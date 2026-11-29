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Românii care au datorii neachitate de mai mulți ani trebuie să știe că legislația stabilește anumite termene în care creditorii își pot recupera banii pe cale legală. Deși termenul general de prescripție este de trei ani, există numeroase excepții. În anumite situații, creditorii pot recupera inclusiv datorii acumulate în urmă cu cinci sau zece ani.

Potrivit articolului 2.517 din Codul civil, termenul general de prescripție este de trei ani, dacă legea nu prevede un alt termen.

Această regulă se aplică, în general, facturilor neachitate la energie electrică, gaze naturale, telefonie și internet. Sunt vizate și chiriile restante, împrumuturile între persoane fizice sau datoriile către asociațiile de proprietari.

Termenul de prescripție începe, de regulă, din momentul în care obligația de plată a devenit scadentă.

În cazul facturilor lunare, termenul se calculează, în principiu, separat pentru fiecare factură.

De exemplu, pentru o factură care trebuia achitată pe 15 decembrie 2023, termenul general de prescripție se împlinește pe 15 decembrie 2026. Condiția este să nu fi intervenit situații care să ducă la întreruperea sau suspendarea acestuia.

În cazul creditelor bancare, calculul poate fi mai complicat. Trebuie analizate contractul, scadențele ratelor și momentul în care banca a solicitat, eventual, rambursarea întregii sume restante.

Prescrierea datoriilor nu înseamnă că obligațiile de plată dispar automat după trei ani.

Potrivit Codului civil, după împlinirea termenului de prescripție, persoana care datorează bani poate refuza plata, invocând prescripția.

Instanța nu poate însă aplica din proprie inițiativă prescripția în litigiile civile supuse acestor reguli.

Dacă un creditor solicită în instanță recuperarea unei datorii prescrise, persoana vizată trebuie să invoce expirarea termenului legal.

Acest lucru trebuie făcut în primă instanță, prin întâmpinare sau, după caz, cel târziu la primul termen la care părțile sunt legal citate.

De asemenea, persoanele care achită voluntar o datorie prescrisă nu pot solicita ulterior restituirea banilor doar pentru că termenul de prescripție expirase.

Există mai multe situații în care termenul legal de prescripție poate fi întrerupt.

Potrivit articolelor 2.537 și 2.538 din Codul civil, printre acestea se numără recunoașterea datoriei, plata parțială a acesteia sau achitarea dobânzilor și penalităților.

Inclusiv solicitarea unui termen suplimentar pentru efectuarea plății poate reprezenta o recunoaștere a datoriei.

După întreruperea prescripției, timpul scurs anterior nu mai este luat în calcul, începând un nou termen, conform legii.

De exemplu, o persoană are o datorie care trebuia achitată pe 10 iunie 2022. În mod normal, termenul general de prescripție s-a împlinit în iunie 2025.

Dacă persoana respectivă a achitat voluntar 100 de lei în contul datoriei pe 10 iunie 2024, termenul poate fi întrerupt.

În acest caz, noul termen de prescripție s-ar putea împlini pe 10 iunie 2027, în lipsa altor cauze de întrerupere sau suspendare.

Există și situații în care termenul este suspendat. Spre deosebire de întrerupere, suspendarea nu anulează perioada scursă anterior. Termenul își reia cursul după încetarea cauzei care a determinat suspendarea.

Legislația face diferența între dreptul creditorului de a solicita plata unei datorii în instanță și dreptul de a obține executarea silită.

Articolul 706 din Codul de procedură civilă stabilește un termen general de trei ani pentru dreptul de a obține executarea silită.

În cazul hotărârilor judecătorești, acest termen începe să curgă din momentul în care hotărârea rămâne definitivă.

Să presupunem că o datorie trebuia achitată în martie 2022, iar creditorul a introdus o acțiune în instanță în februarie 2024.

Dacă hotărârea prin care persoana respectivă este obligată la plată rămâne definitivă în octombrie 2025, termenul general pentru executarea silită se poate împlini în octombrie 2028.

Termenul poate fi întrerupt ulterior prin depunerea unei cereri de executare silită sau prin efectuarea unor acte de executare, în condițiile legii.

De asemenea, prescripția poate fi suspendată atunci când persoana care datorează bani nu are bunuri care pot fi urmărite silit.

Astfel, vechimea unei datorii nu este suficientă pentru a stabili dacă aceasta mai poate fi recuperată.

O excepție importantă de la regula celor trei ani privește executarea silită a ipotecilor.

Prin Decizia nr. 13/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța supremă din România, a clarificat condițiile în care se aplică termenul de zece ani.

