidelor mai mici de stânga.