Acesta este aplicabil dreptului de a obține executarea silită a ipotecii atunci când prescripția executării creanței garantate a început să curgă începând cu 15 februarie 2013.

Pentru perioadele anterioare există reguli distincte.

Termenul de zece ani nu se aplică însă automat tuturor datoriilor rezultate dintr-un credit ipotecar. Acesta privește în mod specific executarea garanției ipotecare.

Pentru impozitele, taxele și alte obligații fiscale neachitate se aplică reguli diferite față de datoriile obișnuite.

Potrivit articolului 215 din Codul de procedură fiscală, dreptul autorităților fiscale de a cere executarea silită se prescrie, în general, în termen de cinci ani.

Calcularea termenului începe la 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul de a solicita executarea silită.

De exemplu, pentru o datorie fiscală care putea fi executată silit în 2021, termenul de prescripție începe la 1 ianuarie 2022.

Acesta se împlinește la sfârșitul anului 2026, dacă nu intervin cauze de suspendare sau întrerupere.

Atunci când autoritățile fiscale constată împlinirea termenului, acestea trebuie să înceteze măsurile de recuperare și să elimine creanța din evidențele fiscale.

Sumele achitate după expirarea termenului de prescripție nu se restituie însă din acest motiv.

Termenul general de cinci ani prevăzut de Codul de procedură fiscală se aplică și executării silite a amenzilor contravenționale.

Există însă și alte termene legale de care trebuie să țină cont persoanele sancționate.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, termenul general pentru aplicarea unei sancțiuni contravenționale este de șase luni de la săvârșirea faptei.

De asemenea, executarea sancțiunii se prescrie dacă procesul-verbal nu este comunicat în termen de două luni de la aplicarea acesteia.

Legislația specială poate stabili și alte termene privind aplicarea sancțiunilor contravenționale.

Persoanele care au datorii neachitate pot fi contactate după mai mulți ani de firme specializate în recuperarea acestora.

Transferarea datoriei de la creditorul inițial către o altă societate nu determină însă, prin ea însăși, începerea unui nou termen de prescripție.

În cazul creditelor de consum, OUG nr. 50/2010 stabilește mai multe drepturi pentru persoanele contactate de firmele de recuperare.

Consumatorii pot contesta existența datoriei sau valoarea acesteia în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării.

Firma de recuperare trebuie să transmită un răspuns în termen de 15 zile calendaristice.

Faptul că o persoană nu contestă datoria în termenul de 30 de zile nu reprezintă o recunoaștere a acesteia. Consumatorul are și dreptul de a se adresa instanței de judecată.

Legislația privind creditele acordate consumatorilor stabilește și limitele activității firmelor de recuperare.

Acestora le sunt interzise amenințările, hărțuirea și utilizarea unor tehnici agresive de recuperare a banilor.

De asemenea, recuperatorii nu au voie să contacteze consumatorii la locul de muncă sau în intervalul orar 20:00-09:00.

Există și restricții privind contactarea altor persoane în legătură cu datoria și afișarea notificărilor la ușa apartamentului sau a blocului.

Firmele de recuperare nu pot percepe propriile comisioane de recuperare. Există însă prevederi distincte privind dobânzile penalizatoare legale și cheltuielile aferente executării silite.

Persoanele care primesc o notificare privind o datorie veche ar trebui să solicite documentele justificative înainte de efectuarea unei plăți sau semnarea unui angajament de plată.

Este important să verifice contractul inițial, valoarea datoriei, data scadenței și momentul ultimei plăți efectuate.

De asemenea, pot solicita explicații privind modul în care au fost calculate dobânzile și penalitățile.

Dacă datoria a fost transferată unei firme de recuperare, trebuie verificate și documentele care justifică acest transfer.

Un alt aspect important îl reprezintă existența unor acte care ar fi putut întrerupe sau suspenda termenul de prescripție.

Persoanele care descoperă că au conturile bancare poprite pentru o datorie veche trebuie să acționeze rapid.

Potrivit articolului 715 din Codul de procedură civilă, termenul general pentru formularea unei contestații la executare este de 15 zile.

Acesta se calculează, după caz, de la comunicarea actelor de executare, a înștiințării privind poprirea sau de la luarea la cunoștință a actului contestat.

În cazul popririi asupra veniturilor periodice, termenul începe cel târziu la data efectuării primei rețineri.

Persoanele care consideră că executarea silită privește o datorie prescrisă pot solicita instanței verificarea legalității acesteia.

Depunerea unei contestații nu suspendă însă automat executarea silită. Suspendarea trebuie solicitată separat, în condițiile prevăzute de lege.

Având în vedere termenele scurte, persoanele aflate într-o asemenea situație ar trebui să consulte cât mai repede un avocat.